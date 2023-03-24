Bakan Kurum: "Hatay için hemen şimdi"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'daki afet konutlarının temelini atacaklarını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.
Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, " Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112’si Hatay’da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek. Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!" dedi.
HATAY İÇİN HEMEN ŞİMDİ! 🇹🇷— Murat KURUM (@murat_kurum) March 24, 2023
Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz.
3 bin 112’si Hatay’da olacak,
temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek.
Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız! pic.twitter.com/WaDW1fJrly
Yorumlar