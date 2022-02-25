Bakan Kurum, İklim Şurası'nın kapanışında konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şurası sona erdi. Şuranın kapanış töreninde konuşan Bakan Kurum önemli mesajlar verdi.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ortak evimiz dünyamızı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadeleyi merkezine alan, Türkiye’nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek önerilere imza atan İklim Şûramızın artık sonuna geldik. Ülkemizin bu ilk İklim Şurası’nı; bilim insanlarımızdan çiftçilerimize, kamu kurumları ve özel sektörden STK’lara, yerel yönetimlerimizden iklim elçilerimize kadar; seçkin bir toplulukla gerçekleştirdik. "

"Türkiye’nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi oldu"

"İklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde vatandaşımızın katıldığı 26 farklı etkinlikle; Türkiye’nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi oldu. İklim Şuramızın kapanış toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz! Hepinize çok teşekkür ediyorum."

"İklim Şuramız Cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine sahne olmuştur"

"Merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın; “Herhangi bir faaliyet; bir teori tarafından desteklenmiyorsa hiçbir neticeye ulaşamaz.” demiştir. Şunu gururla ifade etmek isterim ki; İklim Şuramız; bilim insanlarımızın yoğun katkılarıyla hem teorik altyapısı hem de pratikte; Cumhuriyet tarihimizin en güçlü, en çevreci, en doğasever iş birliğine sahne olmuştur."

"İklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü sizler yapacaksınız"

"Açılışını son derece coşkulu geçen Gençlik Oturumuyla yaptığımız şûramızda; 209 üniversitemizden genç iklim elçilerimizin azmi, bizleri bir kez daha umutlandırmıştır. Pırıl pırıl yüzlerindeki aydınlık, gösterdikleri kararlılıkla çok daha anlamlı hale gelmiştir. Daha önce de söyledim, buradan bir kez daha dile getiriyorum. “Gençler! 210 İklim Elçisi olarak, sizlerin ağabeyi ve yol arkadaşı olarak, hep yanınızda olacağım. İklim değişikliğiyle mücadelenin öncülüğünü sizler yapacaksınız! Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Şunu asla unutmayın her zaman yanınızdayım.”

"Her birinize katkılarınızdan, verdiğiniz heyecandan, coşkudan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu mücadeledeki varlığınızla artık çok daha güçlüyüz, çok daha inançlıyız. İyi ki varsınız gençler, iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz."

"2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ve ulusal katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttük"

"İklim Şûrası çalışmalarımıza, 1000’i aşkın hocamızın katılımıyla, 27 Aralık 2021’de çevrimiçi toplantılarla başladık. 5 gün süren şûramızda; Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ve ulusal katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttük."

"İklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik"

"Sporcu, sanatçı ve televizyon dünyasından misafirlerimizin panelleri halkımızdan büyük ilgi gördü, beğeni topladı. Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren İklim Şûramızda; iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik."

"Şûramızda, iklim değişikliğiyle mücadelemize ve yeşil kalkınma hamlemize dair çok önemli kararlar alarak, yepyeni projeksiyonlar oluşturduk. Sonuç Bildirgemizi de bu projeksiyonlara uygun şekilde hazırladık."

İşte İklim Şurası Sonuç Bildirgesi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletimize ilan edilecek sonuç bildirgemiz;

"Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve fosil yakıtların azaltılması için bir yol haritası olacak."

"Alternatif yakıtları ve akıllı ulaşım sistemleriyle ülkemizde temiz ulaşım ağını yaygınlaştırmak için bizlere bir plan sunacak."

"Sanayide sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinin, alternatif emisyon azaltım yöntemlerinin uygulanması için bir kılavuz olacak."

"Suyun verimli kullanılması, iklim dostu akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde belirleyici bir belge olacak."

"İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı tehlike, risk yönetimi, sigorta ve finans sistemlerinin güçlendirilmesi; doğal alanların korunması, bozulmuş ekosistemlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler için bir başvuru kaynağı olacak."

"Düşük karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojilerinin, enerji verimliliği sağlayan yüksek performanslı inovatif malzeme tasarımlarının geliştirilmesi için akademimize, iş dünyamıza bir yöntem sunacak."

"Yerel yönetimlerin iklim değişikliği uygulama ve sorumlulukları, kentsel altyapı planlaması, sürdürülebilir ve dirençli kent tasarımı için zengin bir öngörüyü ortaya koyacak."

"Adil geçiş sürecinde; ele alınması gereken sektörlerin belirlenmesi ve yeni, sürdürülebilir, adil ve eşitlikçi bir geçiş sürecinin temini için destek mekanizmaları geliştirilmesine katkı sağlayacak."

"2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda "Ulusal Yeşil Finans Stratejisi"nin oluşturulması ve ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilmesinde yol gösterici olacak."

"Emisyon Ticaret Sisteminin uygulama takvimi için bir öncü kaynak olacak."

"Ben inanıyorum ki bu çalışmalarımız; bütün dünya için birer referans olacak. İklim Şûrası Sonuç Bildirgemiz, Türkiye’nin sözünü yükselterek, etkisini küresel düzeyde hissettirecektir. Türkiye’nin yeşil kalkınma yolunda liderliğini hızlandıracak, inancını pekiştirecektir."

"Buradan hareketle ifade etmek isterim ki; iklim krizini aynı zamanda bir kalkınma meselesi de olarak gören Türkiye, 7’den 70’e bütün kesimleriyle bu mücadelede başarılı olmakta kararlıdır."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın engin ufuklarıyla; ülkemize bir istikbal ve istiklal vizyonu olarak ortaya koydukları Yeşil Kalkınma Devrimi’ni bu mümtaz toplulukla birlikte gerçekleştireceğiz. Milli hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşacağız. Ülkemizi yarınlara hep birlikte taşıyacağız."

"İklim değişikliğiyle hem mücadele etmeli, hem de uyum sağlamalıyız"

"İklim değişikliğiyle hem mücadele etmeli, hem de uyum sağlamalıyız. Bu uyumu, günübirlik bir aksiyon olarak değil, baştan başa bir yaşam kültürü, bir davranış biçimine dönüştürmeliyiz. Sadece her şey yolunda giderken değil, kötü gittiğinde de hayat tarzımızı sürdürülebilir kılmalıyız. İnsanlığı “daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine” çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz."

Şu cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, dur durak bilmeden, canla başla çalışmalıyız.

"Tüm dünyada, her yüz gıdadan 33’ü çöpe gitmektedir. Halbuki; bugün dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla mücadele etmektedir. Bu da 821 milyon insanın her gece yatağına aç girmesi demektir. Hâlbuki israf edilen gıdanın 3’te 1’i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetmektedir. Bu felaketi durdurmak için; tasarrufu ilke edinen, israftan kaçınan işlerden yana tavır koyacağız."

"Güzelim dünyamızı iyileştirmenin anahtarı bizim ellerimizde"

"Açılış konuşmamda da söyledim; insanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son on yılımız var. Ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz. Şu güzelim dünyamızı iyileştirmenin anahtarı bizim ellerimizde. Bunu asla ertelememeliyiz. Eskilerin dediği gibi; "Bir kere ‘al şunu’ demek, iki kere ‘ben vereceğim’ demekten iyidir." O yüzden, yarın, öbür gün değil; hemen, şimdi, acilen ortak evimiz dünyaya katkı sunacağız."

"Biz, tarihimize, sanatımıza, kültürümüze ilham veren bu güzel doğa; yavrularımız için de ilham olsun istiyoruz. İstiyoruz ki; bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuvaz denizleri, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en doğal haliyle teslim edelim. Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz."

"Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür"

"Onlara bırakacağımız en büyük miras; doğal kaynakları korunmuş, yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. Çocukların; savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil, topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür."

"Çocuklarımızın istikbalini merkeze alan; bunun için, ortak akla ve cumhura başvuran, her kesimden insana kulak vererek şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilgiyi demokratikleştiren ve milletimize açan Şuramızın varlık nedeni budur. İşte bu şuraya güç veren sizlerin başarısı bu olacaktır."

"Ben bu duygularla; 76’sı öncelikli olmak üzere 217 karara imza atan komisyon başkan ve üyelerimize; yolumuzu aydınlatan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. “Yeşil Kalkınma’nın Lider Ülkesi Türkiye” hedefinin önderi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

"Programa çevrimiçi veya fiziken katkı sunan, zaman ayıran ve düzenlenmesinde emeği geçen bütün çevre dostlarına, doğaseverlere, iklim dostlarına sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Mücadelemize omuz verdiniz, iyi ki varsınız, hepiniz sağ olun, var olun."