Bakan Kurum duyurdu: "Yarısı Bizden" kampanyasına 551 bin başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, yüzyılın dönüşümü için devreye aldıkları “Yarısı Bizden” kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Şu ana kadar 551 bin vatandaşımız devasa dönüşüm kampanyasına başvuru yaptı.” dedi.

Pendik’te Rizeliler Derneği ve Bitlisliler Kültür, Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin açılışlarını gerçekleştiren Bakan Kurum, sonrasında vatandaşların akın ettiği AK Parti Pendik Mitingi’nde konuştu.

“Rize’mizde bugüne kadar TOKİ eliyle yatırım maliyeti yaklaşık 3.2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu ve dükkânlarımızı hizmete sunduk”

Ardeşen’den Çayeli’ne, Çamlıhemşin’den Fındıklı’ya kadar Rize’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, “Sizler bizim ülkemizin çakıl taşlarısınız, çimentosusunuz. Burada, tüm Rizeli kardeşlerimizin bir araya geleceği, Rize’yi anacakları, sohbet edecekleri derneğimizin açılışı için bir aradayız.” dedi.

Bugüne dek Rize’nin ne sorunu varsa çözdüklerini söyleyen Bakan Kurum, “Rizelilerin ne talebi varsa övünerek yerine getirdik. Rize’mizde bugüne kadar TOKİ eliyle yatırım maliyeti yaklaşık 3.2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkânlarımızı hizmete sunduk. TOKİ eliyle hem sahilimizde, hem Güneysu’da, hem de İyidere’de 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. İyidere ve Güneysu tamamlandı. Şimdi sahilde çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz.

Girişinden restoranlarına kadar Rize’mizde bisiklet ve yürüyüş yollarıyla birlikte içinde Selahattin Camii’nin olduğu; Rizeli kardeşlerimizin beraber olacağı, kütüphanesi ve kıraathanesiyle çok modern bir millet bahçesinin yapım sürecini de başlattık. İnşallah 2024 yılında Rize’mize armağan edeceğiz.” diye konuştu.

“Meydanın oradaki çarpık yapıları kaldırıyor, vatandaşlarımızı Salarha’da ve Yağlıtaş’ta yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz”

Merkez Çarşı’da yer alan, eski Belediye bloklarının olduğu yerlerde dolgu zeminden dolayı sıkıntılar olduğunu ifade eden Bakan Kurum, devam ettirdikleri dönüşüm ve yenileme çalışmalarını şöyle anlattı:



“Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde bu projemizi de Rize’nin güzel insanlarına kazandırdık. Meydanın oradaki çarpık yapıları kaldırıyor, vatandaşlarımızı hem Salarha’da, hem Yağlıtaş’ta yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz. Bu kapsamda emin olun Rize’nin her mahallesinde, sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz. Çamlıhemşin’de yine çok güzel bir dönüşüm çalışmamız var.

Muradiye’de ve afetler gören diğer ilçelerimizde konutlarımızı yapıyoruz. Kalkandere’de 69 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Madenli ve Çayeli’nde de konutlarımız, sosyal donatılarımız hızla yükseliyor. Güzelim Ayder’imiz için doğa koruma çevre projesi yapıyoruz. Önce tamamen altyapısını değiştirdik.

İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle buradaki altyapıların tamamını yeniledik. Gelintülü Şelalesi’ne gelinlerimiz, damatlarımız, hepimiz gideceğiz. Seyir terasları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, futbol sahaları ve hemen girişinde yapımını devam ettirdiğimiz bin 917 araçlık yer altı otoparkı için çalışmalarımız da devam ediyor. Çarpık yapıları kaldırabilmek için, eski termal otelimizi tamamen yeniliyoruz ve civardaki esnafımıza, otel sahiplerimize veriyoruz. Bittiğinde uluslararası kongreleri yapılabileceğimiz, ‘Dünya beşten büyüktür.’ diyeceğimiz Davos’taki yapının benzeri olacak bir alanı, Rize’mize, Ayder’imize kazandırıyoruz.

Horonlar tepip, şenlikler yaptığımız çayırlarımız için mülkiyet bedellerini vatandaşlarımıza ödeyerek, oradaki görüntü kirliliğini, salıncakları tamamen kaldırdık. Kısaca Rize’nin, güzel insanlarının neye ihtiyacı varsa onu yerine getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir lideri bizlere armağan eden engin Rize’miz buna değer diyoruz.”

“Depremde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman sallanırken; acısını Çayeli, Kalkandere, Pazar hissetti, Pendik hissetti, İstanbul hissetti”

Yüz yılın felaketi olarak nitelendirdiği 6 Şubat depremlerinden bahsederken, 2 yıl önce Rize’de yaşanan sel felaketini anımsatan Bakan Kurum, “Depremde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman sallanırken; acısını Çayeli, Kalkandere, Pazar hissetti, Pendik hissetti, İstanbul hissetti. Rize’mizde de 2021 yılında acı bir sel felaketi yaşanmıştı.

Biz Rize’de nasıl bir seferberlik ruhuyla çalıştıysak, aynı anlayışla 11 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu. 11 afet kentinde sürdürülen çalışmaları anlatan Bakan Kurum, “Şu an itibariyle 142 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Depremden 15 gün sonra temellerimizi attık ve üç ayda 142 bin konut rakamına ulaştık. Birkaç hafta önce ilk konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik.

İnşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu hazırlayarak kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yükselen Anadolu’yu hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu Rizelilerle, Pendikli, İstanbullu kardeşlerimizle yapacağız!” ifadelerini kullandı.

“Çok net ki, bütün cenahlar birleştiler ve tek amaçları var. Ülkemiz bölünsün, parçalansın ve büyük Türkiye olmasın istiyorlar”

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Rizeli vatandaşlardan AK Parti iktidarından yana oylarını kullanmalarını isteyen Bakan Kurum, “Çok net ki, bütün cenahlar birleştiler ve tek amaçları var: Ülkemiz bölünsün, parçalansın ve büyük Türkiye olmasın istiyorlar.

Bir yanda şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden, tek bir konut bile dönüştüremeyen, diğer tarafta depremden sonraki 15. günde konutlarının sözleşmelerini yapan, 46. günde de ilk temellerini atan, 3 ayda 142 bin konutun inşasını başlatan Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tarafta milletimiz için, vatan toprağımız için, bayrağımız için, ezanımız için, yurt içi ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var. Diğer tarafta terörün ve teröristin destekçisi olan, Kandil’e sırtını dayayanlar var.” dedi.

“Bitlis’e komşu olan Van Gölü’müzün kıyısında temizlik yapıyoruz. Kıyının kenarında, Tatvan’da, Acilcevaz’da da düzenlemeler yaparak gölümüzü tertemiz hale getiriyoruz”

Kavakpınar’daki Bitlisliler Kültür, Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinde bir konuşma yapan Bakan Kurum, “Biz 81 ilimize eser üretiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Kimseyi inancından, dilinden, dininden, renginden dolayı ayırt etmedik.

Bitlisli kardeşlerimiz bizi iyi bilirler. Biz Bitlis’in 21 yıldır her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştık, çabaladık. Konutlarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, millet bahçelerimiz, hastanelerimiz ve üniversitelerimizle Bitlis’i baştan aşağı ihya edecek çalışmalar yürütüyoruz. Bitlis’e komşu olan Van Gölü’müzün kıyısında temizlik yapıyoruz.

Kıyının kenarında, Tatvan’da, Acilcevaz’da da düzenlemeler yaparak gölümüzü tertemiz hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bitlis’in o türkülere konu olan minareleri, emanetleri deremizin ıslahıyla ortaya çıktı. Onlar, bizim bu çocuklara bırakacağımız miraslarımız, kültürümüzdür”

Türkülere konu olan beş minaresiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla Selçuklu mirası Bitlis’in emanetlerinin ayağa kaldırılacağı projeler şehrin merkezinde yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, “Bitlis’in deresi yıllardır üstü kapalıydı. Oradaki tarihi camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, medreselerimiz maalesef görünmüyordu.

Biz, dere üzerinde ne kadar çarpık, riskli yapı varsa el attık, deremizi ıslah ettik. Deremizin kenarını Bitlisli kardeşlerimizin hizmetlerine açtık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödeyerek, orada yapmış olduğumuz dükkânlardan, iş yerlerinden kendilerine yer verdik. Oraya bakan ne kadar bina, ne kadar dükkân varsa tamamının cephesini yeniledik. O günkü rakamlarla 500 milyon lira harcadık.

Şu an zannedersem 1,5 veya 2 milyarı bulur. Böylece Bitlis’in o türkülere konu olan minareleri, emanetleri ortaya çıktı. Onlar, bizim bu çocuklara bırakacağımız miraslarımız, kültürümüzdür. Bizi biz yapan değerlerimizdir. İnşallah o projemiz Bitlis’imize ayrı bir değer katacak. Biz bu anlayışla çalışıyoruz.” açıklamalarıyla yapılan çalışmaları özetledi.

“Özellikle Ertuğrulgazi, Velibaba, Çınardere, Çamçeşme, Fevzi Çakmak ve Yayalar mahallelerimizde, evlerinin kentsel dönüşüme girmesini talep eden kardeşlerimize destek vereceğiz, rezerv alanlar yapacağız ve onların yanında olacağız”

Pendikli vatandaşlara bundan sonra güvensiz yapılarda oturmayacakları sözünü veren Bakan Kurum, ilçe halkına yeni müjdelerini şöyle aktardı:



“İnşallah Pendik’imizin güçlü yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Pendik’in Orta ve Dumlupınar mahallerinde 1. Etapta 142 bin metrekarelik alanda bin 747 konutumuz ve 281 dükkânımızdan oluşan projemizin temellerini hep birlikte atmıştık. Burada bin 316 hak sahibi vatandaşımızın hepsiyle anlaştık, hepsinin rızalarını aldık.

Otoparkı ve sosyal donatılarıyla birlikte tamamlayacağımız konutlarımızı 16 ay gibi kısa bir sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 1. Etap dışında kalan, 910 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda da kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlattık. Buradaki 3 bin 200 riskli yapımızı, Bakanlığımızın kira ve taşınma desteğiyle; ayrıca Yarısı Bizden kampanyamızla birlikte dönüştüreceğiz.

Ertuğrulgazi Mahallemizde de kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Hem imar sorunları var hem de vatandaşlar ada bazlı dönüşüm yapmak istiyor. Belediyemizle çalıştık ve burada dönüşümün önünü açacak şekilde sürecimizi yürüteceğiz. Toplamda 4 bin 500 gecekondumuzun yer aldığı mahallemizi hem rezerv alan ilan ettik, hem de imar planlarını onayladık. Burada Yaylapınar ve Gelinpınar’ın da tepesinde bulunduğu 950 konutluk bir alan belirledik ve bu alanı da Ertuğrulgazi Mahallemizin dönüşümü için konut yapacağız, rezerv alan olarak kullanacağız.

Böylelikle hem gecekonduda yaşayan, altyapı ve sosyal donatı alanı eksiği olan kardeşlerimizin sorununu çözeceğiz, hem de burayı el ele vererek dönüştüreceğiz… Özellikle Ertuğrulgazi, Velibaba, Çınardere, Çamçeşme, Fevzi Çakmak ve Yayalar mahallelerimizde, evlerinin kentsel dönüşüme girmesini talep eden kardeşlerimize destek vereceğiz, rezerv alanlar yapacağız ve onların yanında olacağız.”

“285 bin metrekarelik Pendik Millet Bahçemizi açtık. 28 bin metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi’nin yapımına süratle devam ediyoruz. Güzelyalı sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz”

“Yeşil Pendik idealimiz var, her yer yeşil olsun istiyoruz.” diyen Bakan Kurum, müjdelere şu ifadelerle devam etti:



“Gençlerimizin ve çocuklarımızın koşup oynayacağı millet bahçelerimizi sizlere armağan ediyoruz. Biliyorsunuz 285 bin metrekarelik Pendik Millet Bahçemizi açtık, şimdi ise 28 bin metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi’nin yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah burayı da tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Ama bundan daha önemlisi, Güzelyalı sahilinde bir millet bahçesi yapıyoruz.

Buraya vatandaşlarımız gelecek, gençlerimiz derslerini çalışacak ve kütüphaneden istifade edecekler. Dolayoba Mahallesi sakinlerimizin mülkiyet sorunları vardı, bu sorunları çözdük. Şimdi de Pendik Şahintepe’de 400 bin metrekarelik alanda tapu sorununun çözülmesine yönelik çalışmalarımızı başlattık. Belediyemiz, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın tüm birimleri olarak, inşallah buradaki tapu problemini tamamen ortadan kaldıracağız.

Bu bizim size sözümüzdür. Bununla ilgili çalışma arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyor. Ayrıca, Pendik Kurtköy’de 6 ve 12 sınıflık olmak üzere toplamda 18 sınıflık iki anaokulumuzun yapımına devam ediyoruz. Okullarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayıp, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında sizlerin hizmetine sunacağız ve inşallah bu çalışmalarımızla birlikte Pendik’imiz çok daha güçlü olacak.”

“Yarın bizi büyük bir gün bekliyor. 7 Mayıs’ta, buradaki bütün kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek yüzyılın mitingine davet ediyorum”

Pendik’in gençleri geleceğe güvenle baksın diye çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden ve tüm vatandaşların duasını isteyen Murat Kurum, coşkulu kalabalığa şöyle seslendi:



“Bu meydan ‘Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı başladı.’ diyor. Bu meydan ‘Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan.’ diyor! Yarın bizi büyük bir gün bekliyor. 7 Mayıs’ta, buradaki bütün kardeşlerimi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek yüzyılın mitingine davet ediyorum. Milyonlar orada olacak, milyonlar Reis’iyle kucaklaşacak!”