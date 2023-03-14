Bakan Kurum: Ülkemizin geleceği için kalkan oluşturmak istiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazeteciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Bakan Murat Kurum, “Milletimizin bir kaz daha başı sağ olsun. Çok büyük bir afet yaşadık. 11 ilde 14 milyon vatandaşımızı etkiledi bu deprem felaketi. Devletimiz hakikaten çok güçlü. Milletimiz de sahada devletimize güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla depremin ilk saatlerinden itibaren buradayız. Hem bakan arkadaşlarımız hem belediyelerimiz burada görevlendirildi.” dedi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren hızlıca bölgeye ekipleri sevk ettiklerini belirten Kurum, “Bir taraftan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaparken aynı anda çadır ve konteyner kent kuruluşlarına başladık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmalarını yürüttük. İlk iki gün içerisinde yaklaşık 500 bin konutun hasar almış olabileceğine yönelik similasyon yaptık. Tablo netleşince 653.000 yeni konuta ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bin vatandaş konteynerlere yerleşti

Bölgede 4 bini aşkın konteyner yaptıklarını ifade eden Bakan Kurum, 2.300 depremzede ailenin konteynerlere yerleştiğini söyledi.

“Bütün adımlarımızı bilim insanlarımızla birlikte atıyoruz”

Bakan Kurum, “Geçici ticari ünitelerin yapımına başladık. Çocuklara yönelik oyun alanları yapıyoruz.” dedi. Deprem bölgelerinin dijital haritalarını çıkarttıklarını dile getiren Kurum, “Sıvılaşma alanları belirlendi, rezerv alanla tespit edildi. Bütün adımlarımızı bilim insanlarımızla birlikte atıyoruz. Yıkılan binalarımızın bir kısmı, zemin sıvılaşmasından kaynaklı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir çalışma başlattı. Ulusal Afet Risk Kalkanı çerçevesinde akademisyen ve bilim insanlarıyla birlikte 13 alt kurul oluşturduk.

Yeni yapılan kalıcı konutların yapıldığı alanların her türlü incelemesi büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Kurum, “Mikro jeolojik zemin etüdü çalışmaları yapılıyor. Radye temel ve beton perde uygulamaları yapılıyor. 16 Mart itibariyle depremin üzerinden henüz 1 ayı biraz geçkin süre içerisinde 35.500 konutun fiilen yapımına başlamış olacağız. Önünüzdeki hafta itibariyle 11 ilimizde kalıcı deprem konutlarının temelini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte atacağız. Daha önce yaptığımız rezerv konutlar vardı Kahramanmaraş’ta. Maraş ve Malatya'da daha önce yaptığımız boş duran bu rezerv konutlara depremzede vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, bugüne kadar 1.782.000 binada 5.189.682 bağımsız bölümde, toplam acil ağır yıkık orta bina sayısı 291.295, toplam acil ağır yıkık orta konut sayısı 685.119, toplam acil ağır yıkık orta ticarethane sayısı 121.257, toplam acil ağır yıkık orta ahır sayısı 17.256, toplam acil ağır yıkık orta diğer hane sayısı 32.710 olarak belirlendiğini söyledi.

“Tarihi yapılarımızı ayağa kaldıracağız”

Bakan Kurum, depremde birçok tarihi kültürel yapılarının da zarar gördüğünü belirtirken toplam yıkılan ibadethane ve tarihi eser sayısı 1.852 olduğunu açıkladı. Kurum, ”Hatay’da Ulu Cami, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi, Gaziantep Kalesi, Tarihi Şirvani Camisi, Diyarbakır Surları, Adıyaman Ulu Cami, Kahta Kalesi. Tarihi yapılarımızı da ayağa kaldıracağız. Depremde yıkılan binaların yüzde 96.5’u eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar, yüzde 3.5 ise yeni deprem yönetmeliğine göre yapılan binalardan oluşuyor.” dedi.