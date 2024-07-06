Bakan Kurum: Kaybedeceğimiz bir saniyemiz bile yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş’ta katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından merkez rezerv alanlarda devam eden şantiyeleri yerinde inceledi. Şehrin sembol merkezlerinden Azerbaycan Mahallesi’ndeki örnek daire ve okulu ziyaret eden Bakan Kurum, şantiye alanında yaptığı konuşmada, “6 Şubat’ta, Kahramanmaraş’ımızı yasa boğan depremin hüznü hala ilk günkü gibi yüreğimizde. O günlerde adeta Milli Mücadeledeki o ruhu yeniden ortaya koyduk. Azerbaycan Hükümeti’nin yaptığı tek millet, iki devlet şuuruyla inşa edilen konutların bir kısmını görüyoruz. Okulumuzda da bu eğitim öğretim yılında depremzede çocuklarımız eğitim görecekler. Kahramanmaraş'ın çocuklarının gülen yüzünü göreceğiz. Bu mutluluk paha biçilmez.” diye konuştu.

“ASRIN FELAKETİNDE DE SEFERBERLİK ŞUURUYLA ÇALIŞTIK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her afette gösterdiği büyük liderliği asrın felaketinde de gösterdiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Biz nasıl her depremde, selde ve yangında milletimizin yanında olduysak, asrın felaketinde de bakanlarımızla, vekillerimizle, belediyelerimizle, milletimizle; bir seferberlik şuuruyla çalıştık.” dedi.

“SADECE ELİMİZİ DEĞİL TÜM GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 17 bin 592 depremzede aileyi evlerine kavuşturduklarını, 71 bin 568 konut ve iş yerinin ise inşasına ve projelendirmesine süratle devam ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Bir elimiz, gönlümüz daima deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki tüm vekillerimize, vatandaşlarımıza, belediye başkanlarımıza kapımız 7 gün 24 saat açık olacak. Tüm ekibimiz deprem bölgesinde vatandaşımızın bizzat ayağına gidecek. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa onu yapabilmek adına her türlü gayreti gösterecek ve sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyacağız. En hızlı şekilde vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturacağız.” diye konuştu.

BAKAN KURUM İLK KEZ AÇIKLADI

Kahramanmaraşlı vatandaşların merakla beklediği bir haberi de ilk kez paylaşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Burada, heyelan bölgesi ve fay hatları ile ilgili süreç var. Gerek yerleşime uygun olmayan alanlar gerekse fay sakı bölgesi olarak ilan edilmiş ve vatandaşımızın herhangi bir yerleşimde bulunamadığı alanlara ilişkin hocalarımızın bir çalışması var. Hocalarımız mikrobölgeleme ve zemin etüdü gibi, örneklerin alınması ve yurt dışındaki laboratuvarlara gönderilmesi gibi çalışmaları yapıyorlar. Boğaziçi bölgesindeki heyelan riskine yönelik gerekli tedbirler ve zemin iyileştirmeler yapılarak yerleşimi sağlayabileceklerine ilişkin bir ön rapor sundular. Önümüzdeki hafta Boğaziçi Mahallesi’ne ilişkin net sonucu paylaşacağız. Ekim ayında da Vadi ve Akçalı Mahallelerimizde yerleşim yapılıp yapılamayacağına ilişkin, hocalarımızın vereceği rapor doğrultusunda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Yine fay sakının bandı dediğimiz bantta da hocalarımız çalışıyor. Fayın tekrar deprem üretip üretmeyeceğine yönelik çalışmaların neticesini Ağustos’ta alacağız.”

“KARDEŞLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN KAYBEDECEK TEK BİR SANİYEMİZ BİLE YOK”

Dün Malatya’yı ziyaret ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Projelerimizi yerinde inceledik. Valimizle, belediye başkanımızla, STK’larımızla istişarelerimizi yaptık. Oradaki kardeşlerimizin bize olan güvenini, sevgisini görmek bizi hakikaten mutlu etti. İnşallah bizi bir evladı, bir kardeşi olarak gören tüm deprem bölgelerini bir an önce ayağa kalkması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gece gündüz sürdürmeye devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi; deprem bölgesinin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. İnşallah o günlere hızlı bir şekilde erişmek için de çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz. Kaybedeceğimiz bir saniyemiz bile yok. Bu nedenle de tüm ekibimizle birlikte durmayacağız, dinlenmeyeceğiz.” dedi