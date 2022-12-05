Bakan Kurum: Toprak kaybını azalttık, daha da azaltacağız!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde erozyonla mücadeleye dikkat çeken bir video yayımlayarak mesaj paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında “1 cm toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, Toprak Ana’mızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız!” dedi.

Bakanlıktan 5 Aralık Dünya Toprak Günü’ne ilişkin yapılan açıklamada toprağın hayat, bereket, gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğunun altı çizilerek her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak toprak kaybını engellemek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Toprak kaybının en büyük ve en yaygın sebeplerinden birinin erozyon olduğu hatırlatılan açıklamada 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı vurgulandı.