Bakan Kurum: "Kararlılıkla devam edeceğiz"

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde düzenlenen "TOKİ Örnek Köy" projesi açılış programında konuşan Kurum, coşkulu bir açılış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kurum, "Sivas bizim değerimiz, kıymetlimiz ve gözbebeğimiz. Sivas’a her geldiğimizde Sivas’ın gençleri adına, Sivas’ın geleceği adına birbirinden değerli, kıymetli projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Eğitimden sağlığa, sanattan spora, kültüre, çevre ve şehirciliğe kadar hemen her alanda yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Tüm alanlarda 45 milyar lira yatırım yapmışız. Bu yatırımların 13 milyar lirası da bizim bakanlığımız uhdesindeki yatırımlar ve Allah’ın izniyle bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Bizi hiçbir zaman açıkta bırakmadınız, yolda koymadınız ve Milli Mücadele'nin karargahı Sivas’ımızda yiğit, mert Sivaslılara yakışır biçimde 20 yıldır bizi destekliyorsunuz. Biz de emin olun ki bu kadrolarla bayrağı daha öteye taşımaya çalışıyoruz. Her geldiğimizde vatandaşlarımız bizi bağrına bastı. Emin olun, biz de Sivas için her şeyin en güzelini, en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Biz bu mücadeleleri yaparken vatandaşımızın refahı için çalışıyoruz."

Bakan Kurum, alt ve üst yapısıyla yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını, her şeyin en güzelini ve en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini anlattı.

Buraya sizlerin duasını almak için geldik

Vatandaşın refahı için, yerleşim yerlerinin altyapısı güçlensin diye, ilçelerde yaşayan gençlerin il merkezindeki tüm imkanlardan faydalanması için gayret ettiklerini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki bize, 'Önümüzde seçim var, seçimle ilgili bir kaygınız var mı?’ Bizim seçimlerle ilgili hiçbir kaygımız olmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da olmayacak ama çocuklarımız ve gençlerimiz için daha iyi bir gelecek sunma kaygımız var. Bunun için mücadele ediyoruz. 12 yıl geçmiş aradan, projemiz bitmiş, vatandaşımız huzur ve mutluluk içerisinde Tarım Köy Konutları'nda oturuyor. Bugün buraya sizlerin duasını almak için geldik. Bizim için en büyük mutluluk bu. Nerede bir afet olsa biz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2 saat sonra afet bölgesinde oluyoruz ve vatandaşımızın bütün sıkıntılarını onlarla birlikte omuz omuza, gönül gönüle eksikleri gideriyor ve bir taraftan da bu konutların yeni yaşamının resmini çiziyoruz. O resmi de hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz."

Hayali olmayan bu projeleri de gerçekleştiremez

Millete hizmet anlayışından hiçbir zaman geri durmadıklarını dile getiren Kurum, "Muhalefet bize diyor ki, 'Ne bu aceleniz? Yangın oldu, 3 gün sonra konutları gösteriyorsunuz. 15 gün sonra ilk konutu teslim ediyorsunuz. Ne bu acele?' Bizim acelemiz milletimizi açta açıkta bırakmamaktır. Bizim acelemiz, Türkiye'mizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak güçlü Türkiye yapmaktır. Bizim acelemiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına ülkemizi sokmaktır. Gençlerin geleceğe güvenle baktığı ve bu manada da hemen her alanda kendine yeten bir ülke yapma anlayışıyla çalışmaktır. Bizim hayallerimiz var. Hayali olmayan bu projeleri de gerçekleştiremez." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Türkiye için eser yapmaya, eser siyaseti yürütmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim dertlerimiz var, dertliyiz. Bu ülkeyi inşallah hep birlikte burada, Aydınlar köyünün sakinleriyle, Koyulhisar'ımızla, Suşehri'mizle, Sivas'ın 16 ilçesiyle ve merkeziyle geleceğe taşımaktır. 2023 yılında da Cumhur İttifakı'mızı, Cumhurbaşkanı'mızı yeniden seçerek yeni yüzyıla ve yeni yüzyılın Türkiye'sine başlamaktır. Sizler her zaman bizlere destek oldunuz. Yağmurda, çamurda her zaman arkamızda oldunuz. Darbe demediniz, 'Gezi' eylemleri demediniz, hep Cumhurbaşkanı'mızı desteklediniz ve desteklemeye de devam ediyorsunuz. Bizlere de düşen tüm ekibimizle, milletimizle birlikte omuz omuza yürümektir, sizlere hizmet etmektir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep bu anlayışla hizmetlerimizi götürdük. Her şeyi yaptık mı, yapamadık ama yüz yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık.

Yine yapmaya devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi burada bağrınıza bastığınız ve kardeşiniz kıldığınız için her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Biz de sizleri hiçbir zaman mahcup etmedik, etmeyeceğiz. İş sadece hizmette değil, vatandaşlarımızla gönül gönüle gideceğiz. Dertlerini dinleyeceğiz, yapabildiğimizi yapacağız, yapamadıklarımızı da nedenini açıklamak suretiyle bu hizmetleri yürüteceğiz. Varsın, muhalefet her türlü eleştiriyi yapsın. Varsın, muhalefet her türlü iftiraları ve yalanları söylemeye devam etsin. Biz, milletimize hizmet yolunda aşkla, şevkle, kararlılıkla devam edeceğiz."