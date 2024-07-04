Bakan Kurum ilk ziyaretini Malatya'ya yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Murat Kurum, ilk ziyaretini 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya’ya gerçekleştirdi. Bakan Kurum, Bakanlık bürokratları, vali, belediye başkanları ve milletvekilleri ile gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıda, Malatya’da yapılan çalışmalar ve rezerv alanlardaki son durum değerlendirildi. Bakan Murat Kurum, konuşmasına hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başladı.

“DEPREMİN HEMEN ARDINDAN DEVLETİMİZ KONUTLARIN İNŞAATINI BAŞLATTI”

Bakan Murat Kurum, 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesinde millete bir söz verdiklerini belirterek, “Şehirlerimizi ayağa kaldıracağımızı ve burada afetzede kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın sorunları bitene kadar da elimizi, ayağımızı, gönlümüzü deprem bölgelerinden çekmeyeceğimizi söyledik. Depremin hemen ardından kısa zamanda devletimiz konutların inşaatını başlattı. Yeni yapılacak alanlarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlattık.” dedi.

“ASRIN FELAKETİNİN AÇTIĞI TÜM YARALARI SARACAĞIZ”

“Biz derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olan Malatya’nın bir evladıyız” diyen Bakan Kurum, “Söz veriyoruz. Malatya’mızın inşa ve ihyası için kararlarımızı ortak akılla ve beraberce alacak, alınan kararları da uygulayacağız. Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya’yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.