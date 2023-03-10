Bakan Kurum: "Tarihi yapıları yeniden ayağa kaldıracağız"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapıları da etkiledi. Asırlık camiler, kaleler, kiliseler ve tarihi eserler depremler sonrası büyük zarar gördü.

Hatay’daki 14 asırlık Habibi Neccar Cami ve 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Hatay Ulu Cami de depremler sebebiyle büyük zarar gören yapılar arasında yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da depremden büyük hasar gören tarihi yapıların tekrardan ayağa kaldırılacağını belirtirken, “Tarihi binalarımızı merkeze alacağız, tarihimizi kaybetmeyeceğiz” dedi.

“Binalarımızı merkeze alacağız, tarihimizi kaybetmeyeceğiz”

Bakan Kurum, “Üç dinin bütün tarihi yapıları var. Camilerimiz var. Dolayısıyla, yeni tasarımımızda biz arkadaşlarımıza şunu söyledik: Ecdadımız bize bunları emanet etti, yıkılan tarihi binalarımız var, Ulu Camimiz yıkıldı, Meclis Binamız yıkıldı oradaki belediye binamız, valilik binamız yıkıldı, Habibi Neccar Camimiz hasar gördü. Turizm Bakanlığımız hızlı bir şekilde bunların restorasyon sürecini başlattı ve orada tarihi binalarımızı merkeze alacağız, tarihimizi kaybetmeyeceğiz.” dedi.

“Tarihi binaları yeniden ayağa kaldıracağız”

Aslında uygun bir şekilde tarihi binaları yeniden ayağa kaldırılacağını belirten Bakan Kurum, bütün tarihi binaların merkeze alınacağını söyledi.

Zemin uygunsa tarihi yapılarda konum değişikliği olmayacak

Zeminle ya da yapım tekniğiyle ilgili bir problem olması durumda yapının başka bir bölgeye alınacağını ifade eden Kurum, ”O binaları ayağa kaldıracağız, tarihimizi ayağa kaldıracağız.” dedi.

Yıkılan yapılarda kullanılacak tekniği yeni deprem yönetmeliğine uygun, zemin iyileştirmesi yapılmış olarak ve sıvılaşma riski varsa, oradaki tüm tedbirleri alarak binaları yerine yapmak istediklerini belirten Bakan Kurum, “Şartlar uygun değilse en yakın yerlere, tarihi binalarımızı merkeze alacağız. “ açıklamasında bulundu.

Yeni bir planlama yapılacak

Tarihi binaların etrafında şehre uygun meydanların yerleştirileceğini söyleyen Kurum, “Yeşil alanlarımızı yerleştireceğiz, sosyal donatılarımızı yerleştireceğiz ve bu sosyal donatılarla birlikte eğer orada yerleşebilecek bir bina, zemin varsa oraya da zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekliyle yeniden bir planlama yapacağız.” dedi.

Yerleşime uygun olmayan alanlar planlamadan çıkarılacak

Yapılan planlamada kısıtlamaya gideceklerini ve yerleşime uygun olmayan alanların bu planlamadan çıkarılacağını belirten Kurum, “Belki hiçbir şekilde bina yapamayacağımız, yapmamamız gereken alanlara ilişkinde vatandaşımızı mağdur etmeden, gerek trampa yapacağız, gerek onları başka alanlara transferini sağlayacağız mülkiyet haklarını ve orada şehri kültürüyle, medeniyetiyle birlikte bu tasarım çerçevesinde de bir kısmını da yerinde yapacağız. Konutlarımız bir kısmını da yerinde yapacağız.” dedi.