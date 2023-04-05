Bakan Kurum'la depremzede arasında duygulandıran konuşma

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubatta meydana gelen, 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 depremin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem ve sel bölgelerinde afet konutlarının inşaatlarını sürdürüyor.

Bakan Murat Kurum ve beraberindeki heyet bölgedeki çalışmalarının ardından Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni’ne katılmak için Sivas'a geldi.

Bakanı Murat Kurum tören öncesi esnafları da ziyaret etti. Bu sırada bir depremzede, Bakan Kurum'a o "Deprem konutlarını yapacak mısınız?" diye sordu.Bakan Kurum da "Daha önce yaptık mı, yapmadık mı" diye yanıtladı. Bu yanıt üzerine depremzede vatandaş, " Yaptınız. Eğer bu adamlar seçilmezse ben yemin ediyorum bir depremzede olarak; bu adamlar seçilmezse bir yıl değil 10 yıl geçsin, yine yapamazlar, yine yapamazlar" diye konuştu.