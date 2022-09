Bakan Kurum, sosyal konut projesiyle ilgili konuştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray’da gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kurum, alt gelir grubu vatandaşların, geçlerin, emeklilerin, şehit ve gazilerin ev sahibi olduğu 1 milyon 170 bin konutun üretildiği söyledi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alınan her kararda gençlerin fikirlerine ve önerilerine dikkat ettiklerini belirterek, 20 yıldır AK Parti olarak gençlerle birlikte yol yürüdüklerini ve yürümeye de devam edeceklerini vurguladı.

Pakistan için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğiz

Bakan Kurum, selden etkilenen Pakistan için tüm imkânların seferber edileceğini söyleyerek şöyle devam etti:



‘’Pakistan’ın yaklaşık üçte biri sular altında kalmış, iklim değişmiş, muson yağmurları Haziran ayının başından itibaren yağmış ve bugün baktığımızda maalesef orada evsiz kalan yaklaşık 700 bin kişi evsiz durumda ve yollarda yaşıyorlar. Çadır kuracak arazi dahi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gittik. İçişleri Bakanımızla, AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, TOKİ’mizle, İller Bankamızla birlikte orada bir inceleme yaptık. Oradaki kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret göstereceğiz. Tabi iklim değişiyor, derken bizim doğamız, çevremize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu manada kaynaklarımız sınırsız değil arkadaşlar hepsinin bir sonu var. Su kaynaklarımızın da, yeşil alanlarımızın da, üzerimize giydiğimiz kıyafetlerin de bir hammadde üzerinden imal edildiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bugün giydiğimiz tişörtteki üretimde kullanılan suyun ne kadar kıymetli olduğunu ilerde emin olun belki 2030, 2040’larda su savaşlarının yapılacağını da hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Dolayısıyla kaynaklarımızın sınırsız olmadığını düşündüğünüzde biz çevremize, doğamıza, doğal kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bu anlamda da aslında çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmek zorundayız.’’

Aksaray’ımıza tam 1 milyon metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz

Millet bahçeleriyle gençlere iyi bir gelecek sunmak amacıyla yeşil alanların sayısını arttırdıklarını ifade eden Bakan Kurum, ‘’Hedefimiz kişi başı 15 metrekare yeşil alan. Bu çerçevede de Aksaray’ımıza tam 1 milyon metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. Belediyelerimizle birlikte millet bahçeleri yapıyoruz. 81 ilimizde, 455 tane millet bahçemiz var. 137’sini tamamladık ve inşallah yenilerini de tamamlayacağız. İşte ülkemizde de sıklığını şiddetini her gün daha da fazla hissettiğimiz afetlerin nedeni iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için de siz mücadele etmek zorundasınız. Yutak alanlarınızı da arttırmak zorundasınız. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir hedef ortaya koydular. Dediler ki ‘2053 yılında devletimiz, milletimizle birlikte net sıfır emisyona erişecek’. Yani ürettiğimiz karbondioksit kadar, yutak alanlarımızda bu karbondioksitleri yutacağız. Emisyonları sıfıra indirip, sizlere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. İşte bu şiddetli afetlerin sebebini azaltabilmek, şehirlerin alt yapısını kurtarabilmek adına ilerliyoruz.’’ diye konuştu.

Bugün Aksaray’ımıza tam 1630 tane sanayi sitesi inşa ediyoruz

Şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:

‘’Bizim amacımız, her şehirde gençlerimizin aradıklarını bulması. Bu manada da üniversitelerimiz çok çok önemli. İşte bugün baktığımızda üniversitelerimizin sayısı 208’e ulaştı ve her ilimizde gençlerimiz üniversiteye gidebiliyorlar. Bizim gençliğimizde belli sayıda belli şehirlerde üniversiteler vardı. Hatta ondan biraz daha geri gittiğimizde Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerin dışında maalesef bu ülkede üniversite yoktu. Gençlerin okuyabilmesi için büyükşehirlere gitmek, ailesinden işinden uzaklaşmak zorundaydı. Şimdi hamdolsun her ilimizde gençlerimiz, aileleriyle birlikte eğitim alabiliyorlar. Aynı zamanda istihdam da bulabiliyorlar. Nasıl bulabiliyorlar? Bakın biz bugün TOKİ Başkanlığımızla Aksaray’ımıza tam 1630 tane sanayi sitesi inşa ediyoruz. Gençlerimiz üreticilerimiz her türlü üretimi yapabilecekler. Ve bu kapsamda istihdam alanları oluşacak. Gençlerimize yönelik yine burada çalışma alanları oluşacak. Robotik deneyler yapabileceksiniz. Yine TEKNOFEST kuşağı dediğim teknolojiye ulaşabileceksiniz. İnşallah yeni yapacağımız kampanya ile de yeni sanayi sitelerimizi Aksaray’ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da yapmış olduğumuz projeler sizlerin geleceği adına çok çok önemli. İstihdam projesiyle ilişkin yine Bakanlığımız bir proje yürütmüştü ve istihdam etme zorunluluğu yeni mezun olmuş ve mezuniyeti üç yılı aşmamış gençlerimizi çalışma zorunluluğu getirdik ve bu kapsamda gerek Bakanlığımızın gerek belediyelerimizin ihale ettiği işlerde yeni mezun gençlerimizi istihdam ettik ve etmeye de devam edeceğiz.”

CHP zihniyeti, gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor

“Türkiye’de her şey değişir ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) zihniyeti değişmez” diyen Bakan Kurum, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in sosyal konut eleştirilerine de şu şekilde cevap verdi:

‘’Bizi hep haklı çıkarıyorlar. Sevgili gençler, bugün biz bu projeyi açıklıyoruz. Diyoruz ki; ‘Gençlerimiz ev sahibi olsunlar ve asgari ücretli çalışan vatandaşlarımız ev sahibi olsunlar. Cumhuriyet tarihinin yapılmış, yapılacak en büyük sosyal konut projesini yapalım’ diyoruz ancak CHP zihniyeti çıkıp diyor ki; ‘Gençler nasıl ev sahibi olacak?’ Tabii bu zihniyet gençlere, gençliğe ve gençliğin geleceğine güvenmediği için ev sahibi olabileceğine de inanmıyor. Ev sahibi olabilecek bir projeyi de eleştirmeye kalkıyor. Sayın Özgür Özel, bu projeden gençlerin ev alamayacağından bahsediyor. Onlar tabi genelde çeşme ve musluk açmakla meşgul oldukları için bunları hayal bile edemiyorlar. Bu projelerin nasıl yapılabileceğini hayal edemezler, onların ufakları maalesef yetmez. CHP’de zihniyetine de diyoruz ki; bizi izlemeye devam edin. 13 Eylül’deki kampanyamızı sabırla bekleyin. Sayın Özgür Özel, projede detayları göreceksiniz, gençler nasıl ev sahibi oluyor, olabilirmiş siz de orada öğrenebileceksiniz. Şurada az kaldı, 4 gün daha sabrederseniz tüm detayları Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.”

Cumhur ittifakımızla yeni yüzyılın kapısını hep birlikte aralayacağız

Bakan Kurum, 2023 yılında Selçuklu, Osmanlı, TeknoFest gençliği ve Cumhur İttifakıyla birlikte yeni yüzyılın kapısının hep birlikte aralanacağını söyleyerek, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Başkan yapacağız. Yeniden gençlerin abisi yapacağız. Yeniden gençlerin ufku adına, gençlerin geleceği adına yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Sizler; asla yenilmeyen, asla ölmeyen Hasan Beyin torunlarısınız. Fatih’in torunlarısınız, Mevlana’nın gönlüyle, Yunus’un diliyle, Fatih’in cesaretiyle inşallah sizler daha iyisini daha güzelini yapacaksınız. Biz buna eminiz. Ve bizden aldığınız bayrağı çok daha yukarlara taşıyacaksınız. Bizim buna hiçbir şüphemiz yok. Hep birlikte de ülkemizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz’’ dedi.