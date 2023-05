Bakan Kurum: "Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız"

Kartal’da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’lu vatandaşlarla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasında, Kartal’ı ihya etme projelerine devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Kurum, “Kartal Orhantepe’de yüzlerce konutumuzu yükseltirken, yeni dönüşümlerimizi de başlatıyoruz. Yunus mahallemizde dönüşümü başlatıyor, Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’ni yeni yerine taşıyor, yıllardır vatandaşımızın beklediği Kordon ve sahil boyundaki riskli alanda harıl harıl çalışıyoruz. Planlarımızı onayladık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kartal’da dönüşmek isteyen tüm kardeşlerimizle el ele vereceğiz, ‘Yarısı Bizden’ diyeceğiz.” diye konuştu. Bakan Kurum, Kartal’daki mülkiyet problemi üzerine de değerlendirmede bulunarak, “Sözümüz söz. Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak. Kartal’da hiç kimse riskli evlerde de yaşamayacak. Hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız. Kartal’ımız ve bütün mahallelerimiz için koşturacağız, eser siyasetinden vazgeçmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 410 bin bağımsız bölüm için 73 bin kardeşimiz ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına başvuru yaptı”

Yoğun ilgi gören “Yarısı Bizden” kampanyasına bugün itibariyle İstanbul’da 73 bin bina ve 410 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyleyen Bakan Kurum, “Kartal’ımızda başvuru sayısı şu an itibariyle 4 bin binaya ulaştı. Bu yaklaşık 20 bin bağımsız bölüm ediyor, yani 80 bin Kartallı kardeşim demek.” dedi.

Evine aş ve çocuklarına gelecek götürmek için ter döken tüm emekçilerin 1 Mayıs’ın İşçi ve Emekçi Bayramı’nı da kutlayan Bakan Kurum, “Devletimiz ilk andan itibaren milletimizin yanında oldu. Seferberlik anlayışıyla el ele verdik, tek yürek olduk. Hamdolsun bugün sahada 11 ilimizde 25 bin konutumuzun inşaatı için mimarlarımız, mühendislerimiz, işçi, emekçi kardeşlerimiz harıl harıl çalışıyor. Bugün 1 Mayıs, emekçilerimizin, işçilerimizin bayramı. Ben buradan afet konutlarımız için, vatandaşımız, milletimiz için koşturan, gecesini gündüzüne katan tüm emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.

“İstanbul demek Kars demektir, Ağrı demektir, Muş demektir, Bitlis demektir, Mardin demektir, Siirt demektir”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı ile birlikte ilk konutlarını afetten 80 gün sonra 2,5 ayda teslim ettiklerini belirterek, “Bu nedir biliyor musunuz? Bu Diyarbakır Sur’u ihya eden liderimizin vizyonudur. Bu, Mardin Nusaybin’i baştan aşağı yenileyen genel başkanımızın gücüdür. Kars’ı, Ağrı’yı, Siirt’i, Bitlis’i dev eserlerle süsleyen, 21 yılda ülkemize çağ atlatan, ülkemizi küresel güç yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretidir, iradesidir, vizyonudur, gücüdür. İstanbul’a bakınca güçlü bir devletin izlerini, çeşit çeşit renklerin bir arada yaşadığı güçlü bir milleti görürüz. Çünkü İstanbul demek Kars demektir, Ağrı demektir, Muş demektir, Bitlis demektir, Mardin demektir, Siirt demektir. Kars’ın kaz yemeği İstanbul’un döneriyle lezzet yarışındadır. Ağrı Dağı, Yeditepe’ye kutlu selamlar gönderir. Bitlis’teki Ulu Camii Süleymaniye kadar kadimdir. Mardin Kalesi Topkapı Surları ile beraber tarihe meydan okur. Siirt’in fıstığı en güzel tadı İstanbul’da yenilen baklavada verir.” diye konuştu.



"81 ilin 81 kardeşi" anlayışıyla, herkesin ve eserlerin İstanbul'u için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Bugün emin olun İstanbul'un 39 ilçesi, 963 mahallesinde 7 tepenin tamamında varız. Her noktasında eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. Buna Kartal, İstanbul şahittir ve o anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyük İstanbul dönüşümü için 'Yarısı Bizden' diyoruz. İstanbul'daki 1,5 milyon konutluk riskli yapıları dönüştüreceğiz. Rezerv alanlarımızı belirledik ve bir kısmını yerinde, bir kısmını da rezerv alanlarda yapmak suretiyle yavrularımızı istikbale hep birlikte taşıyacağız. İnşallah hep birlikte sizlerle birlikte bir ay içerisinde başvurularımızı alacak, evlerimizi TOKİ ile yerinde, gönüllü, hızlı ve süratle yapacağız. Bunu Kartal'daki genç kardeşlerimizle, kadınlarımızla birlikte yapacağız. Nasıl Orhantepe'yi dönüştürdüysek, nasıl vatandaşlarımızla el ele verdiysek, aynı anlayışla bu çalışmalarımızı yapacağız."

“İstiyoruz ki batıda, Ankara’da, İstanbul’da olan tüm imkânlar, Doğu Anadolu’muzda ve Güney Doğu’muzda da olsun; Bu anlayışla çalışıyoruz. 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde doğu ve güneydoğuya tam 200 milyar liralık yatırım yaptık”

Bakan Kurum, başta Diyarbakır Sur olmak üzere bölgenin her bir karışını yenilediklerini belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır’da sosyal konuttan altyapıya, parklarımızdan yüzlerce eserlerimize kadar yeni eserlerimizi vatandaşlarımızla birlikte inşa ettik. Siirt’e binlerce yeni eser kazandırıp şehrimizi geleceğe güvenle taşıyoruz. Medeniyetimizin beşiği Mardin’imizde kentin kültürel dokusuna uygun olacak şekliyle yapılarımızı koruyoruz, ihya ediyoruz. Kars’ta ve Ağrı’mızda da millet bahçesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar çok önemli hizmetler yaptık. Muş’un meydanını yapıyoruz. İstiyoruz ki batıda, Ankara’da, İstanbul’da olan tüm imkânlar, Doğu Anadolu’muzda ve Güney Doğu’muzda da olsun; Bu anlayışla çalışıyoruz. Özellikle Ağrı’da yaptığımız entegre hayvancılık tesisleriyle hem vatandaşlarımıza katkı sağlıyor, hem de şehrimizin kalkınmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bitlis’in türkülere konu olmuş deresinin üzerindeki binalarımızı kaldırdık ve camilerimiz, minarelerimiz ortaya çıktı. Selçuklu mirası eserleriyle yeni Bitlis’i hep birlikte inşa ediyoruz. Projemiz bitme aşamasına geldi. Bu ay veya önümüzdeki ay tamamen hizmete açılacak. Saydığım şehirlerimize 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tam 200 milyar liralık yatırım yaptık. Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Muş, Siirt, Ağrı her zaman ak davamızın, Cumhur İttifakı’mızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara hizmet götürmeye devam edeceğiz.”

“Sözümüz söz. Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak”

Güzel Kartal için ihya çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Kartal’da bir yandan Orhantepe’de yüzlerce konutumuzu yükseltirken, vatandaşlarımızla el ele dönüşümü yaparken, yeni dönüşümlerimizi başlatıyoruz. Yunus mahallemizde dönüşümü başlatıyoruz. Bir yandan Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’ni yeni yerine taşırken, öte yandan yıllardır vatandaşımızın beklediği Kordon ve sahil boyundaki riskli alanda harıl harıl çalışıyoruz. Planlarımızı onayladık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Kartal’da dönüşmek isteyen tüm kardeşlerimizle el ele vereceğiz, ‘Yarısı Bizden’ diyeceğiz. Kartal’ımızı inşallah tüm mahalleleriyle birlikte dönüştüreceğiz. Bir yandan Uğur Mumcu’da sağlıksız yapı bırakmıyoruz ancak Yenimahalle ve Cevizli’de, Yakacık ve Hürriyet’te mülkiyet problemlerimiz var. Mülkiyet problemlerini çözerek tapularını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bizim milletimizle 21 yıldır yaptığımız gibi el ele vererek aynı anlayışla bu çalışmalarımızı yapacağız. Sözümüz söz. Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartallı kalmayacak.” şeklinde konuştu.

“Kartal’da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak. Hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız”

“Söz namustur” anlayışıyla ülke yönettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, vatandaşa hizmet götürme konusunda bahanelere sığınmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Biz, verdiğimiz sözü tutarız. Kartal’da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak. Hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız. Biz AK Parti’yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için 81 ilimizde çalışıyoruz. Bizi arayanlar nerede bulur biliyor musunuz? Burada Yeşilyurt Apartmanı çökmüştür, o apartmanın enkazında bulur. Bizi arayan Adıyaman’ın, Gaziantep’in yollarında bulur. Bizi arayan Kahramanmaraş’ın, Hatay’ın yollarında bulur. İstanbul’un sokaklarında, Kartal’da bulur… Bizi arayan İzmir’de deprem olmuştur orada bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’daki yangın bölgelerinde; Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizi arayan; Kastamonu’da, Bartın’da, Sinop’ta, Antalya ve Muğla’da evlerimizi yaparken bulur. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak; milletimizin yuvalarını inşa ederken bulursunuz… Bizi, Kartal’da müjdeler verirken, Kartal’ın dönüşümünü yaparken bulursunuz. Bizi arayanlar; ‘Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız’ diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, dizinin dibinde bulur!”

“Kartal’ımız ve bütün mahallelerimiz için koşturacağız, eser siyasetinden vazgeçmeyeceğiz”

Vecihi Hürkuş’ların, Nuri Killigil’lerin icatlarının önüne türlü engeller koyanların tarafında olmadıklarını, Türkiye’nin savunma sanayisini dünya ile yarışır seviyeye getirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, “Bir yanda; şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden; tek bir konut bile dönüştürmeyen; deprem, sel, yangın bölgelerine 1-2 saat uğramaktan başka bir şey yapmayanlar, depremin üstünden siyaset yapanlar var. Diğer tarafta da tam 650 bin konut için inşaatları 15 günde başlatanlar var.” dedi.

Bakan Kurum, inşa ve ihya çalışmalarında vites yükseltecekleri Kartal’da, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’lu vatandaşlardan da 14 Mayıs seçimleri için “sandıkları patlatma” sözü aldı. Bakan Kurum, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz de Kartal’ımız ve bütün mahallelerimiz için koşturacağız, eser siyasetinden vazgeçmeyeceğiz.”