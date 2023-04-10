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Bakan Kurum: "İstanbul'dan aday olmak bir şereftir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu. Bakan Kurum, "İstanbul'dan aday olmak bir şereftir. Bu kente hizmet etmek tüm insanlığa hizmet etmektir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

İstanbul'dan aday olmak bir şereftir. Bu kente hizmet etmek tüm insanlığa hizmet etmektir.

Samimiyetin karşısında duracak hiçbir güç yoktur. Tevazunun açamayacağı hiçbir kapı yoktur.

Bu seçim 14 dönemdir kazananlarla, 14 dönem kaybedenler arasında geçecektir.

İstanbul hazır, bizler hazırız. 14 Mayıs zaferini en yüksek oy aldığımız yerde yapacağız.

 

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