Bakan Kurum: Ne dediysek o
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan plastik poşet fiyatları hakkında açıklama geldi. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş, yani dediysek o" ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Resmi Gazete’de yayımlananan plastik poşette geri kazanım katkı payı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Plastik poşet fiyatı DEĞİŞMEDİ. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani; ne dediysek o! “ ifadelerini kullandı.
Plastik poşet fiyatı DEĞİŞMEDİ.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 28, 2022
Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 2⃣5⃣ kuruş.
Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi.
Yani ne dediysek o! :)
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