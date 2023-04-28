Bakan Kurum, “İstanbul’un kaybedecek tek bir saniyesi yok"

Kurum, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki depremlerde büyük bir afet yaşandığını, bu nedenle İstanbul'un kaybedecek tek bir saniyesi olmadığını söyledi.

Kentte tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na İstanbul'da şu ana kadar 315 bin bağımsız bölüm için 52 bin başvuru aldıklarını, Esenyurt'ta da başvuru sayısının şu anda 5 bin bağımsız bölüme ulaştığını aktardı.

Kurum, Esenyurt'a özel bir ilgisi olduğunu, ilçeye müjdelerinin bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Birincisi, Esenyurt'ta yaşanan konut mağduriyetini çok iyi biliyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Aslında bir benzeri de Anadolu Yakası'nda Fikirtepe'de olmuştu. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Murat, bizim Kadıköy'de Fikirtepe'de kardeşlerimiz kentsel dönüşümde işte müteahhitlerden dolayı zor duruma düştüler. Hemen gidelim biz orayı vatandaşımızla el ele dönüşüm sürecini yürütelim' dedi. Şimdi biz 12 bin konutumuzun temellerini attık ve yıllardır kangrene dönüşmüş Fikirtepe'yi çözdük mü? Çözdük."

"Kentsel dönüşüm sürecinin önünü açıyoruz"

Esenyurt'taki sorunu da vatandaşlarla el ele vererek kökten çözeceklerini kaydeden Kurum, ilçede 60 bin nüfusa sahip Örnek ve Çınar mahallelerinde uzun yıllardır yaşanan mülkiyet ve imar sorunları olduğunu, bunları yeni bir yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturmak için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Bu çalışmayla birlikte sadece mülkiyet problemini çözmediklerini aktaran Kurum, "Ayrıca belediyenin bugüne kadar size söz verip de yapmadığı imar planlarını da Bakanlık olarak biz yapıyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinin önünü açıyoruz. Artık buradaki kardeşlerim, 60 bin vatandaşımız mülkiyetini alacak, imar planları onaylanacak ve geleceğe daha güvenle bakacak." dedi.

Bakan Kurum, Esenyurt'a, Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir eğitim projesi armağan ettiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Esenyurt'un okul ve eğitim alanı ihtiyacı çok fazladır. Biz de bu sebepten arkadaşlarımızla hemen harekete geçtik. Merkez Sanayi Mahallemizde toplam inşaat alanı 108 bin metrekare olacak bir eğitim alanı planlayarak burayı çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimi için ayırdık. Bu kampüste 15 ayrı blokta, 340 derslik, 88 laboratuvar ve 500 araçlık otopark yer alacak. Burada tam 10 bin 412 yavrumuz, öğrencimiz eğitimlerine devam edecek." şeklinde konuştu.

Yapılacak alanın içinde 5 Anadolu lisesi, bir fen lisesi, bunun yanında yine mesleki teknik Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi de olacağını aktaran Kurum, bu projenin Şubat 2024'te biteceğini kaydetti.

"Biz Esenyurt'a sevdalıyız"

"Şimdi sizlere sorsam, 'Kılıçdaroğlu Esenyurt'a kaç defa geldi?' diye. Ne cevap verirsiniz?" diyen Kurum, şöyle konuştu:

"Ben vereyim. Sadece ve sadece bir kere. Bunlar Esenyurt'un, Esenyurtlu kardeşlerimizin oyunu alıp kaderine terk ettiler. Esenyurt'u unuttular. Esenyurt'ta bu meydanda söylediklerini unuttular. Peki Tayyip Erdoğan öyle mi yaptı? Biz öyle mi yaptık? Sel oldu buradaydık, vatandaşımızın yanında. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşımızla el ele mücadele verdik. Öyle değil mi? Dediler ki 'Esenyurt'ta yeşil alan eksikliği var.' Yer bulduk, yaptık. 'Okul yok.' denildi. Hemen Esenyurt'un en kıymetli yerini Esenyurt'un kullanımına sunduk. 'Eğitim' denildi, 'kampüs' denildi. Türkiye'nin en donanımlı okullarını buraya yapıyoruz. Biz Esenyurt'a sevdalıyız, sevdalı."

Bakan Kurum, birileri gibi laf değil iş ürettiklerini vurgulayarak, "Hadi Kılıçdaroğlu unuttu, onu anladık, çok yoğun. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne demeli? İstanbul Büyükşehir yönetimi AK Parti'deyken metronun temelini Esenyurt'ta attık mı? Attık. Peki bunlar göreve geldi. Milletimiz oy verdi. Göreve geldikten sonra ne oldu? Sözlerini unuttular. Hani boş vaatler var ya. 4 yılın sonunda inşaatın ilerlemesi kaç biliyor musunuz? 1500 gün geçti. Biz inşa ihalesini yapmış, başlatmıştık. 4 yılda bunlar sadece ve sadece yüzde 5 ilerlediler. Kaç metre ilerledi metro? Sadece 6 metre." şeklinde konuştu.