Bakan Kurum: "Hatay için hemen şimdi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

Bakan Kurum yaptığı paylaşımda, " Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz. 3 bin 112’si Hatay’da olacak, temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek. Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız!" dedi.

HATAY İÇİN HEMEN ŞİMDİ! 🇹🇷



Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile Hatay’da afet konutlarımız için temelleri atıyoruz.

3 bin 112’si Hatay’da olacak,

temeli atılan konut sayımız 22 bin 464’e yükselecek.



Hatay’ımızı kimliği, tarihi, kültürüyle yeniden şahlandıracağız! pic.twitter.com/WaDW1fJrly — Murat KURUM (@murat_kurum) March 24, 2023





