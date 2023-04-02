Bakan Kurum, İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışını yapacak. İlçeye kazandırılan eserlerin arasında Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum toplu açılış töreninde konuşuyor. Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz."

"Çalıştığımız kentsel dönüşüm projelerimiz var. Azpurçaklar Sitesi'nde sözleşme aşamasına geldik. Ege ve Demircan sitelerimiz var. Belediyemiz vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşüm sürecini yöneteceğiz. Biz istiyoruz ki sağlam, güvenli, afetlere karşı dirençli yuvalarımız her yerde olsun. Bağcılarımızın tüm mahallelerinde olsun. Bugün teslim ettiğimiz evlerimiz İstanbul'umuza ve Bağcılarımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Üsküdar'da istanbul'umuza yakışır kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz'

İstanbul'umuz bize Fatih'in emanetidir. Medeniyetin Başkentidir. Teşkilatlarımız, Belediyelerimizle birlik beraberlik içerisinde vatandaşlarımızla gönül gönüle çalışıyoruz. Emin olun 39 ilçemizde 963 mahallemizde güçlü İstanbul için 'Yarın değil Hemen şimdi' diyoruz. İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için hemen yanı başınızdaki Esenler'de tam 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. Bu projede 2 bin konutumuzun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Etap etap da TOKİ ile yaptığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Esenler'deki o yeşil alan ve sosyal donutu sorununu halledeceğiz. Aynısını Bağcılar'da da yapacağız. Yeşil alan ve sosyal alanları sizler için hizmete sunacağız. İnşaallah Esenler'deki projemizde ürettiğimiz konutlardan Bağcılar'a da Bağcılar'ın dönüşümü için ayıracağız. Yine Üsküdar'da Çamlıca Camii'sinin eteklerinde çok örnek bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. Burada Ferah Mahallemizde Üsküdar'da, Çamlıca Camiimizin, İstanbul'umuzun silüyetine yakışacak şekilde bir kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz."

'İstanbul'da 1,5 milyon konutumuzun dönüşümünü gerçekleştireceğiz'

"Ataşehir'de, Güngören'de ve Fikirtepe'de tam 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren çok örnek bir dönüşüm projesi yürütüyoruz. Burada konutlarımızın inşaatlarına eş zamanlı başladık. Etap etap vatadandaşlarımıza teslim ediyoruz. Gaziosmanpaşa'da da 5 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. İstanbul'umuzun yedi tepesinde, her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İstanbul'da acil olarak yenilenmesi gereken 1,5 milyon konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbulu'muzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kadim şehrin güzel insanlarını hep birlikte mutlu yarınlara hazırlayacağız."