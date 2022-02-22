Bakan Kurum, Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda 'İlk kim değişiyor' panelinde konuştu

Panel, 'Müzik ve İklim' konulu bir sunum ve dinleti ile başladı. Panelde Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalar, medyada ve sanatta farkındalık oluşturmaya dair neler yapıldığı örnekleriyle ele alındı.

Gazeteci Mesut Yar'ın moderatörlüğünde başlayan panele, Bakan Murat Kurum, Gazeteci Güven İslamoğlu, Müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Futbolcu Abdulkerim Bardakçı katıldı.

Konuşmacıların keyifli sohbetiyle başlayan panel renkli görüntülere sahip oldu. Ünlü gurme Ahyan Sicimoğlu'nun etli ekmek istemesi üzerine panele etli ekmek getirildi. Bakan Kurum, katılımcılara kendi elleriyle etli ekmek ikram etti.

Engin Altan Düzyatan'ın plastik atık temalı kısa filmi ile başlayan konuşmalarda şu açıklamalara yer verildi:

Engin Altan Düzyatan:

"Suya ulaşabiliyoruz ama çok çabuk kirletiyoruz. Plastik bunun en önemli sebebi. Son 60 yılda plastik üretiminin artmasıyla geri dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Yok edemediğimiz plastikler yer altı sularımıza karışarak sularımızı kirletiyor."

"2050 yıllarında yediğimiz balıkların büyük çoğunluğu plastik olacak. Yakın gelecekte dünyayı ciddi bir su kıtlığı bekliyor. Ben bu amaçla yola çıktım. Bu uğurda bireysel farkındalığı arttırmak için elimden geleni yapıyorum."

Güven İslamoğlu:

"Oksijenin %70'i denizden, %30'u ağaçlardan geliyor. Çoğu insan oksijenin sadece ağaçlar tarafından ürüteildiğini zannediyor çünkü bilmiyoruz. Oksijenin ne olduğunu bilmiyoruz."

"Marmara'da yaşadığımız musilaj sorununun nedeni de budur. Denizin altındaki oksijen üreten planktonları öldürüyoruz."

"Su konusunda da çok bilgili değiliz. Dunyada içilebilir su miktarı %0.3, biz şu anda dinozorların içtiği suları içiyoruz. Çünkü dünyada içilebilir su ne artıyor ne de azalıyor."

Ayhan Sicimoğlu:

"Bizim gençliğimizde su para ile satılmazdı. Şimdi su plastik bardaklarla satılıyor. Acaba diyorum, 'bana biraz oksijen verir misin?' diyeceğimiz bir dönemi mi yaşamayaya başlayacağız?"

"Yaşım itibarıyla iklim değişikliğinin etkilerini bizzat yaşadım. Eskiden İstanbul'da kar yağdığında 2 ay şehirden kalkmazdı. Şimdi ise akşamdan sabaha kar eriyip gidiyor."

Bakan Kurum:

"İklim krizine dur diyecek belki de son nesiliz. Eğer tedbir almazsak hem ülkemiz hem de dünyamız büyük zarar görecek. İklim değişikliğinden sadece Türkiye değil tüm dünya etkileniyor. Kapalı bir havza olmamız nedeniyle iklim krizini daha fazla hissediyoruz."

"Gelişmiş ülkelere bakıldığında dünyayı çok fazla kirlettiler. Türkiye'nin bu konuda tarihi sorumluluğu yok denilebilecek kadar az."

"Sayın Cumhurbaşkanımız'ın kararıyla Paris Antlaşması'na taraf olduk. 2053'te net sıfır emisyon hedefini koyduk. Geri dönüştürülebilen atık oranı biz göreve başladığımızda %13 iken şimdi ise bu oranı yüzde 27 seviyesine çıkarttık."

"84 milyon vatandaşımızın içinde yer aldığı, tum bileşenlerin katkı sağladığı, tüm sektörlerin destek verdiği Yeşil Kalkınma adını verdiğimiz süreci hep birlikte yürütmek zorundayız."

"230 milyon insandan fazla insan iklim göçü nedeniyle yurtlarından olacak. Bu nedenle gerekli alt yapılarımızı planlamak zorundayız."

"209 iklim elçisiyle dün bir araya geldik. 209 üniversitemizden buraya geldik. İnsallah onlarla birlikte, onların öncülüğünde bu süreci yöneteceğiz ve lider ülke olacağız"

Moderatör Mesut Yar, katılımcılara "Umut var mı?" sorusunu yöneltti. Katılımcılar şu cevapları verdi:

Engin Altan Düzyatan

"Umutsuz yaşanmaz ama çabuk hareket etmek zorundayız. Pandemi bizi doğanın sahibi olmadığımızı gösterdi."

Güven İslamoğlu

"15 yıl önce bu bu işlere başladığımda tek başımaydım ama şimdi gençler var, bakanımız var dolayısıyla umut var."

Ayhan Sicimoğlu

"Ümitliyim çünkü bizim ulkemizin insanı çok çalışkan. Gitmediğim ülke kalmadı ama görüyorum ki en çalışkan biziz. Fakat tek eksiğimiz takım halinde çalışmayı bilmiyoruz."

Abdulkerim Bardakçı

"Benim için umut her zaman vardır. Bunun için hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Farkındalık yaratmak için yeşil tribun uygulaması ortaya koyduk. 5 pet şişe getirene maç bileti hediye ediyoruz."