Bakan Kurum: Türkiye ev sahipliği için başvuruda bulundu

Bakan Kurum, İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Ulusal Katkı Beyanı'nda güncellemesine ilişkin Bakan Kurum, ''Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkartıyoruz. Nerdeyse 2 katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz" dedi.