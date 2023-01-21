Bakan Kurum: "Nerede bir vatandaşımızın bize ihtiyacı olsa orada olacağız"

Bursa’ya verdiğimiz sözleri yerine getirmenin, Bursalı kardeşlerimizin hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, konuşmasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa için söylediği ifadelere yer vererek, “Bundan tam 7 asır önce bu şehirde bir hilal doğdu. Medeniyetimiz bu şehirden kök saldı, büyüdü; üç kıtaya bereket, huzur, mutluluk buradan dalga dalga yayıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa için ‘Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil’de dua eder, Muradiye’de düşünür, Yıldırım’da bir kartal gibi ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder’ diyor. Bu ruh, Bursa’nın her bir mahallesine sokak sokak, adeta bir nakış gibi işlenmiştir.” diye konuştu.

“Bursa’nın tarihi siluetine zarar veren yapıları tamamen ortadan kaldırdık”

Bakan Kurum, Bursa’da medeniyetin, tarihin izlerini taşıyan yerlerin başında Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin olduğunu belirterek, “Asırlardır dünyanın ticaretine yön vermiş hanları, çarşıları, manevi iklimiyle insanımızı çepeçevre saran camileri, türbeleriyle Hanlar Bölgesi’ni el birliğiyle geleceğe taşıyoruz. Ata yadigârına sahip çıkıyoruz. Bursa’nın tarihi siluetine zarar veren yapıları tamamen ortadan kaldırdık. Şimdi Ulu Camii çevresine, Bursa’mızın 50 yıllık hayali olan, üç yeni meydan, yeni yeşil alanlar ve yeraltı otoparkımızı kazandırıyoruz, bu meydanlarla birlikte, insan, tarih ve mekânı yeniden kucaklaşacak.” ifadelerini kullandı.

“Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz”

Bakan Kurum, bu yıl içerisinde Bursa’da yapılan projeleri anlatarak, şunları söyledi:

“Tarihi Çekirge Teras Projemizle binaları yıkmak suretiyle, hem bir millet bahçesi hem de bir kültür, sanat, spor merkezini Bursamıza, Bursalılara armağan ediyoruz. Amacımız, hayalimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. İnşallah Bursa’mızı çok daha iyi noktalara getirecek çalışmaları bu meydanı dolduran bizlere gönül veren, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duran Bursalı kardeşlerimizle yapacağız. Ben bu meydandan Bursalı kardeşlerimizden bir söz istiyorum. 4 ay sonra Cumhur İttifakımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı rekor oyla destekleyecek miyiz? Bursa’mızda sandıkları patlatacak mıyız? Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Nerede bir afet olsa, nerede bir vatandaşımızın bize ihtiyacı olsa orada olacağız. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz.”