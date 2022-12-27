Bakan Kurum: Öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki dadaşlar diyarına çok yakıştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Erzurum’a öyle bir meydan düzenlemesi yaptık ki binlerce yıllık tarih, kültür, medeniyet birikimi ortaya çıktı. Dadaşlar diyarına çok yakıştı.” ifadelerini kullanarak resmî sosyal medya hesabından Erzurum’da Bakanlığın yaptığı çalışmaları anlatan bir video mesaj yayımladı.

Bakanlık, video mesajında 7 bin yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum’un kent meydanında yürüttüğü çalışmalarla tarihî dokunun yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ve şehre geniş bir meydan kazandırıldığını anlattı.

“Tarihî kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu”

Erzurum’un kent meydanında yürütülen çalışmalar kapsamında 4,5 hektarlık alanda 470 adet bağımsız bölüm yıkılarak ortadan kaldırıldı. Tarihî kale; restorasyon, çevre ve peyzaj düzenlemesiyle bugünkü görünümüne kavuştu. Yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, park yerleri ile insanların vakit geçirebileceği geniş bir meydan oluşturuldu. Sosyal donatı alanları ve yürüyüş yollarıyla da bu alan adeta şehrin cazibesi haline geldi. Ayrıca, vatandaşlara hizmet etmesi için kale çevresinde ticari alanlar oluşturuldu.

“Bizim tarihî anlayışımıza, estetik anlayışımıza çok uygun güzel bir çalışma olmuş”

Paylaşılan videoda, Erzurum’da yaşayan vatandaşlar da duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Erzurum’un çehresi değişti. Erzurum Kalesi tarihî olarak ortaya çıktı ve elbette çok güzel oldu. Tarihî yarımadaya Erzurum’un kavuşması tabii ki çok güzel bir durum. Burası tertemiz oldu. Kalenin etrafı açıldı. Ağaçlandırma, güzel oturma alanları da çok güzel oldu. Görsellik açısından, turizm açısından çok güzel gerçekten. Çok güzel görünüyor her yer, insanları buraya çekiyor. Eskisi gibi kasvetli bir havası yok. Bizim tarihî anlayışımıza, estetik anlayışımıza çok uygun güzel bir çalışma olmuş.”