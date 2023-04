Bakan Kurum tarih verdi! ilk anahtarlar teslim edilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm kapsamındaki konutların anahtarlarının teslim edileceğini ve Finans Merkezi'nin de açılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Ataşehir'in bizim kalbimizde farklı bir yeri var. Bu süreçte de aynı buradaki olduğu gibi Ataşehir için hep en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk. 14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi bayramıyla birlikte zaferimizi sizlerle birlikte kutlayacağız diyorum. Hep bizlerle birlikte oldunuz. En kötü günlerimizde sizler vardınız. Arkamızda dimdik durdunuz. 20 yılda hep sizler için en iyisini hayal ettik. Biz nerede afet olsa vatandaşımızın dizinin dibinde olduk. 5 yıllık bakanlığımda 81 ile gittim, 450'yi aşkın ziyarette bulundum, afet olduktan 2 saat sonra afet bölgesindeydik. Vatandaşın ne ihtiyacı varsa dizinin dibindeydik. Hamdolsun söz verdiğimiz konutları bitirdik, vatandaşlara teslim ettik. Rize, Giresun'da seller oldu, yine oradaydık, sellerde mücadele ettik. İşte şimdi Kastamonu'da yeni Bozkurt dedik, inşası hızlı şekilde yürüyor. Deprem oldu İzmir'e gittik, İzmir'e 5000 konutluk en büyük dönüşüm projesini gerçekleştirdik. Ardından yangın oldu yine oradaydık, afetzedelerin yanındaydık. Yine orada hızlı şekilde ihya sürecini gerçekleştirdik. Deprem bölgesi ayağa kalkana kadar elimizi 11 ilden çekmeyeceğiz. 66 günde 100 bin konutu yapan devlet var, bu devleti yöneten lider var irade var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var.

Birinci önceliğimiz 11 ilimizi ayağa kaldırmak. Ardından aynı anlayışla İstanbul'a geleceğiz. 500 bini Avrupa ve 500 bini Anadolu yakasında olmak üzere ayın 22'sinde Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar ve bu projemizi başlatacağız.

Bu çerçevede şu an İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutu dönüştürüyoruz. Hani birileri diyor ya yüz binlerce konutu dönüştüreceğiz diye. Biz onlara soruyoruz, siz o dönemde on binlerce konut yapacağız dediniz, neden yapmadınız, yeşil alanları artıracağız dediler irade ortaya koymadılar. İstanbul'u ehliyetsizlerin iş bilmezlerin eline terk etmedik, etmeyeceğiz. Şu an fiilen 93 bin konutun dönüşümü sahada devam etmektedir. İnşallah bu iradeyi daha da artıracağız. Bu noktada neler yapıyoruz, biz şu an 39 ilçede projelerimizi yapıyoruz. TOKİ ile Şerifali'de 1040 konutun inşaatını sürdürüyoruz. Çamlıca'da mülkiyet sorunları vardı, sorunu çözecek adımları attık ve çözüldü.

Yenisahra Barbaros Mahallesi'nde vatandaşların dönüşüm noktasında beklentileri oldu. Buradaki kardeşlerim maalesef bu binalarda oturmak durumunda kaldı. İmar planı problemi geçtiğimiz aylarda çözüldü ve imar planı ortaya kondu. Aynı imar planı çerçevesinde Fikirtepe mevzusu var. Orada da 15 bin konutun dönüşümüne Bakanlık olarak girdik, vatandaş mağdur olmasın diye yapıyoruz. Ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Cumhurbaşkanımız verecek. Burada finans merkezi projesi bölgeye değer katacak. Finans Merkezi'nin açılışını 17 Nisan'da açacağız. Avrupa ve Ortadoğu'ya hizmet eden finans merkezi olacak. Bu süreci de bilfiil yakinen takip ediyor olacağız.

Örneğin buradaki 60 bin metrekarelik alanla ilgili emlak konut görüşüyor. Bin 600 konutluk bir proje. Bu bin 600 konuta bakanlığın ve emlak konut güvencesi koyacağız. Yüklenici firma sözünü yerine getirmezse resen gireceğiz ve bakanlığımızın çatısı altında olacaksınız. Yüzde 50 anlaştığınız şartlarda yapmaya hazırız. TOKİ ve Emlak Konut'la yapıyoruz. Emlak Konut Genel Merkezi'nin zemin katında ofis açılacak. Vatandaşlarımız gelsin orada anlaşsın. Bazı yerlerde vatandaşımızın da kusuru oluyor. Gelin süreci inceleyelim. Eğer vatandaşın suçu yoksa devletin güvenini ortaya koyalım. İnşaat projesine hemen başlamaya hazırız. Bin 600 konutun inşa sürecini başlatacağız. Bölgemiz için yapılması gerekenler varsa bire bir yürütüyorum. Ataşehir'in yanındayız. Ataşehir'in muhtarıyız, belediye başkanıyız, milletvekiliyiz, bakanıyız. Yapılması gerekenlerin takipçisi olacağız. Milletvekillerimiz ile teşkilatımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız.