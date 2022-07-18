Bakan Kurum madde madde sıraladı! Asbest yalanı yerle bir oldu!

Hürriyet Gazetesi yazarı Gazeteci Fatih Çekirge, Brezilya donanmasına ait "NAe Sao Paulo" adlı savaş gemisinin 900 ton asbest ile Aliağa’ya gemi söküm işlemi için geleceği iddiaları üzerine Bakan Kurum'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gemiye dair tüm gerçekleri madde madde sıralayan Bakan Kurum, özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı şekilde oluşturulan bilgi kirliliğine son verdi.

Fatih Çekirge'nin köşesine taşıdığı o görüşmede Bakan Kurum şunları aktardı:

"900 ton değil 9 ton asbest var"

"Fatih Bey, söylenenlerle hiç ilgisi yok. Bakın maddeler halinde anlatayım.

1. Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var.

2. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız.

3. Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı.

4. Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi.

5. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa...

6. Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi.

7. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...”

Tabii Bakan Kurum’a bir soru daha sordum:

'En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?'

Cevap net:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”

Ve bir soru daha:

“Sayın Kurum, muhtemelen o asbestlerin taşınmasıyla ilgili de sorular olacak? Örneğin nasıl güvenli bir şekilde taşınacak?”

Murat Bey’den yine kesin bir cevap: “Biliyorsunuz sıfır atık projemiz var. Bunu Türkiye çapında başarıyla yürüttük. Yine o doğrultuda, çıkartılan asbest uluslararası kurallara göre ambalajlanır. Havayla teması kesilir. Dünya standartlarına göre depolanır. Bunun bütün kontrolu bizde. Kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar takipçisiyiz.”