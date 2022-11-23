Bakan Kurum: Riskli yapıları dönüştürüyoruz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında İstanbul Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekimi Töreni’ne katıldı. Bakan Kurum, konuşmasının başında Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremden hemen sonra mühendis ve uzman ekiplerinde arasında bulunduğu 37 ekiple hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bakan Kurum, “Yapı izleme cihazlarımızı, mobil laboratuvarlarımızı ve koordinasyon araçlarımızı bölgeye sevk ettik. Hızlı bir şekilde ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar.” dedi.

“1999’daki Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşümün bugün olumlu sonuçlarını görüyoruz”

Bakan Murat Kurum, 1999’daki Düzce depreminden sonra başlatılan kapsamlı dönüşümün bugün olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade ederek “Özellikle son 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle beraber yüzde 75’i yenilenmiş yapı stoğumuz sayesinde hamdolsun bugün yaşadığımız Düzce depreminde hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmedi, burada çok şükür bir yıkım olmadı. Hasar görmüş binalarımız olsa da yıkılan bir binamız yok. Biz, şehirlerimizi azimle, kararlılıkla depreme hazırlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürüyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanında riskli yapıları dönüştürdüklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Şehirlerimizi adeta yeniden imar, inşa ve ihya ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın en süratli şekilde devam ettiği şehirlerimizin başında da hiç şüphesiz aziz İstanbul’umuz geliyor. Bu güzel şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalarımızın en önemlilerinden biri de Kâğıthane’deki dönüşüm projelerimiz.” dedi.

“688 konut ve 57 dükkân olmak üzere 745 bağımsız bölüm için çalışmalara başlamıştık ve bugün projemizi nihayete erdirdik”

3 yıl önce 22 Nisan 2019’da, Yahya Kemal Mahallesi’nde çöken bir binayı ve istinat duvarını hatırlatan Bakan Kurum şunları söyledi:

“Olayın ardından, bu alandaki 757 bağımsız bölümden oluşan 134 yapıyı hemen tahliye edip, yıkımlarını gerçekleştirdik. Daha sonra hak sahibi kardeşlerimize taşınma ve kira yardımlarında bulunduk. Alanı enkazdan tamamen temizledik. Sonra sizlerle el ele, omuz omuza vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz 2019’daki kararı ile bölgeyi riskli alan ilan ettik. Ve bölgeye değer katacak dev bir kentsel dönüşüm sürecini hep birlikte başlatmıştık. Toplam 688 konut ve 57 dükkân olmak üzere 745 bağımsız bölüm için çalışmalara başladık. Hamdolsun bugün projemizi nihayete erdirdik. Mahallemizi, diğer mahallelerimize de örnek olacak bir şehircilik eserine kavuşturduk, güzelliğe kavuşturduk. Bugün tüm yeni yuvalarımızın ve dükkânlarımızın kuralarını çekiyor, hak sahibi kardeşlerimizi belirliyoruz. İnşallah Ocak ayı itibariyle konut ve iş yerlerimizi teslim etmeye başlıyoruz. Hak sahiplerinin ortalama borçlanması 220 bin lira olacak. Ödemeler ise 2023 Haziran ayında başlayacak. İnşallah yavrularımız bu sıcacık evlerde geleceğe umutla bakacak.”

“Yahya Kemal Mahallemizi nasıl depreme karşı hazırladıysak; Kâğıthane’mizin her noktasını aynı şekilde güvenli hale getireceğiz!”

Vatandaşlara hizmet etmenin büyük bir şeref dile getiren Bakan Kurum, “Kararlıyız; bugün Yahya Kemal Mahallemizi nasıl depreme karşı hazırladıysak; Kâğıthane’mizin her noktasını aynı şekilde güvenli hale getireceğiz. Medeniyetimizin sembol şehri İstanbul’u depremlere, afetlere karşı güçlü ve dirençli kılacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Kâğıthane ile birlikte yapacağız. İstanbul ile birlikte başaracağız.” diye konuştu.

“İstanbul’umuzu depreme hazırlamak için, özel sektörümüzle beraber tam 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik”

Büyük ve Güçlü Türkiye aşkı ile İstanbul’a gece gündüz demeden anlam ve değer katmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, “İşte bu anlayışla, İstanbul’umuzu depreme hazırlamak için, özel sektörümüzle beraber tam 695 bin konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik.” dedi.

“Beykoz Tokatköy Mahallemizde 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın, Beyoğlu Okmeydanı’nda 778 konut ve 161 dükkânımızın temellerini attık”

Kangren haline gelen Fikirtepe’de kentsel dönüşümü yeniden başlattıklarını ve Gaziosmanpaşa’da binlerce yeni yuvanın çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Bakan Kurum, “Esenler’imizde 60 bin konutluk, Türkiye’nin ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Çamlıca Cami ve çevresinde, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallerinde dönüştürülmüş konut sayımız 4 bine ulaştı. Kartal’da kendiliğinden yıkılan binamız vardı. O binanın etrafında da şu an dönüşüm sayımız 1.500’e ulaştı. Üsküdar’ımızın yanı başında Ataşehir’de; Şerif Ali Çiftliği’nde yıllardır beklenen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Zeytinburnu Beştelsiz ve Telsiz mahallelerinde, Bağcılar Demirkapı Mahallesinde, Güngören Tozkoparan Mahallesinde, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde kentsel dönüşümüne olanca hızımızla devam ediyoruz. Birkaç hafta önce Beykoz Tokatköy Mahallemizde 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın, Beyoğlu Okmeydanı’nda 778 konut ve 161 dükkânımızın temellerini attık.” şeklinde konuştu.

“Gelsinler, baksınlar; Kağıthane’deki dönüşüm projemizin neresinde rant var, neresinde vatandaşımızın lehine olmayan adım var?”

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini işaret ederek muhalefetin yapılan projelerde rant olduğu iddialarına karşı şunları söyledi:

“Bütçe görüşmelerinde bize soruyorlar. Diyorlar ki; Beykoz’da, Okmeydanı’nda, Kağıthane’de rant var! Devletimizin bu projelere bugünkü rakamlarla yüzde 50-60’a yakın sübvansiyonu söz konusu. Biz mahallede oturan vatandaşlarımız dışında hiçbir vatandaşımızı buraya getirmiyoruz. Burada hak sahibi kimler varsa yine onlar oturacak. Yüzde 65 sübvansiyonla Kağıthane’de alıyorlar, varsa eğer borçları 15 yıl vadede ödüyorlar. Yahya Kemal Mahallesine geldik ve o gün söz vererek iki yıl içerisinde tamamlayacağız dedik. Hamdolsun bugün sözümüzü tutuyoruz. Şimdi o muhalefete söylüyorum, gelsinler baksınlar Kağıthane’deki dönüşüm projemizin neresinde rant vardır, neresinde vatandaşımızın lehine olmayan adım vardır? Gelsinler, söylesinler. Söyleyemezler çünkü tamamen algı ve iftira peşinde koşuyorlar. Biz de milletimize hizmet etme, eser siyaseti yapma peşinde koşuyoruz. İstanbul’u depreme hep birlikte hazırlayacağız! İstanbul’un tarihsel kimliğini zamanın ruhuyla buluşturacağız! İstanbul’un bütün birikimlerini hep birlikte; azimle, aşkla, kararlılıkla koruyacağız, geliştireceğiz ve geleceğe en güzel şekilde taşıyacağız!”

“İstikametimiz Büyük ve Güçlü Türkiye, en büyük destekçimiz ve göz nurumuz ise millettir”

Her zaman vatandaşın nerede bir ihtiyacı ve talebi olsa o doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Ülke sathını ilgilendiren bütün çalışmalarımızda da İstanbul, en başta, ilk sırada, gözümüzün önünde yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı tamamlanmış konut yapılacak arsa, 50 bin iş yeri projemizi milletimizle paylaşmıştık. Konut kampanyamıza gençlerimizden emeklilerimize, engelli kardeşlerimizden şehit yakını ve gazilerimize kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldı. Allah’a hamdolsun; bu sayılar vatandaşlarımızın projeye sahip çıktığını, ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor. İlk etapta inşa edeceğimiz 250 bin sosyal konutumuzun 50 binini İstanbul’umuza, bu aziz şehrimize kazandırıyoruz. Yine 50 bin arsamızı da İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşa edeceğimiz sosyal konutlarımızın ilk temellerini 25 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle attık. İlk kuralarımız da 7 Kasım’da başladı. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi en geç 2 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini paylaştı.

“Afetlere karşı güçlü, kimlikli, çevreci şehirlerimizi inşa etmeye bugün olduğu gibi 2023 seçimlerinden sonra da inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz”

Bakan Murat Kurum, konuşmasının sonunda 2023 seçimlerinin önemine değinerek “Biz; şehirlerimizi depremlere, afetlere karşı koruyacak, geliştirecek ve geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettikleri Türkiye Yüzyılı’na uygun, afetlere karşı güçlü, kimlikli, çevreci şehirlerimizi inşa etmeye bugün olduğu gibi 2023 seçimlerinden sonra da inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ben inanıyorum büyük ve güçlü Türkiye hedefine birlikte yürüyeceğiz! Dün olduğu gibi 2023 seçimlerinde de Kâğıthane ve İstanbul; Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Partimizin, Cumhur İttifakı’mızın yanında yer alacak! Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na rekor bir oyla destek vererek emaneti ehline teslim edecek!” ifadelerini kullandı.

“Tüm ülke sathında 1 milyon 200 bin konutumuzla, yapmış olduğumuz sosyal konutlarla, yapı denetimlerle birlikte 3.2 milyon konutumuzu depremlere karşı güvenli hale getirdik”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, Düzce depremine ilişkin AFAD, Kızılay ve UMKE’nin toplanma alanlarında vatandaşların barınma ihtiyaçları da dâhil olmak üzere tüm ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek “Depremle mücadeleyi topyekûn seferberlik şuuruyla yürütmek zorundayız. Sadece yaşadığımız afetlerde, depremlerde gündemimiz olmamalı. Biz Bakanlık olarak 81 ilimizde gerek yapmış olduğumuz sosyal konut projelerimizle ki yeni sosyal konutlarımız da deprem dönüşümünde çok önemli katkı sağlayacak. Yine bugüne kadar dönüştürmüş olduğumuz tüm ülke sathında 1 milyon 200 bin konutumuzla, yapmış olduğumuz sosyal konutlarla, yapı denetimlerle birlikte 3.2 milyon konutumuzu depremlere karşı güvenli hale getirdik. İstanbul’umuzun 39 ilçesinde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız yürüyor.” dedi.

Bakan Kurum, belediyelerin üzerine düşen sorumlulukları kararlı bir şekilde yerine getirmek durumunda olduğunun altını çizerek “Buradan tüm belediyelerimize de çağrım, vatandaşlarımızın nerede bir kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa, deprem dönüşümü ihtiyacı varsa orada olmalarıdır. Biz Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.