Bakan Kurum: "Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz"

Bakan Kurum, güne Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirilen “İlk Defa Oy Kullanacak Gençlerle Buluşma” Programı ile başladı. Bakan Kurum, ilk defa oy kullanacak liseli gençlerle boğaz turunda çay ve simit eşliğinde tek tek konuşarak geleceğin onlarla birlikte inşa edileceğini söyledi ve üniversite sınavlarında başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurum, programın ardından Çavuşdere Spor Sarayı’nda “Kadın Seçmenlerle Kahvaltı Programı’na” katıldı. Kadın seçmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

“Kendi SİHA’larınızı, kendi İHA’larınızı, uçaklarınızı, gemilerinizi yaparsanız ve her alanda kendine yeten bir ülke olursanız büyük ülke olursunuz, güçlü ülke olursunuz”

Bakan Kurum, gençlere “Şehirlerimizdeki yeşil alanı arttırmak, korunan alanların sayısını, miktarını arttırmak, sizlere daha temiz, daha güzel bir hava solumanız adına mücadelemizi 81 ilimizde yapıyoruz.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Millet bahçelerimiz bu manada çok önemli. Millet bahçelerimizi biliyor musunuz? O millet bahçelerinden şu an 81 ilde 73 milyon metrekare yapıyoruz. Daha dün sadece Sancaktepe için yarım milyon metrekarelik bir yeşil alanı hem İstanbul’umuza, hem de Sancaktepe’mize kazandırdık. Bu motivasyonla sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek. Az önce nereden geçtik? TCG Anadolu gemimizin yanından geçtik. Ülkenizle gurur duyun sevgili gençler. Bakın üstünde kendi ürettiğimiz yerli helikopterimiz, insansız hava araçlarımız, SİHA’mız, İHA’mız, ve tüm dünyaya meydan okuyoruz. Bakın üstünde kendi ürettiğimiz yerli helikopterimiz, insansız hava araçlarımız, SİHA’mız, İHA’mız ile tüm dünyaya meydan okuyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye meydan okuyor. Kendi SİHA’larınızı, kendi İHA’larınızı, uçaklarınızı, gemilerinizi yaparsanız ve her alanda kendine yeten bir ülke olursanız büyük ülke olursunuz, güçlü ülke olursunuz. Daha birkaç gün önce egemenliğimizin 103. yıl dönümünü kutladık değil mi hep beraber. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları 103 yıl önce bu bayramı hem sizlere hem de tüm dünya gençliğine armağan ettiler ve 103 yıldır neyin mücadelesi yapıyoruz; ülkemizin, bayrağımızın, vatanımızın, bağımsızlığı için mücadele ediyoruz sevgili gençler.”

“Ülke olmazsa vatan olmazsa biz olmayız bu vatana sizler sahip çıkacaksınız bu vatanın geleceğine sizler sahip çıkacaksınız”

Bakan Kurum, gençlerin vatana sahip çıkacağını ve aldıkları bayrakları daima daha ileriye taşıyacaklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Ülke olmazsa vatan olmazsa biz olmayız. Bu vatana sizler sahip çıkacaksınız. Bu vatanın geleceğine sizler sahip çıkacaksınız ve eminiz ki bizden aldığınız bayrağı ama belediye başkanı olarak ama milletvekili olarak ama bakan olarak çok daha iyisini yapacaksınız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Biz öyle bir milletiz ki zor günlerde beraber olmayı biliriz. Birbirimize destek olmayı biliriz. 6 Şubat'ta da çok zor bir güne hep beraber uyandık. 11 ilimizde, 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği bir depremde 6 Şubat sabahı büyük bir acıyla uyandık ve işte burada da Hatay'dan, Malatya'dan, Adıyaman'dan kardeşlerimiz var, aileleri var. Öncelikle ben vefat eden 50 bin 400 kardeşimize canımıza Allah'tan rahmet diliyorum, tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sizler de öyle güzel gençliksiniz ki işte soruyorum diyor ki; Bakanım biz de deprem bölgesine gidemedik ama okulumuzla, belediyemizle birlikte oraya gidecek yardımların paketlenmesi için çalıştık. Biz biliyoruz ki bütün Türkiye'nin gönlü kalbi deprem bölgesi için attı. Hepimiz üzüldük ağladık ama hamdolsun devletimiz hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarını yürütüyoruz. Orada Elazığ'da bir kardeşimiz vardı. Onların da evi yıkılmış. Yeni evinizi aldınız mı diye sorduğumda aldık dedi. Aynısını nasıl Elazığ’da, İzmir'de, Malatya'ya da yaptıysak 11 ilimizde de aynı anda anlayış ile çalışacağız ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza evlerimizi hızlı bir şekilde teslim edeceğiz.“

“Hep birlikte gençliğin yüzyılını sizlerle birlikte inşa edeceğiz, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, teknolojide, sanayide kendimize yeteceğiz”

Bu ülkenin bugünlere kolay gelmediğini belirten Bakan Kurum, 21 yıldır hep koşturulduğunun, mücadele edildiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Aslında sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek ve gençlerimiz için işte kurduğumuz hayalleri bir bir gerçekleştirebilmek. Tek amacımız tek hedefimiz buydu, bu anlayışla çalışacağız ve hep birlikte gençliğin yüzyılını inşa edeceğiz. Sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Eğitimde, kültürde, sanatta, sporda, teknolojide, sanayide kendimize yeteceğiz. Kendi doğalgazımızı bakın ne yaptık çıkardık ve enerjide dışa bağımlı olmazsanız güçlü olursunuz. Kendi TOGG’unuzu kendi SİHA’nızı, kendi İHA’nızı üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. O yüzden hem çevremizi koruyacağız hem ben bir taraftan Çevre Bakanıyım. İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Bunların sebeplerine de baktığınızda sizin yaşayabileceğiniz bir İstanbul’u, Üsküdar'ı inşa etmek ve bu mevcudu korumak eğer biz tedbir almazsak maalesef iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklığının arttığı belki denizlerimizde göllerimizde görmediğimiz olayları görürüz öyle değil mi? Mesela müsilajı daha önce çok görmedik. Ne yaptık hep birlikte mücadele ettik. İklim değişikliği ile de aynı şekilde mücadele ediyoruz sevgiyle gençler. İklim değişikliği bundan sonraki süreçte sizin hayatınızda her meslek dalında karşımıza çıkacak. Yani iklim değişikliği ile mücadele bu konuda önemli. “

“Ülke büyüyecek, gelişecek, üretimi artacak, istidamı artacak ki; sizler okullarınızdan mezun olduktan sonra o alanlarda istihdam bulabilesiniz”

Bakan Kurum, gençlerin hayata güvenle atılabilmesi için her adımı attıklarını ifade ederek, “Yine ne yapıyoruz işte o doğalgazımızdan petrolümüzden elde ettiğimiz gelirlerle sizler için bir ‘Aile ve Gençlik Bankası’ kuruyoruz. Bu bankayla birlikte sizler hayata daha güvenle atılabileceksiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası 18 yaşındaki gençlerimiz ki 2 milyon başvuru oldu ev sahibi oldular 2 milyon, yüzde 20 kontenjan ayırdık ve 50 bin gencimiz ev sahibi oldu. Bu anlayışla yine sosyal konut projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Aylık 10 GB internet paketlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimize müjdeledi. Önümüzdeki 5 yılda da 6 milyon gencimizi işte okuyacaksınız üniversiteden mezun olacaksınız. Sonuçta ülke büyüyecek, gelişecek, üretimi artacak, istidamı artacak ki; sizler okullarınızdan mezun olduktan sonra o alanlarda istihdam bulabilesiniz. Bu çerçevede de 6 milyon kardeşimiz için gencimiz için işsizlik rakamını yüzde 7'ye düşürme hedefiyle yine çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız.” diye konuştu.

“İstanbul’u buradaki hanım kardeşlerimizle, annelerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz, Yüzyılın en büyük dönüşüm sürecini İstanbul’umuzun dirençli hale gelmesi için başlattık”

Çavuşdere Spor Sarayı’nda “Kadın Seçmenlerle Kahvaltı Programı’na” katılan Bakan Kurum, yaşanan afetler sonrası 11 ilimizi tarihi, sanatı, sporu ve kültürüyle yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, önceliklerinin deprem bölgesi, ardından da İstanbul'u dönüştürmek olduğunu kaydederek, “Kimle dönüştüreceğiz biliyor musunuz? İşte buradaki hanım kardeşlerimizle, annelerimizle, ablalarımızla dönüştüreceğiz. Ve işte yüzyılın en büyük dönüşüm sürecini İstanbul’umuzun dirençli hale gelmesi için başlattık. Bayramın birinci gününde Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere müjdeledi. Ve 1,5 milyon konuttuk projemizin ilk etabı olan yerinde, 100 bini rezerv alanda olmak üzere 300 bin konutumuzu yapıyoruz. TOKİ’mizle inşa ediyoruz ve maliyetin yarısını da devletimiz karşılıyor. Üsküdar’ın, İstanbul’umuzun 39 ilçesinin dönüşümü adına daha önce ortaya koymuş olduğumuz iradeyi daha da güçlendirecek bir adımdır. Ve başladığımız konutları 2 yıl içerisinde sizlere TOKİ ile yapacağız. Ve o süreçte de sizlere aylık 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Evlerinize geçene kadar da bu yardımları almaya devam edeceksiniz.” dedi.

“Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüterek 81 ide 154 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçirdiğimiz sıfır atık projemizle geri kazanım oranımızı yüzde 30'lara çıkardık”

Bir taraftan da iklim değişikliği ile mücadele ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Kadınlarımızla birlikte ediyoruz. İklim elçisi yavrularımızla birlikte ediyoruz. Ve bu manada da sıfır atık projemiz çok kıymetli, çok değerli. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz ve bakanlığımız 81 ilimizde 154 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçirdiğimiz sıfır atık projemizle birlikte geri kazanım oranımızı yüzde 30'lara çıkardık. Artık evlerimizdeki plastikleri, metalleri, camları kartonları ayrıştırıyoruz ve sokak toplayıcısı kardeşlerimizle birlikte ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Üsküdar'ımızda da çok önemli, çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve buradaki elektrikli araçlarımızla birlikte atıklarımızı alıyoruz, ayrıştırıyoruz, hem ülke ekonomisine, hem de istihdama katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem de kültürümüzün gereği, ülkemizi her daim geleceğe taşıyacak olan kadınlarımızdır, istihdamda kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona çıkardık”

Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesinde kadınların çok büyük rolü bulunduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem de kültürümüzün gereğidir. Ve bize medeniyetimizin emridir. İşte şairin dediği gibi, ‘Bir kadındır toprağı vatan, evi yuva yapan’. Sizler hem evimize yuva yapıyorsunuz. Hem bizlere, çocuklarınıza bakıyorsunuz, eşlerinize ve ülkemiz için, ailelerimiz için çok büyük fedakârlıklar yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İşte bu sebepledir ki tarihimizde olduğu gibi yine Türkiye’mizi, ülkemizi her daim geleceğe taşıyacak olan kadınlarımızdır. Ve işte AK Parti'mizle birlikte kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişlediği bir dönemi de 21 yıldır yaşıyoruz. 21 yılda hem çalışma hayatımıza, hem aile hayatımıza verdiğimiz desteklerle birlikte her zaman kadınlarımıza destek olduk. Ve istihdamda kadın sayısını çok önemli bir rakam 6 milyondan 10,5 milyona çıkardık. Neredeyse iki katına çıkardık. Yine İŞKUR eğitimleri, KOSGEB'le verdiğimiz desteklerle birlikte kadınlarımız kendisi üreten, istihdam oluşturan işletmelere sahip oldular. Ve yine kadına şiddet noktasında bu ayıptan kurtarmak için eğitimden istihdama kadar her alanda sizlerle birlikte çalıştık. Bu anlamda işte kadınlarımız ülkemizi en güçlü şekilde temsil etsin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en yüksek kadın temsil oranına ulaştık.” şeklinde konuştu.

“Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz, ev hanımlarımız emekli olmak isteyen kardeşlerimiz primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en yüksek kadın temsil oranına ulaştıklarını ifade eden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye'ye Yüzyılı için doğru adımlar başlığı altında; AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenliği yarınları için yeni bir sayfa daha hep birlikte açıyoruz. Ülkemizin ürettiği hani o doğalgaz çıktı ya Filyos'tan ne olacak diyorlardı? O doğalgazımızı yine çıkarmış olduğumuz petrollerden elde ettiğimiz gelirlerle birlikte bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Bu banka ile birlikte aile kalkanı projesi programıyla ev hanımlarımızdan çocuklarımıza ve gençlerimize kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz ve ev hanımlarımıza burada ev hanımlarımız var mı, çok maşallah ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Ev hanımlarımız emekli olmak isteyen kardeşlerimiz primlerinin üçte birini devletimiz karşılıyor üçte birini. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olmalarına imkan sağlıyoruz. Benim annem de ev hanımı da bekliyordu hep birlikte bizim için mücadele eden annelerimiz için böyle bir çalışmayı hep birlikte yapacağız. Ev hanımlarımıza en azından kendi geliriyle yine çocukları için ailesi için o mücadeleye ortak olacak. Şimdiden ev hanımlarımıza emeklilikleri hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

“Biz hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, algıların peşinden koşmadık, biz her zaman milletimizin yanında olduk”

14 Mayıs seçimleri için salonda bulunan kadınlardan destek isteyen Bakan Kurum, “Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. 14 Mayıs'ta inşallah Üsküdar'ımızı İstanbul'umuzun en güzel şekliyle temsil edeceğiz. Bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Ve Cumhurbaşkanımıza rekor oylarla destek vereceğiz. Her gün ya bir açılış ya bir temel atma ya bir anahtar teslimi törenlerini yaptık. Her gün eser her gün eserimizle ilgili bir törene katıldık. Ve bu anlayışla çalışmalarımızı yapıyoruz, gayretlerimizi sürdürüyoruz. İşte bir tarafta biz bu çalışmaları yapıp dev projeleriyle yükselen bir Türkiye diyen Cumhur İttifakı'mız var. Diğer tarafta da Üsküdar'a Türkiye dâhil tek projesi olmayan Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülkesi için, kardeşleri için vatandaşları için duble yollar yapan, hastaneler yapan, köprüler yapan, okullar, üniversiteler inşa eden Cumhurbaşkanımız var. Diğer tarafa baktığınızda Türkiye imtihanına dair ülkemizin geleceğine dair vermiş olduğu taaddütleri, hedefleri gerçekleştirmeyenler var. Biz hiçbir zaman polemiklerin, iftiraların, algıların peşinden koşmadık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk.” şeklinde konuştu.

“Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız, bu ülkeyi 100 yıl geri götüreceğiz diyorlar, siz hiç merak etmeyin biz bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin insafına Üsküdar’ımızı da, İstanbul’umuzu da hiçbir zaman terk etmedik, terk etmeyeceğiz”

“Biz eserlerimizi yapıyoruz, eserlerimiz üretiyoruz.” İfadelerini kullan Bakan Kurum, konuşmasının şöyle tamamladı:

“Diğer tarafa baktığınızda her yıl 20 bin deprem dönüşümü yapacağım, 5 yılda 100 bin konut yapacağım dediler değil mi! 4 yıl geçti ya, 4 koca yıl. 4 koca yılda 100 bin konut yapacaksınız 1500 konutu bitiremediniz. Biz kıymetli kardeşlerim ülkemiz büyüsün gelişsin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin diyoruz onlar ne diyor biliyor musunuz; ne gerek var üretmeye SİHA üretimini, insansız hava araçlarının üretimini gözden geçireceğiz, Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız, bu ülkeyi 100 yıl geri götüreceğiz diyorlar. Ama siz hiç merak etmeyin biz bu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin insafına Üsküdar’ımızı da, İstanbul’umuzu da hiçbir zaman terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Sizlerle birlikte yine aynı anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.”