Bakan Kurum: "En doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe Mevkii’nde ilk etapta inşa edilecek 349 kalıcı afet konutu için ilk kazmanın vurulduğunu aktardı.

Bakan Kurum, depremin etkilediği diğer bölgelerde de aralıksız devam eden zemin etüt çalışmalarının hemen ardından ilk kazmaların hız kesmeden atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Doğanşehir’deki afet konutları için inşaat çalışmalarına başlanıldığının anlatıldığı bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, “Zemin etüt ve mikrobölgeleme çalışmalarının tamamlandığı, sağlam zemin tespit edilen yerlerde hiç vakit kaybetmiyoruz. Depremden en çok etkilenen ilçelerimizden Doğanşehir’de de kazmayı vurduk!” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bakan Murat Kurum, yayımladığı diğer mesajında ise “78 noktadan 44’ünde 19 bin 464 metrelik sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alandaki mikrobölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591’ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Doğanşehir’de TOKİ eliyle 105 metrekare, 3 oda 1 salondan oluşan afet konutları inşa edilecek”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle Doğanşehir’de ilk etapta 349, ikinci etapta ise 608 afet konutunun inşa edileceği ifade edildi. Yapılacak afet konutlarının maksimum 5 katlı olarak planlandığı belirtilerek, 105 metrekarelik 3+1 konutların yapılacağı ve şehrin tarihi ve kültürünün korunacağı vurgulandı.

“Afet konutları bilimsel raporlar ışığında belirlenen en doğru ve sağlam zeminlere inşa edilecek"

Açıklamada, deprem bölgesinde şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projelerin planlandığı belirtilirken, depremin ağır hasar verdiği yerlere de yeni master plan çalışmalarının hayata geçirildiği aktarıldı.

Yapılan master plan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin en ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dâhil olmak üzere zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikrobölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, jeolog ve jeofizik mühendisleriyle eş zamanlı incelendiği belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında yapılacak afet konutlarının en doğru, en sağlam zeminde radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutların inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük “Afet Konut Seferberliği”nin yürütüldüğü belirtilerek yeni konutların fay hatlarına uzaklıkları, deformasyon haritalarının çıkarıldığı bildirildi. Bu haritalar çerçevesinde oluşturulan yerleşim alanlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği kapsamında 405 bin konutunun yapımına başlandığı ifade edilerek 21 bin afet konutunun daha sözleşmelerinin yapıldığı belirtildi.