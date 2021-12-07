Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP22'de kurulan stantları gezdi

COP22'nin ilk gününde, Bakan Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Koordinatörü Tatjana Hema'nın katılımıyla oturum düzenlendi.

Tüm paydaşların sorumluluklarının yerine getirilmesi gerektiği kaydedilen oturumda, daha iyi bir dünya oluşturmak için "yeşil eylem"in hayata geçirilmesi ve çevreye daha fazla yatırım yapılması gerektiği ifade edildi.

Konferans gündeminin kabul edilmesinin ardından Bakan Kurum, Libya Çevre Bakanı İbrahim el-Munir ile fuaye salonundaki Bakanlığın sıfır atık standını ve Akdeniz'e özel deniz canlılarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Bakan Kurum, misafirlerine bisiklete monte edilen ve pedalların çevrilmesiyle çalışan mikserle yapılan "milkshake" ikram etti.

Bakan Kurum, Libya Çevre Bakanı İbrahim el-Munir ile görüştü

Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek'te gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) düzenlendiği otelde, el-Munir bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren ve verimli geçtiği öğrenilen görüşmede, Türkiye ile Libya ilişkilerinin önemi vurgulandı.

Görüşmede Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi konusunda yürütülen projeler aktarılırken, Akdeniz'in korunması noktasında yapılması gereken ikili çalışmalar ele alındı.