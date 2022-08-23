Bakan Kurum, merakla beklenen projenin ilk detaylarını paylaştı!

Bakan Kurum, dün akşam Beştepe'de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kurum, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ait bazı detayları açıkladı.

Gelir ve yaş sınırı olacak

Projede gençlere kontenjan ayrılacağının altını çizen Kurum, “Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki, konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de açıklayacak

Vatandaşlara, 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlayan sosyal konut projesinin tüm detayları 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.