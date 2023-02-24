Bakan Kurum müjdeyi verdi: TOKİ, Gaziantep'de ilk kazmayı vurdu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'de enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşları kalıcı konutlarına kavuşturmak için harekete geçti.

TOKİ'nin Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağı 855 konut için ilk kazma bugün vuruldu. Müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk"

"Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk."

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için.



Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz!



TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk. pic.twitter.com/Ty3PtNYjjx — Murat KURUM (@murat_kurum) February 24, 2023

İlk etap projeler hangi bölgelere inşa edilecek?

855 konutluk ilk etap projesinin Gaziantep'in hangi bölgelerinde yapılacağı da belli oldu.

Islahiye ilçesi, Değirmencik Mahallesi'ne 399 adet konut ve 12 adet dükkan, Nurdağı İlçesi, Bademli Mahallesi'ne ise 456 adet konut inşa edilecek.

İşte, Gaziantep'e yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek yeni konutların proje görselleri büyük beğeni topladı.