Bakan Kurum, Maltepe Sahili'nde gençlerle buluştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Maltepe Sahili’nde Türkiye’nin yarınlarının teminatı olan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle önce sahilde yürüyüş yapan Bakan Kurum, daha sonra “İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a” programı kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasına katıldı. Gençlerle basketbol oynayan ve “Biz de gençliğimizde basketbol oynuyorduk. Ben çok seviyordum. Arkadaşlarımızla giderdik, evimize yakın bir basketbol sahasında spor yapardık. O günlerimi hatırladım. Orada gidip çeşmeden su içer, yorulur, terlerdik. O günleri hiç unutamıyoruz” diyen Bakan Kurum, “Genç Karavan Buluşması” etkinliğinde de onlarla sohbet ederek, gelecekteki hedefleri ve hayalleri üzerine konuştu. Gençlere “Akşemseddin’in Evlatları” diye seslenen Bakan Kurum, “Bütün mücadelemiz sizler için. Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizi baştan aşağıya ihya etmek için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki sizler Yunus Emre’nin diliyle konuşan, Fatih’in cesaretiyle, Mevlana’nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz.” dedi.

Yürüttükleri konut çalışmalarının yanı sıra gençlere emanet etme hedefiyle yeşil alan hassasiyeti taşıdıklarının da altını çizen Bakan Kurum, “İstiyoruz ki her ilimizde kişi başı yeşil alan miktarı en az 15 metrekare olsun. Bu kapsamda İstanbul’umuzda tam 48 tane millet bahçesi yapıyoruz 18 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan. Her bir gencimiz için 1 metrekare ilave yeşil alan kazandırıyoruz. 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktık ve bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz.” diye konuştu. Gençlerle birlikte millet bahçelerini anlatan bir film izleyen Bakan Kurum, çocuklara oyuncaklar hediye ederken, kadınlara da gül dağıttı. Bakan Kurum, yürüyüş yolunda vatandaşlarla da sohbet etti. Bilgi yarışması neticesinde birinci olan genç ise TOGG ile tur atma şansını elde etti.

“Gençlerimizin geleceği için şehirleri güvenli hale getirmemiz lâzım”

8 Mayıs itibariyle, 145 bin 300 ağaç diktikleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ilk etabının gençlerle buluşturulacağını ifade eden Bakan Kurum, orada gençlerin büyük ilgisiyle düzenlenen TEKNOFEST’e de vurgu yaptı. Bakan Kurum, “Büyük teknolojiyi, savunma sanayiyi, TOGG’umuzu, Altay Tankı’mızı, ATAK helikopterimizi, TCG Anadolu gemimizi, İHA’larımızı ve SİHA’larımızı üreten tüm firmalarımızı 6 yıldır gençlerimizle buluşturuyoruz. Gurur veren teknolojiler üretiliyor. Biliyoruz ki, gençlerimizin geleceği için şehirleri güvenli hale getirmemiz lâzım.” şeklinde konuştu.



“Biliyoruz ki sizler Yunus Emre’nin diliyle konuşan, Fatih’in cesaretiyle, Mevlana’nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz”

Gençler için mücadele ettiklerini ve onlara daha iyi bir gelecek sunabilme hedefiyle yola devam ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Biliyoruz ki sizler Yunus Emre’nin diliyle konuşan, Fatih’in cesaretiyle, Mevlana’nın gönlüyle herkesi kucaklayan gençliksiniz. Sizler ecdadımızın torunlarımızsınız. Bizim geleceğimizsiniz, istikbalimizsiniz, istiklalimizsiniz. Biliyoruz ki sizler dahi iyisini yapacaksınız. Bizim de bütün çabamız sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Gençlerden 14 Mayıs için söz alan Bakan Kurum, inşa edilecek yüzyılın mimarlarının gençler olduğunu vurguladı.

“Basketbol maçıyla gençliğimizi hatırladık. İşte bütün amacımız, hedefimiz gençlerdir”

Basketbol maçı sonrasında değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, karşılaşmanın nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, “Tabi biz uzun zamandır spor yapmıyoruz. Gençlerimiz de 15 yaşında ama hepsi zımba gibi. Bir oradan bir oraya koşuyorlar. Biz de gençliğimizde basketbol oynuyorduk. Ben çok seviyordum. Arkadaşlarımızla giderdik, evimize yakın bir basketbol sahasında spor yapardık. O günlerimi hatırladım. Orada gidip çeşmeden su içer, yorulur, terlerdik. O günleri hiç unutamıyoruz.” açıklamalarını yaptı. Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu anlatan Bakan Kurum, “Gençliğimizi hatırladık. İşte bütün amacımız, hedefimiz gençler. Gençler çok iyi oynuyorlar. Bizim takım da biraz iyiydi, torpilliydik, yendik. Ama dostluk kazandı. Ben tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi. Derbi karşılaşması üzerine değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, son olarak şöyle konuştu:

“Derbi şu sıralar 1-1… İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Onlar İstanbul’umuzun güzide takımlarından; Beşiktaş’ımız olsun, Galatasaray’ımız, Fenerbahçe’miz olsun. İstanbul’da Başakşehir’imiz var, Ümraniye’miz var. Eyüpspor’umuz, Pendikspor’umuz, Tuzlaspor’umuz var. Hepsi güzel bir mücadele veriyorlar. Bu yüzyıl gençliğin yüzyılı, sporcu yüzyılı olacak.”