Bakan Kurum: "Şanlıurfa'mıza 11 millet bahçesi kazandırıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çeşitli programlara katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakanlar, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defterini imzaladı. Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı ve Haliliye Millet Bahçesi’ni helikopterle havadan inceleyen Kurum ve Nebati daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde kentteki belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasıyla, doğal güzellikleriyle kucakladığı kültürlerle Güneydoğu’nun parlayan güneşi olmaya devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa’mıza 7 bin 64 konut kazandırıyoruz

Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı eliyle Şanlıurfa’ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konutun, iş yerlerinin, ofislerin, tarımköy uygulamalarının, sanayi sitelerinin inşasının olduğu birçok eseri kazandırdıkları bilgisini paylaşarak şu anda da yatırım değeri 4.2 milyar lira olan projelerin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’ya 7 bin 64 konut kazandırılacağını aktaran Bakan Kurum, “Yine tarımın daha iyi şartlarda yapılabilmesini teminen yine Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yürüttüğümüz proje çerçevesinde 3 adet DSİ sulama barajının da inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Son olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar ve bu kapsamda da Şanlıurfa’mıza 7 bin 64 adet konut kazandırıyoruz. Eyyübiye'de 4 bin 250, Viranşehir'de 714, Birecik, Bozova ve Siverek'te 500’er konut, yine Suruç'ta 250, Ceylanpınar'da 130, Halfeti'de 120 ve Hilvan'da da 100 sosyal konut inşa ediyoruz.” diye konuştu.

Bakan Kurum, “İlk İşyerim” projesi kapsamında ise Eyyübiye ve Kadıkendi Mahallerinde 500 işyeri yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktarırken konut amaçlı arsaların ise merkezde 20 bin, ilçelerde de 20 bin olmak üzere 40 bin konutluk arsanın vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Şanlıurfa kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da vatandaşlarımıza kamulaştırma ve kira yardımı olmak üzere 131 milyon lira maddi destek sağladık

Bakan Kurum, Eyyübiye, Yenice ve Akçamescit Mahallelerinde daha önce kentsel dönüşüm konutları ile alakalı çalışma yapacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk etapta 367 konut ve 35 dükkânın yapımında artık son aşamaya geldik. İnşallah bir ay içerisinde bu projemizi tamamlıyor olacağız. Yine Haliliye ilçemizde eski sanayi kentsel dönüşüm projemiz kapsamında da 365 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm çalışmamızı Büyükşehir Belediyemiz ve Haliliye Belediyemizde birlikte yürütüyoruz. Bu kapsamda da ilk etapta 6 iş yeri 463 dükkânın yapımını ofisleri ile birlikte tamamladık. İkinci bölümde 120 işyeri 8 dükkân ve üçüncü bölümde de 58 konut ve 26 dükkânın yapımını tamamladık ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir taraftan da Haliliye'de Yeşildirek Mahallemizde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 292 konut ve 26 dükkânın da yapımında son aşamaya gelmiş durumdayız. O konutlarımız da Yeşildirekte bir iki ay içerisinde tamamlanacak. Şanlıurfa kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da vatandaşlarımıza kamulaştırma ve kira yardımı olmak üzere 131 milyon lira maddi destek sağladık.”

Vatandaşlarımıza kendi mülkiyetlerindeki değerlerini yeni yapmış olduğumuz konutlarda sübvansiyon oranlarını düşmek suretiyle vatandaşımıza vereceğiz

Kentsel dönüşümle konutların daha güvenli hale getirmek sureti ve amacıyla vatandaşlara yaşanabilir alanlar sunmak istediklerini belirten Bakan Kurum, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz tarafından TOKİ ile yaptırmış olduğumuz Haliliye ilçemizdeki 292 konutumuzu yine Yeşildirek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza vereceğiz. Burada vatandaşlarımıza kendi mülkiyetlerindeki değerlerini yeni yapmış olduğumuz konutlarda sübvansiyon oranlarını düşmek suretiyle vatandaşımıza vereceğiz. Burada yap boşalt anlayışıyla Yeşildirekteki tüm dönüşümü etaplar halinde devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yine Akçamescitde 367 konutumuz var. Burada vatandaşlarımızın merakla beklediği yıllardır süren ve beklenen kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutlarımızı Eyyübiye ilçemizdeki Asya Mahallemizde yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşımıza yine aynı anlayışla teklif edilecek. Asya Mahallemizin de dönüşümü bu çerçevede etaplar halinde sağlanmış olacak. Sırf bu 2 konut projesi ile birlikte yaklaşık 650 rezerv konutu Şanlıurfa’mıza dönüşüm kapsamında veriyoruz ve bugünkü yapım maliyeti ne baktığınızda yaklaşık 650 milyon liralık bir projeyi vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Yine Viranşehir ilçemizde 200 adet rezerv konut üreteceğiz. Aynı anlayışla Eyyübiye'deki yapmış olduğumuz Asya Mahallesi, Akçamescit Mahallelerindeki anlayışla Viranşehir ilçemizde de rezerv konutlarımızı kullanacağız.”

Şanlıurfa’mıza 1.2 milyon metrekare büyüklüğünde 11 millet bahçesi kazandırıyoruz

Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını kişi başı düşen yeşil alan miktarını arttıracak adımlar atmaya gayret gösterdiklerini belirten Bakan Kurum şöyle konuştu:

“Bu çerçevede de biliyorsunuz; tüm Türkiye'de 455 millet bahçesi yapımına başlattık ve millet bahçelerimizde de aslında Şanlıurfa'daki birliği beraberliği en yüksek noktaya taşıyacak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bu alanda huzurlu bir şekilde vakit geçireceği bahçelerimizi yapıyoruz. Bu kapsamda da Şanlıurfa’mıza 1.2 milyon metrekare büyüklüğünde 11 millet bahçesi kazandırıyoruz. Viranşehir, Haliliye ve Eyyübiye Millet Bahçelerimizde artık son aşamaya geldik. İnşallah kısa bir zaman içerisinde bitirip vatandaşlarımızın Şanlıurfa’mızın hizmetine sunacağız.”

Bakan Kurum, Birecik'teki millet bahçesinin nehir kıyısında yer aldığını söyleyerek hem Birecik’e hem de bölgeye katkı sağlayacak bir yaşam alanı olacak şekilde tasarlandığını vurguladı. Bakan Kurum, gelen talepler sonucunda Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine de 140 metrekarelik bir millet bahçesi yapılacağını müjdeledi.

Şanlıurfa’da bugüne kadar 2.5 milyar değerinde 120 projemizi belediyelerimiz ile birlikte tamamladık

İller Bankası ile birlikte bir taraftan da altyapı projelerini hız kesmeden yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Şanlıurfa’da bugüne kadar 2.5 milyar değerinde 120 projemizi belediyelerimiz ile birlikte tamamladık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda Siverek'te sokak güzelleştirme çalışması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Abide Kavşağı ilave köprü yapımı, Hilvan'da katı atık transfer istasyonu, Akçakale'de Harran'da ve Viranşehir'de içme suyu şebekesi dahil olmak üzere 2.3 milyar liralık projeyi gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyelerimiz de yapmış olduğumuz katkılar ve kredi destekleri ile birlikte uyumlu bir şekilde yürütüyoruz.” diye konuştu.