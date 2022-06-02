Bakan Kurum, "İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli"nde konuştu

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sanatçı Deniz Sağdıç'ın "Sıfır Noktası" sergisinin açılışını yaparak, eserler hakkında bilgi aldı, ardından "İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli"ne katıldı.

Kurum, ​​​​​​​"Sıfır Noktası" sergisinde, camlardan, metallerden, plastik atıklardan, şişe kapaklarından yapılan ve gerçekten çok değerli ve kıymetli eserlerin sergilendiğini belirten Kurum, gençlerin sergiyi gezerek atıklardan neler yapılabildiğini göreceğini aktardı.

Serginin "Sıfır Noktası" isminin de anlamlı olduğunu vurgulayan Kurum, "Sıfır Noktası"nın günlük ihtiyaçların minimum seviyede tutulması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Bakan Kurum, eserleri inceledikten sonra sanatçı Deniz Sağdıç'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.​​​​​​​

Kurum, sergi açılışının ardından, sanatçı Deniz Sağdıç ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli'nin de konuşmacı olarak katıldığı "İklim Değişikliği ve Sıfır Noktası Paneli"nde konuştu.

Gazeteci Güven İslamoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği panelde, Kurum, çevre mücadelesinin çocuklara ve gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için verildiğini belirtti.

Murat Kurum, kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Alışkanlıklarımızı değiştirmezsek bu kaynaklarla aynı şartlarda, aynı kalitede yaşama şansımız yok. Dünya bugün enerji kriziyle, su ve gıda krizleriyle karşı karşıya. Daha az tüketerek, israfı önlemeliyiz." dedi.

Sıfır Atık Projesi'nin bugün 140 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirten Kurum, nüfusun arttığı bir çağda, kaynakların artırılması gerektiğini, artırılmıyorsa bunların verimli kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurum, sivil toplum kuruluşlarının samimi bir şekilde çevre sorunlarına Bakanlıkla birlikte çözüm bulmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Eskiden kıyafetler eskidiğinde başka eşyalara dönüştürürdük, atmazdık"

Bakan Kurum, net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın orman yutak alanlarının, göllerin, akarsuların temiz hale getirilmesi, ekolojik koridorların yapılması ile mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, bu sürece liderlik edeceğiz, gençlerle yapacağız. İnşallah 2053 yılında hem hedefimizi yakalayacağız, hem de bu bilgi birikimimizi diğer dünya ülkelerle paylaşacağız. Bu alanda da yeni istihdam alanları oluşturmuş olacağız. Bugün bir tişört üretiminde 20 bin litre su kullanılıyor, bildiğim kadarıyla bugün giydiğimiz kıyafet ortalama 100 bin litre suya tekabül ediyor. Tişörtün üretilmesi sürecinde daha az nasıl su kullanılması gerektiğini de araştıracağız. Giysilerimizi daha özenli kullanmayı öğreneceğiz. Eskiden kıyafetler eskidiğinde başka eşyalara dönüştürürdük, atmazdık. Alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Yeni teknolojileri geliştireceğiz. Her türlü değerli projeye açığız."

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin de konuşan Kurum, bölgedeki hava kirliliğini azaltacaklarını, trafik problemini çözmek istediklerini vurgulayarak, "Maalesef millet bahçesine karşı çıkan bir yapı ile de karşı karşıyayız. Anlamak mümkün değil, bazen üzülüyoruz, yoruluyoruz. İstiyoruz ki, herkes bu konuda yanımızda olsun, doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu doğru iş değilse, 'amaç nedir' diye kendi kendimize soruyoruz. Yaptığımız tüm projelerin hepsi insan odaklı, çevre odaklı, insanı ve çevreyi merkeze alan anlayışla yapılmış projeler." sözlerini sarf etti.

Ankara'da Cebeci Stadı'nı yıkarak, burayı parka çevireceklerini aktaran Kurum, "Eskiden betondu buralar. Betonu kaldırıp buraya ağaç dikeceğiz denildiğinde, bunun neyine karşı çıkılır, anlamakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

Sergi, gezici tırla 81 ili dolaşacak

Sanatçı Deniz Sağdıç da bakanlıkla birlikte Sıfır Noktası Sergisi'ni, gezici tırla 81 ilde vatandaşlara sunmak istediklerini, bu projenin gelecek günlerde hayata geçeceğini ifade etti.

"Değerlendirme kültürünün nasıl inşa edilebileceğini, daha az tüketmemiz gerektiğini anlatmamız gerekiyor" diyen Sağdıç, atıkların ham madde olarak kullanılması ve tüketim çılgınlığının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli ise sivil toplum kuruluşlarının bugün "etki kuruluşu" olarak çalıştığını belirterek, bunun en iyi örneğini geçen yaz yaşanan orman yangınlarında Bakanlıktan özel izin alarak yangın söndürme helikopteri getirerek verdiklerini söyledi.

Sloganlarının "Birlikte Mümkün" olduğunu belirten Pasinli, Bakan Kurum'a bugüne kadar verdiği destek için teşekkürlerini iletti.

Pasinli, "10 yılımız var doğayı kurtarmak için. Ya bu işten başarıyla çıkacağız ya da başarısız olacağız. Çevre konusu bugün bir istihdam, yoksunluk, çocuk hakları meselesi. Bu yüzden farklı alanlardan kurumlarla da bir araya geliyoruz. Dolayısıyla elimizi taşın altına koymak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kurum, panelin sonunda ortaokul ve liselerde çevre projeleri ile ödüle layık görülen "Doğa İklim Öncüleri"ne hediyelerini takdim etti.

Kurum, 209 üniversiteden iklim elçileri ile de basına kapalı toplantı yaptı.