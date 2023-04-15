Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendik Orta Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Başlıyor Tanıtımı ve Temel Atma Töreni sonrası Anadolu yakasında iftar programında muhtarlarla bir araya geldi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, bayramın birinci günü İstanbul’un dönüşümünü daha güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallerimizde, ilçelerimizde yansıtacağımız bir projemizi milletimizle paylaşacaklar”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ramazan Bayramı’nın birinci gününü işaret ettiği konuşmasında, “Bayramın birinci günü İstanbul’un dönüşümünü daha güçlendirecek, ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da fazla mahallerimizde, ilçelerimizde yansıtacağımız bir projemizi inşallah milletimizle, sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacaklar. Şu an sahada devam eden 93 bin konutumuzu inşallah tüm İstanbul genelinde, İstanbul’umuzun dönüşümüne dair adımları kararlı bir şekilde atmak durumundayız” dedi.

“İstanbul bizim milli güvenliğimiz, egemenliğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz. Bütün mahallerimizi gelin hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek dönüştürelim”

Alanda bulunan muhtarlardan bir kardeşi ve bakanı olarak istirhamda bulunmak istediğini ifade eden Bakan Kurum, “İstanbul bizim millî güvenliğimiz, egemenliğimiz, istikbalimiz, geleceğimiz. Dolayısıyla buradaki tüm muhtarlarımızdan istirhamım. Bir kardeşiniz, bir bakanınız olarak talebim. Bütün mahallerimizi gelin hep birlikte dönüştürelim, el ele dönüştürelim, gönül gönüle dönüştürelim. Biz, bir kardeşiniz olarak elimizden ne geliyorsa sonuna kadar bunu yapacağız, mücadelesini izlerle birlikte vereceğiz. Biliyoruz ki sizler bizim arkamızda olursanız, ki arkamızdasınız. Her zaman bize destek oldunuz. Bizim aşamayacağımız hiçbir problem yok. Yıkamayacağımız hiçbir duvar yok ve yapamayacağımız hiçbir iş yok. Hep birlikte yapacağız. Hep birlikte İstanbul 1,5 milyon risksiz konutun dönüşünü yapacağız ve çocuklarımıza, geleceğimize sanatıyla, kültürüyle, sporuyla hepimizin, herkesin mutlu olduğu, kadınlarımızın her türlü imkâna erişebildiği, gençlerimizin söz sahibi değil hak sahibi olduğu ve bu manada dirençli güçlü İstanbul’u inşa etmek istiyoruz. Biz buna hazırız ve sizler de eminim ki hazırsınız.” diye konuştu.

“Bir tarafta milleti, vatandaşı için 695 bin konutu İstanbul’da olmak üzere 3.3 milyon konutumuzu dönüştürenler var. Diğer tarafta bedava konut vereceğiz deyip, algıyla, iftirayla milletin aklını çelmeye çalışanlar var”

Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerini de anımsatan Bakan Kurum, “Bir tarafta milleti için, vatandaşı için 695 bin konutu İstanbul’da olmak üzere 3.3 milyon konutumuzu dönüştürenler var. Diğer tarafta bedava konut vereceğiz deyip, algıyla, iftirayla milletin aklını çelmeye çalışanlar var. Bir tarafta 21 yılda vatandaşına 1.2 milyon konut sunmuş ve işte İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü yapmak istiyoruz diyen bir irade var. Deprem bölgesinde 70 günde 100 bin konutun temelini atan bir irade var. Diğer tarafta afetlerde tatil bölgelerinde boy gösterenler var. 150 bin konut dönüştüreceğim deyip bin 500 günde bin 500 konutu teslim etmemiş bir irade var. Ve biz hiçbir zaman bu iradeye medeniyetimizin başkenti İstanbul’u kaderine terk etmedik, etmeyeceğiz. Ve sizlerle birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Kedi’nin aynaya baktığında kendisini Aslan zannedermiş. Bunlar da sürekli 24 saat aynayla birlikte yürüyorlar. Ve yapamayacakları maalesef taş üstüne taş koymadıkları işleri milletimizi yanlış yönlendirmek suretiyle bu noktada algıyı da yöneterek maalesef milletimizi kandırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Milletimiz eser yapanla hayal üretip yalan söyleyeni net bir şekilde ayırmış, 14 seçimdir de hep liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan yana oldu”

Milletin eser yapanla hayal üreteni, eser üretenle yalan söyleyeni net bir şekilde ayırdığına dikkat çeken Bakan Kurum, “14 seçimdir de hep liderimizden, Cumhurbaşkanımızdan yana oldu. İnşallah biz de orada olacağız. Bizi aradığınızda bu kardeşiniz ekibiyle, teşkilatıyla birlikte Kartal’da çöken binada buldu. Bizi arayanlar Kâğıthane’de istinat duvarı kaymıştır. Bizi arayanlar, Kâğıthane’de istinat duvarı kaymıştır, istinat duvarı kaydığında iki saat sonra biz oraya gitmişizdir. Vatandaşımızın dizinin dibinde olmuşuzdur. Bizi arayan Pendik’te temel atma töreninde bulur. Bizi arayan Üsküdar’da Ferah Mahallesinde kentsel dönüşüm konutlarının anahtarlarını teslim ederken bulur. Bizi arayan Kayabaşında sosyal konutların teslimini yaparken bulur. Bizi arayan Fikirtepe’de 15 bin konutun dönüşümünde bulur. Bizi arayan Hatay’ın yollarında, Adıyaman’da, Gaziantep’te afetzede kardeşlerimizin yanında bulur. Biz o anlayışla 14 Mayıs akşamı kaldığı yerden bu hikâyeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“21 yıldır olduğu gibi yeniden inşallah doğru zamanda doğru adamla Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola devam edeceğiz”

“Eser yürüteceğiz ve eser siyaseti yapacağız ve bizi bekleyenleri, afetzede kardeşlerimizi, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizi, İstanbul’da bir an önce dönüşsün diyen kardeşlerimizi, muhtarlarımızı yalnız bırakmayacağız.” diyen

Bakan Kurum sözlerini şöyle sonlandırdı:

“21 yıldır olduğu gibi yeniden inşallah doğru zamanda doğru adamla Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola devam edeceğiz. Ben hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum ve sözü size veriyoruz. Bize dosya ulaştırmak isteyen benim mahallemde benim ilçemde şu sorun, problem var diyen muhtarlarımız zaman yetmediği yerde biz not alacağız. Bunların hepsini de bu süreçte geçen Ataşehir’e gittik Yenisahra- Barbaros’ta dediler ki rezerv alan lazım KDV’den muafiyet istiyoruz. O gün akşam imzaladık ve Yenisahra’ya, Barbaros’a müjde olarak verdik. Dolasıyla bizim çalışma usulümüz bu biz ne diyorsak yapabileceğimizi ortaya koyacağız ve hep birlikte yapacağız. Şimdi sizlere de söz veriyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.”

Bakan Kurum, konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Bakan Kurum, taleplerini Bakanlığın ilgili birimlerine yönlendirerek yarından itibaren çalışmalara başlanarak geri dönüş yapılacağını ifade etti.