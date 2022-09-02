Bakan Kurum Pakistan'da konuştu: Seferberlik ruhuyla hareket ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sel felaketinden etkilenen Pakistan’a gitti. Heyete, Bakan Kurum ve Soylu’nun yanı sıra TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Başkanı Yunus Sezer, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ile Türkiye’den alanında uzman mühendisler de eşlik etti.

“Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında Sel Afeti Sonrası Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi”

Bakanlar Kurum ve Soylu ile beraberindeki heyet, afetin meydana geldiği Pakistan'da İçişleri Bakanı Rana Sana UllahKhan, Kalkınma ve Planlama Bakanı Ahsen Iqbal ve İklim Değişikliği Bakanı Sharry Rehman tarafından karşılandı. Başbakan Şahbaz Şerif, Soylu ve Kurum'u Başbakanlık konutunda kabul etti. Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Şahbaz Şerif başkanlığında Sel Afeti Sonrası Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, toplantıdaki sözlerine sel felaketine maruz kalan Pakistanlı vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

“Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk”

Bakan Kurum, Haziran ayı başından itibaren başlayan ve şiddeti giderek artan muson yağmurları nedeniyle Pakistan Devleti’nin sınırlarının neredeyse üçte birinin sular altında kaldığını anımsatarak, “Türk halkı olarak ilk andan itibaren yardımlarımızı gönderme gayreti içerisinde olduk. İçişleri Bakanımız, AFAD, TOKİ, Kızılay, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğü'yle Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak, bugün de dost ve kardeş Pakistan halkı, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün tüm 84 milyon kardeşimizin kalbi Pakistan için atmaktadır.” diye konuştu.

Pakistan’ın da zor zamanlarında Türkiye’nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Daha önce Pakistan’da hem 2005-2010 yılları arasında yaşanan depremlerde Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybetmişti. O günde kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerekli her türlü yardımı, desteği yapmıştı. Ve bu çerçevede 4 bin 872 konut, okullar, camiler ve sosyal donatılar TOKİ Başkanlığımız eliyle inşa etmiştik.” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın talimatı, Pakistan için seferberlik ruhuyla hareket etmektir”

Bakan Kurum sözlerini, “Bugün de gerek Pakistanlı kardeşlerimizin bundan sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Pakistan Devletinin ve halkının ihtiyaçları ne ise bu ihtiyaçları karşılama noktasında seferberlik ruhuyla hareket etmektir.” şeklinde sürdürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasını, “Nasıl daha önce ülkemizde Elazığ, Malatya, İzmir’de bir beraber olduk. Ve afetlerde vatandaşımızın yarasını sardıysak Pakistan’da, Arnavutluk’ta, Bali, Endonezya’da yine yaşanan afetlerde Türkiye olarak, yardıma koştuysak bugün de Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Ben bu vesileyle tekrar şahsınızda Pakistan Hükümetine ve tüm Pakistanlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden ailelerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek noktaladı.