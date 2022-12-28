Bakan Kurum: Ne dediysek o

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Resmi Gazete’de yayımlananan plastik poşette geri kazanım katkı payı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Plastik poşet fiyatı DEĞİŞMEDİ. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani; ne dediysek o! “ ifadelerini kullandı.