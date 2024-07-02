Bakan Kurum, görevi devraldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Görevi ikinci kez Mehmet Özhaseki'den devralan Kurum, devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında kentsel dönüşüm konusuna vurgu yaptı.

Selefi Özhaseki'ye teşekkür eden Kurum, "Görevi aldığım her işte amacım, bizi kardeşi gibi bağrına basan aziz milletimize hizmet etmek oldu." dedi.

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Kurum, "Başta İstanbul olmak üzere, 81 ilimizde kentsel dönüşüm konusunda elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, çevre konusundaki hassasiyetlerinin de altını çizerek, "Belediyelerimizle iç içe olacağız." dedi.