Bakan Kurum, “Türkiye’nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Yüzyılın Mitingi” öncesi İstanbullulara seslendi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu meydan Türkiye yüzyılını müjdeliyor. İşte İstanbul semalarında yükselen bu ses ‘doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan’ diyor. Buradaki tüm İstanbullu hemşerilerimi sevgi ile saygı ile muhabbetle selamlıyorum.

Tarihin gördüğü en büyük İstanbul mitingine, yüzyılın mitingine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Biz bu güzel insanlarla, kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İstanbullular bugün bir gurur tablosunun içerisindeyiz. Avrupa’nın en büyük parkındayız. Mahşeri bir katılımla doldurduğunuz şu mekana bir bakın.

145 bin 300 fidanı ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, hemen yanı başımızda uçak pistleri, metrolar, bilim merkezleri ile, kütüphaneleri.

Biz Fikirtepe’deyiz, Biz Kağıthane’deyiz, Sultanbeyli’deyiz, bizi arayan Adıyaman’ın yollarında, Gaziantep’in yollarında, bizi arayan Maraş’ın, Hatay’ın yollarında bulur.

‘İstanbul’da 1.5 milyon yeni yuva kuracağız’

Bu ülkede ev sahibi olmayan tek kişi kalmayacak, TOKİ’mizle 1 milyon 200 bin toplu konut yaptık mı? 3 milyon 300 bin yuvayı dönüştürüp milletimize sunduk mu? 11 ilimizdeki afet bölgesinde 650 bin ardından İstanbul’da 1,5 milyon yeni yuva kuracağız.

Sen bir devsin, yükü ağırdır devin diyen Necip Fazıl’ın emanetidir. Gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız diyen Alparslan Türkeş’in emanetidir. Türk dünyasının geleceğinin yegâne teminatı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan bize eli nasırlı babaların, ağzı dualı annelerimizin yavrularımızın emanetidir.

Kutlu emanete, kalbimizle, gönlümüzle sahip çıkacak mıyız? Reisin yanında aslanlar gibi duracak mıyız? Onun yoldaşı olacak mıyız? Tarihimize, geleceğimize, liderimize sahip çıkacak mıyız?

Türkiye size emanettir, işte 85 milyon kutlu emaneti almıştır. Biz inanıyoruz ki emaneti kabul eden bu millet 15 Mayıs sabahı Türkiye yüzyılını doğu ile batıyı buluşturan İstanbul’dan yükseltecektir. O gün geldiğinde kıymetli kardeşlerim liyakatsizlik kaybedecek. Türkiye’nin üstüne oyunlar kuranlar kaybedecek, eser siyaseti kazanacak.

İngiliz dergilerinin kapaklarında Hilalimizi kıranlar kaybedecek. Fransız gazeteleri kaybedecek. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar kaybedecek."