Bakan Kurum, "İlk konutlar bayrama yetişiyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında bayramda bir köydeki evlerin tamamının biteceğini belirtti.

"İnşallah bayramda bir köydeki evlerin tamamı bitecek"

Hatay'daki demografik yapı ile Adıyaman'daki demografik yapı farklı. Hem iklim şartları, kültürel değerler, ihtiyaçlar farklı. O yüzden 4 ilimizi 4 ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toplanma alanları yapılacak. İnşallah bayramda da sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk başlattığımız konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı konutlar. Köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.