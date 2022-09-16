Bakan Kurum: "Teminatımız, yaptıklarımızdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek; yaptık, yapıyoruz, yapacağız! Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” ifadeleri kullandı.

Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara 20 yılda verdikleri tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeden bahsettiklerini belirten Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 20 yıllık iktidarımızda yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız, hep söylüyoruz, yapacaklarımızın teminatıdır. Buradaki projenin teminatı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu işlerdir. Bizim yapmış olduğumuz işlerdir, ortaya koyduğumuz iradedir. Bugüne kadar vatandaşımıza söyleyip de yapmadığımız hiçbir iş olmamıştır. Allah’ın izniyle bundan sonrada olmayacaktır.”

AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’li kim varsa 84 milyon bu projeye başvuracak ve siz diyeceksiniz ki; bunu yapamazsınız

Bakan Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir soru yönelterek, “Niye kendi belediyelerine hesap sormuyorlar da, durup-durup aynı anlayışla hep kapatma, iftira, tehditle bir muhalefet yapıyorlar? Böyle muhalefet olabilir mi, dünyanın neresinde var? Siz vatandaşınıza bir sosyal konut projesi açıklayacaksınız, toplumun tüm kesimleri, yani AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’li, kim varsa 84 milyon bu projeye başvuracak ve siz diyeceksiniz ki; bunu yapamazsınız, müteahhitlere teminat… Biz, 1 milyon 170 bin konutu nasıl yapmışız? Kime teminat gösterdik? Her gün ihalemiz oluyor, kimseye teminat göstermiyoruz. Bize inanıyorlar, güveniyorlar, ihalemize giriyorlar, yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum muhalefete ilişkin sözlerini şu sözlerle devam etti:

“Peki, biz bunları yaparken, kendileri üç buçuk yıldır Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i, Antalya’yı yönetiyorlar. Niye dönüp de kendi belediyelerine, arkadaş, sen İzmir’de deprem oldu, ey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sen benim de Milletvekili olduğum ilde depremzede kardeşim için bir tane dikili konutun var mı? diye sormuyor. Bir tane sen depremzede için geldin burada bir dönüşüm yapmadın, niye yapmadın? diye hesap sormuyor. Efendim, Ankara’da, İstanbul’da, siz sadece heykel açmak, musluk açmak, bizim yapmış olduğumuz bahçeleri sökmekle belediyecilik olur mu? Sosyal medyadan algı yönetmekle belediyecilik olur mu? İzmir’de biz 2 yıl içerisinde az önce ifade ettiğimiz konutları bitirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi niye yapmıyor, niye ona hesap sormuyorsun? Elinden tutan mı var?”

Biz 20 yıldır aynı anlayışla çalıştık, onlar da 20 yıldır boylarının ölçüsünü aldılar

Bakan Kurum, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine de yönelik de, “Yerel yönetim Ankara’da, İstanbul’da… İstanbul Büyükşehir diyor ki; ben en büyük bütçeyi depreme ayıracağım, 100 bin konut yapacağım yılda. Kaç konut yapmış üç buçuk senede? 569 konut. Biz kaç tane yapmışız? 140 bin tane, 140 bin konut yapmışız. Niye belediye yapmayacakmış, öyle bir kaide mi var, öyle bir kanun mu var, kural mı var? Dolayısıyla bu projenin teminatı da Recep Tayyip Erdoğan’dır, Recep Tayyip Erdoğan’ın koymuş olduğu ufuktur. Biz 20 yıldır aynı anlayışla çalıştık, onlar da 20 yıldır boylarının ölçüsünü aldılar. Böyle anlayışla almaya da devam edecekler.” ifadelerini kullandı.