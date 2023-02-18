Bakan Kurum: Türkiye'deki tüm mimarlarımızla ortak bir çalışma başlattık!

Bölgede çalışan işçilerle görüşen Bakan Kurum vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Ardından basın mensuplarına son durumla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Gaziantep’teki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.



“Gaziantep genelinde yaklaşık 25 bin çadır kurduk; konteyner kentlerimiz, prefabrik evlerimiz, çelik konstrüksiyon yığma malzemelerden yapmış olduğumuz geçici yaşam alanlarının inşasını yürütüyoruz”



Bakan Kurum, vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, “Gaziantep genelinde yaklaşık 25 bin çadır kurduk. Diğer taraftan vatandaşımızın taşınma ve enkaz kaldırma sürecini büyük bir titizlikle kurduğunuz koordinasyon merkezinden Valilerimiz takibini gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da kalıcı yaşam birimlerini kurma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konteyner kentlerimiz, prefabrik evlerimizin, çelik konstrüksiyondan, yığma malzemelerden yapmış olduğumuz geçici yaşam alanlarının inşasını yürütüyoruz. Bu kapsamda hem Nurdağı'nda hem İslahiye'de vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları konteyner kentlerin kurulum sürecini yürütüyoruz.” diye konuştu.



“Kurduğumuz geçici yaşam alanlarını da burada yaşayacak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz”



Bakan Kurum, kurulan geçici barınma alanlarında vatandaşların her ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını belirterek, “Kurduğumuz geçici yaşam alanlarını da burada yaşayacak vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz. İçindeki ticari üniteleriyle, okullarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri tüm mekânları planlamak suretiyle hızlı bir şekilde inşallah konteyner kentlerimizi, geçici yaşam alanlarımızı kuruyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyelerimiz, TOKİ'miz, Emlak Konutumuz, hayırseverlerimizle hep birlikte tüm illerde bu çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan geçici barınma probleminin çözülmesine müteakip vatandaşımız konteynerde kalmak isterse burada, kira yardımı almak istiyorsa da kendi evini tutup taşınabileceği kira sürecini de yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de ağır hasarlı, az hasarlı ve hasarsız binalarının durumuna göre taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımını da hasar tespitlerinin bitmesiyle vatandaşlarımızın hesaplarına inşallah AFAD'ımızın koordinasyonuna yatırmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.



“Şu an depremden hasar görmüş illerimizde yer tespitleri yapılmış durumdadır”



Bakan Kurum, kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütüldüğünü söyleyerek, “Dün Adana ve Osmaniye'mizdeki yerlerin de tespitlerini yaptık. Şu an depremden hasar görmüş ilerimizde yer tespitleri yapılmış durumdadır. Urfa'mızda, Diyarbakır'ımızda, Hatay'ımızda, Malatya'mızda, Gaziantep'imizde tüm anlarda ön alan çalışmalarını tamamladık. Şimdi buralarda ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık.” diye konuştu.



“Türkiye'deki tüm mimarlarımızla, bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık”



Bakan Kurum, deprem bölgesinde şehirlerin 100 yılını planladıklarını ifade ederek, “Şehirlerin tüm ihtiyaçlarını, kültürünü yaşatacak ve daha iyisini daha güzelini yapabilecek anlayışla planlamaları başlattık. Bu kapsamda illerimizde eş zamanlı önceliğimiz rezerv alanlardaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılamak. Mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni bir master plan çalışması yapıyoruz. Bu master plan çalışması çerçevesinde vatandaşlarımızın, şehrimizin ihtiyaçlarını giderecek anlayışla Türkiye'deki tüm mimarlarımızla, bu işin en ileri gelenleriyle birlikte ortak bir çalışma başlattık. GYODER ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız, master planla birlikte yerleşime kapatacağımız, kısıtlama getireceğimiz zemin durumuna göre kalitesine göre çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Şehrin içinde de çıkacak bu master plana göre inşallah yerleşimi yapacağız.” diye konuştu.



“En sağlam zemini seçerek radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasını eş zamanlı yürüteceğiz”

Bakan Kurum, rezerv alanlarda ayrıntılı jeolojik etütler yürütüldüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro-bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik, mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız. Mart ayı başı itibariyle illerimizde çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz.



Bakan Kurum, konut inşaatlarına başlama süreciyle tüm bağlantıları gerçekleştirip, çimento ve seramik üreticileriyle de görüştüğünü belirterek, “2-3 ay içerisinde tüm afet bölgelerindeki konut inşaatların başlama sürecini yönetiyoruz. Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek, malzeme tedariği, tespitlere müteakip etap etap ihalelerimizi yapacağız. Hedefimiz; 2-3 ay içerisinde büyük bir ihtiyacı giderecek adımları atacağız. Ardından da şehrin merkezindeki planlamaları yaparak, o planlamalardan sonra oluşan master plan çerçevesinde şehrin ihtiyacı, kültürü, sosyolojisi doğrultusunda da şehir merkezlerinin inşasını yapacağız.”

“Kendimizi afetzede kardeşlerimizin yerine koyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz”



Bakan Murat Kurum, bu süreci büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yürüttüklerini, tüm ekiplerin de 24 saat esasıyla çalıştığını kaydederken, “Bir taraftan geçici kurulumları, bir taraftan yeni yerleşim alanlarının kurulum süreçlerini yürütüyoruz ve vatandaşımızın en az mağduriyeti olacak anlayışla, kendimizi de afetzede kardeşlerimizin yerine koyuyoruz. Ne ihtiyaçları vardır, onların penceresinden baktığımızda yapmamız gerekeni burada onlarla yaşayarak, onların duygularını yerinde görerek, o duygularla birlikte hepimiz de afetzede kardeşlerimizin penceresinden bakmak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.

“TOKİ ile yaptığımız 1 milyon 180 bin konut sapasağlam ayakta. Yeni konutlarımızı da aynı anlayışla yapacağız”



TOKİ ile yaptıkları 1 milyon 180 bin konutun dimdik ve sapasağlam ayakta olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Yeni konutlarımızı da inşallah aynı anlayışla yapacağız ve vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde teslimlerini gerçekleştiriyor olacağız. Tüm ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Arama-kurtarma ile başladığımız, şimdi geçici barınma alanlarıyla, konteyner kentleriyle, prefabrik yapılarıyla, tüm sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, emniyet birimlerimizle, jandarmamızla, ekserimizle, polisimizle hepsi bil fiil sahada. Afetzede kardeşlerimizin için çalışmaktadır, alın teri dökmektedir. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Depremin olduğu ilk andan itibaren afet bölgesindeydik, son ana kadar da olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı evlerine, güvenli yuvalarına yerleştirene kadar da bütün ekiplerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız aynı bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Depremden etkilenen illerimizde ovadan dağa doğru yerleşim yerlerini kuracak çalışmaları yürütüyoruz”



Bakan Kurum, depremden etkilenen illerimizde ön çalışmalar sonucunda sağlam zeminlere yeni yerleşim alanları kurmak için çalıştıklarını belirterek, “Şu an depremde hasar gören il ve ilçelerimiz dahil yeni Nurdağı, yeni İslahiye, yeni Gölbaşı, yeni Elbistan, yeni Adıyaman, yeni Hatay, bütün illerimizde bu çalışmaların ön yer tespit çalışmaları tamamlandı. Bütün illere gittik. Ekibimizle birlikte orada şehrin tüm bileşenleri ile toplantı yapmak, en sağlam zemini, en doğru yeri, şehrin büyüme öngörüsü, sosyolojisi, psikolojisini ve bunların hepsini düşünmek suretiyle çalışmalarımızı tamamladık. Bu alanlara ilişkin şimdi ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyoruz. Zemini inceliyoruz. Fay hattına mesafelerini zaten yer tespitlerini, zemin kalitesini dikkate aldık. Daha çok ovadan dağa doğru yerleşim yerlerini kuracak, baktığımızda birçok alanda yıkımın, ağır hasarın sebebi olan zemindeki sıvılaşmanın olmayacağı, dolayısıyla burada en iyi zemine oturtabilmek amacıyla bu çalışmalarımızı eş zamanlı yürütüyoruz. Zemin etüt çalışmalarına müteakip de uygulama projeleri yapılacak ve burada ad yine seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, gazetecilerin depremden sonra fırsatçıların kiralarda artış yaptığı ve kira desteğiyle ilgili yöneltilen soruyu ise şöyle cevaplandırdı:



“Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. 15 bin lira taşınma yardımı ve 5 bin lira da ev sahipleri için kira yardımı, kiracılarımız için de 2 bin lira aylık kira yardımını depremden hasar görmüş vatandaşlarımıza, ağır hasarlı ve yıkık, yine vatandaşlarımıza bu kira yardımlarını yapacağız. Burada da süreci titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz necip bir millet. Yani depremin ilk anından itibaren o birliği, beraberliği, bütünlüğü her yerde gördük. Fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Kiraya taşınacak vatandaşlarımıza taşınmayı dahi burada askerimizle, jandarmamızla, vatandaşımızla birlikte yapıyoruz. O süreçleri de takip ediyoruz. Kira artılarına karşı bildiğiniz üzere bir düzenleme yaptık. Haziran ayına kadar artışları bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyeceğine dair süreci ilgili bakanlıklarımızla birlikte titizlikle takip ediyoruz. Bizim milletimiz gani gönüllü. Biz burada depremzede aileler varsa, o aileleri evimizde misafir edelim, o çocuklara sahip çıkalım, o ailelere sahip çıkalım diyorlar. Tabi bu millet bu bölgedeki tüm afetzedelere devletimizle birlikte el ele sahip çıkar. Biz buna inanıyoruz. İnşallah o süreci de büyük bir titizlikle yürüteceğiz.”