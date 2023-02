Bakan Kurum "Güçlü ve büyük Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan"

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada vatandaşların hizmetkârı olduklarını belirterek “Bugün hizmetimiz ve eserlerimiz sadece ülkemiz için değil, topyekûn insanlık âlemi için çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Çünkü ortak evimiz dünyamız, ülkemiz ve şehirlerimiz bugün iklim değişikliği, savaş, göç, kuraklık gibi pek çok problemle karşı karşıyadır. İnsanımız, bu problemlerden kaynaklı afetler nedeniyle acılar çekmektedir. Biz her afette, afet olur olmaz vatandaşımızın dizinin dibindeyiz ve orada vatandaşımızın acil, öncelikli ne ihtiyacı varsa önce o ihtiyacını gideriyor, acılarına ortak oluyoruz. Devletimizin gücünü, şefkatini hemen vatandaşımıza sarılmak onun derdine derman olmak için mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Birileri bize diyor ki ne aceleniz var, bu konutları yapmanın zamanı mı? Biz hızlı bir şekilde afet alanlarında milletimizi açta açıkta bırakmıyoruz.” diye konuştu.

“Meteorolojik bir kuraklık yaşamaktayız”

Sanayi Devriminin, insanlığın erdemlerini tahrip etmesinin yanında doğanın ve şehirlerin de tahribatına neden olduğunu ifade eden Bakan Kurum, tehlikeye şu sözlerle dikkati çekti:

“Bakın bugün şubat ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Soğuğu ve kar yağışıyla meşhur Ankara’mıza bir kar yağışı oldu, hepimiz ilk kez görmüş gibi heyecanlandık. Görülüyor ki yağış azlığı sebebiyle ülke çapında meteorolojik bir kuraklık yaşamaktayız. Karadeniz’imizde seller, Akdeniz’imizde yangınlar çıkıyor. Denizlerimizde hiç alışık olmadığımız müsilaj ve kirlilik yaşıyoruz, balıklarımız nefes alamadıkları için can çekişiyor. Görüldüğü üzere artık bir belediyecinin işi bundan 5 yıl öncesine göre daha zordur, daha çetindir. Birleşmiş Milletler bir rapor yayımladı. Bu rapora göre 8.5 milyarı aşan dünya nüfusunun yüzde 75’i şehirlerde yaşıyor. 2050’de bu oran yüzde 90’lara ulaşacak. Afetlerin yanına bir de barınma, trafik ve çarpık kentleşme ekleniyor, daha da eklenecek.”

“2012 yılında Cumhurbaşkanımız, ‘Her siyasi bedeli göze alıyorum, yeter ki milletim güvenli yuvalarda hayat sürsün’ dediler”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kazanılan Sosyal Belediyecilik şuurundan ilhamla “Muhteşem Türk Şehirleri”nde insanların huzurlu, mutlu, refah içinde bir yaşam sürmelerini hedeflediklerinin altını çizerek “Bu hedefe sizlerle birlikte yürümekte her zamankinden daha fazla azimliyiz, kararlıyız. Bugün bu salondaki kardeşlerimiz çok iyi hatırlayacaktır. 2012 yılında Cumhurbaşkanımız, ‘Ben her siyasi bedeli göze alıyorum, yeter ki milletim güvenli yuvalarda hayat sürsün’ dediler. Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm seferberliğimizi belediyelerimizle beraber, sizlerle birlikte başlattılar. Bugün el birliğiyle tam 3.3 milyon yeni yuvamızı dönüştürdük.” şeklinde konuştu.

“17 Şubat’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmir tarihinin en büyük dönüşüm sürecini başlattığımız afet konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz”

Afetlerden zarar gören İzmir, Elâzığ, Kastamonu, Sinop, Bartın, Antalya ve Muğla’da gece gündüz çalıştıklarını ve mahalle mahalle, köy köy nerede afet varsa orada olduklarını hatırlatan Bakan Kurum, son dört buçuk yılda tüm afet bölgelerinde oraya değer katacak, Türkiye’ye ve tüm dünyaya örnek olacak 45 bin afet konutunu ve iş yerlerini afetzede vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, “İnşallah 17 Şubat’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte İzmir tarihinin en büyük dönüşüm sürecini başlattığımız afet konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz ve bu yıl içerisinde tüm afetzede kardeşlerimiz evlerine, yuvalarına kavuşmuş olacak.” dedi.

TOKİ Başkanlığı eliyle son 20 yılda 1 milyon 180 bin sosyal konut ürettiklerini ve evleri olmayan vatandaşlara armağan ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, sosyal konut projesine de değinerek şunları söyledi:

“Biz milletimize bu hizmetleri yaparken altılı masa eleştiriyor. ‘Nasıl yapacaksınız, bu işleri yapacak teminatınız var mı, paranız var mı, gençlerimiz bu işten, bu projeden nasıl alacaklar?’ diye soruyorlar. Milletimiz bunlara tokat gibi cevap veriyor. 5 milyonu aşkın başvuruyla birlikte cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi milletimize ilan ettik. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz sözleri nasıl tuttuysak, belediyelerimizle de güç birliği yaparak 2 yıl içerisinde tüm konutlarımızı vatandaşımıza sunacağız, bunun da sözünü insanımızın hizmetkârı olan siz değerli kardeşlerimizle birlikte veriyoruz. Bu işin teminatı 20 yıldır bu işleri yapan iradedir, Cumhurbaşkanımızdır, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları, dava arkadaşları, emekçilerdir, alın teriyle çalışan siz kıymetli kardeşlerimdir.”

“Belediyecilik sosyal medya belediyeciliği demek, algı yönetmek değildir; millete hizmet etmek, milletin zor anında yanında olmak demektir”

Bugüne kadar eser siyaseti anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, muhalefete eleştiriler yönelterek “Bugün Ankara’ya kar yağdığında buraya ulaşamıyorsunuz. Yollarda milletimiz perişan oluyor. Bu değil belediyecilik. Belediyecilik sosyal medya belediyeciliği demek, algı yönetmek değildir; millete hizmet etmek, milletin zor anında yanında olmak demektir. Maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerdeki yönetimi görüyoruz. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de milletimiz maalesef ya yolda kalıyor ya otobüs arıza yapıyor, ya hafif bir yağışta evine, işine ulaşamıyor. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Şimdi yeni bir sayfa daha açtık, yeni bir işe daha başladık. Alt yapısı ve imarı hazır, milletimizin hizmetine amade 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye hamdolsun başladık. İnşallah bu hamle nihayete ulaştığında 900 milyar lirayı aşan yatırım değeriyle tam 1,5 milyon kardeşimizi yuva sahibi yapacak, bizler de hep birlikte inşallah dualarını alacağız.” diye konuştu.

“30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde ülkemizi adeta bir çevre bayramı yerine dönüştürmek hepimizin en kıymetli vazifesidir”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürüttükleri Sıfır Atık Projesi’nin bugün küresel merhamet ve güzellik hareketine dönüştüğünü vurgulayarak “BM kararıyla bugün artık Sıfır Atık küresel çapta ses getirdi. Buradan Bem-Bir-Sen’li dava arkadaşlarıma ve tüm belediyelerimize sesleniyorum. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde ülkemizi adeta bir çevre bayramı yerine dönüştürmek artık hepinizin, hepimizin en kıymetli vazifesidir.” ifadelerine yer verdi.

“2018 yılı haziran ayından günümüze kadar çevre yatırımları için belediyelerimize 5 milyar lira destek sağladık”

4.5 yılda 81 ili 459 kez ziyaret ettiğini ve belediyelerle sürekli istişare içerisinde olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık. 2018 yılı haziran ayından günümüze kadar çevre yatırımları için belediyelerimize tam 5 milyar lira destek sağladık, yanlarında durduk. Sadece il değil, ilçe belediyelerimizin tamamı bizden ilk önce millet bahçesi istedi. Biz de yerleri beraberce belirleyelim, hemen başlayalım dedik, şehirden ayrılmadan ilk fidanımızı diktik. Bugün, dün birilerinin milletimize kapattığı ‘Girmek Yasak’ tabelalarını teker teker söktük, şehirlerimizin o en güzide mekânlarını milletimize, gerçek sahiplerine sunduk. Ne yaptık? 72 milyon metrekare büyüklüğünde tam 470 millet bahçemizi projelendirdik. Bugün 85 milyon kardeşimiz yaşlısıyla genciyle bu güzelliklerden istifade ediyor. İnşallah fethin 570. yılında İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi de milletimize, İstanbul’umuza armağan edeceğiz.” dedi.

“21. Yüzyıl Türkiye Mekânsal Strateji Planımızı mart ayında milletimize ve belediyelerimize sunuyoruz”

Bakan Murat Kurum, mart ayı itibariyle belediyeler için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralayacaklarını belirterek 81 ilin 100 yıllık geleceğinin plan altına alındığı “21. Yüzyıl Türkiye Mekânsal Strateji Planı”nı mart ayında millete ve belediyelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ve takdimiyle sunacakları müjdesini verdi. Bakan Kurum, “İnşallah bu planla muhteşem şehirlerin imarını, ülkemize yapılacak yatırımların doğru kullanımını, şehirlerimizin 1000 yıllık değerlerinin korunmasını, milletimizin hak ettiği o hayat kalitesine ulaşılmasını, ekonomimizin daha dinamik olmasını ve kardeşlerimizin insan onuruna yakışır iş sahibi olmalarını hep beraber el ele, omuz omuza vererek sağlayacağız. Bu süreçte 20 yıldır olduğu gibi belediyelerimizin yanında olmaya, yanında durmaya daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Etmeliyiz, çünkü bugün, 30’u büyükşehir 1391 belediyemiz var, 750 bine yakın kardeşimiz bu millet için harıl harıl çalışıyor.” diye sözlerine ekledi.

“2002 yılında belediyelerimize sadece 8.9 milyar aktarılırken biz bu rakamı 55 kat artırarak 490 milyar lira seviyesine çıkardık”

2002 yılında belediyelere sadece 8.9 milyar aktarıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Açık söylüyorum, bu rakam AK Parti iktidarlarının Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine denk bir rakam. Biz 8.9 milyar seviyesinden bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var! Ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi çok güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır, dinamosu ise Sosyal Belediyecilik Ruhudur!”

“Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bunun mimarı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır, dinamosu ise Sosyal Belediyecilik Ruhudur!” ifadelerini kullanan Bakan Murat Kurum konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Sosyal belediyeciliğin mimarları sizlersiniz, emekçileri sizlersiniz, kahramanları sizlersiniz! Bem-Bir-Sen’imiz, 1994 yılından beri belediye ve özel idare çalışanları arasında müstesna bir yere sahiptir. Bem-Bir-Sen‘imizin mensupları 2019 yılından beri özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere millet ittifakı belediyelerinde haksızlığa maruz kaldılar. Buna rağmen Bem-Bir-Sen, nasıl 15 Temmuz’da tankın önünde dimdik durduysa bu süreçte de güçlü bir duruş sergilemiştir. Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Levent Uslu kardeşimizle geçmişten gelen bir dava arkadaşlığımız, kardeşliğimiz var ve kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah hep birlikte her türlü baskıya beraber göğüs gerecek ve gereken cevabı onlara vereceğiz. Dijitalin, verimliliğin, sürdürülebilirliğin, enerjinin, yeşilin ve huzurun vakti olan Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle beraber, inşa edeceğiz! Ve inşallah 14 Mayıs’ta tüm bu haksızlıklara Ben-Bir-Sen’li kardeşlerim yeter diyecek. Cumhur ittifakına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleriyle birlikte bu sürece, 20 yıllı süreçte yapılan işlere yenilerini eklemek için hep birlikte devam diyecektir.”