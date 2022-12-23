Bakan Kurum kendisinin de rol aldığı “Çevre Müfettişi” filmini yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisinin de rol aldığı Çevre Müfettişi Ayşe’nin mahallesinde yaptığı çevre teftişinin anlatıldığı “Çevre Müfettişi” konusunun işlendiği kısa filmi resmî sosyal medya hesabından paylaşarak, “ Başka Dünya Yok” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından hazırlanan ve “Çevre Müfettişi” konusunun işlendiği filmde, Çevre Müfettişi Ayşe’nin mahallesindeki teftişi anlatıyor.

Bakan Kurum’un da rol aldığı kısa filmde Çevre Müfettişi Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp, tekrarı halinde ALO 181’e bildiriyor. Ayşe, çevre teftişi sırasında çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atan Tahsin Amca’yı görünce teşekkür ederek sergilediği örnek davranışı ilgili mercilere ileteceğini söylüyor. Çevre müfettişi Ayşe’nin konuşması her ne kadar beklediği etki yaratmasa da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile mahalleye gelince herkesi şaşırtıyor.

Çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca’yı örnek davranışından dolayı tebrik eden Bakan Kurum, “Tahsin Bey hem sizi tebrik ediyorum, hem de çok teşekkür ediyorum. Ayşe sizden bana bahsetti. Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak, aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lâzım. Çünkü başka dünya yok. Değerli esnaf kardeşlerim; lütfen hem Tahsin Bey için, hem de bu durumu fark etmemizi sağlayan çevre müfettişimiz için hepinizden bir alkış istiyorum.” ifadelerini kullandı.