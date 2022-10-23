Bakan Kurum Diyarbakır'da konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, “Bugün kadim şehir, dünyanın göz bebeği Diyarbakır’ımızdayız, Diyarbakırlı kardeşlerimizle beraberiz. Osmanlı’nın emaneti bu aziz şehre değer katacak pek çok proje ve eserin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“Diyarbakır’da terörün ve kötü günlerin izlerini hep beraber sildik”



“Biz Diyarbakır’a bakınca azim görürüz, kararlılık görürüz, dik duruş görürüz!” diyen Bakan Kurum, ‘Türkiye Yüzyılı vizyonunu işaret ederek şunları söyledi:

“Diyarbakır’ın kadim söğüt ağaçları, Bilecik Söğüt’teki eşsiz yeşillerin kardeşidir. Bu şehrin bin yıllık ardıçları ve çınarları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda da bu toprakların mayası olmaya, çimentosu olmaya, temeli olmaya inşallah devam edecektir. Diyarbakırlılar ne güzel söyler; ‘Senin aşkından dolayı bende oluşan dert bilinmez ve anlatılmaz.’ Biz Diyarbakır’a böyle bir muhabbetle, böyle bir aşkla, böyle bir sevdayla bağlıyız. Bu şehre hizmet etmek bizim için en büyük şeref. İşte, Tarihi Surlar Bölgesini, yeniden inşa ettik. Terörün ve kötü günlerin izlerini hep beraber sildik. Eğitim yuvalarımızı yeniden onardık, yavrularımızın geleceğe hazırlandığı bilim yuvalarını yeniden inşa ettik. Tarihi yapıları, kardeşlik ruhuyla, tarih şuuruyla restore ettik. Bugün Sur; dillere destan güzelliğiyle, yeşiliyle, parklarda oynayan çocukların göğe yükselen sesleriyle anılıyor.”

“Diyarbakır’da bugün yatırım bedeli yaklaşık 2,5 milyar lira olan 41 projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz”

Bakan Kurum, yapılan yeni evlerle, yeni sosyal alanlarla, spor tesislerle, okullarla ve yurtlarla Diyarbakır’ın kalkınmasına katkı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Hamdolsun tüm yatırımlarımız Kürt kardeşlerimizin, gençlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı, Diyarbakır için huzur olmuştur, kalemi silaha galip kılmıştır. İnşallah yeni yatırımlarla Diyarbakır’ımızı büyük bir muhabbetle, tarihten aldığımız ilhamla hep birlikte daha da güzelleştireceğiz. İşte bugün de Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm ve sosyal konutlarımızla beraber millet bahçesinden kamu yapılarına, spor tesislerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda yatırım bedeli yaklaşık 2,5 milyar lira olan 41 projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun dar gelirli 2 bin 705 ailemizi yeni yuvalarına kavuşturduk.” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’ımıza 5 bin 570 konut, 30 bin alt yapısı hazır imarlı arsamızı da sizlerin hizmetine sunuyoruz”

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Diyarbakır’a yapılacak konut, iş yeri ve konut amaçlı arsalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefimizin ilk etabında Diyarbakır’ımıza toplam 5 bin 570 yeni konut inşa edeceğiz. Kendi evini yapmak isteyen Diyarbakırlı hemşerilerimiz için 30 bin alt yapısı hazır imarlı arsamızı da sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yine Dicle’nin çocukları için de şehrimize neşeyle koşup oynayabilecekleri 5 millet bahçesi kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Muhalefet; algıya, yalana, iftiraya devam ediyor ancak bunların milletimizde bir karşılığı yok!”

Bakan Murat Kurum, 2023 seçimlerini işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve eser siyaseti anlayışıyla çalışmalarımıza devam ederken, muhalefet; algıya, yalana, iftiraya devam ediyor ancak bunların milletimizde bir karşılığı yok! İnşallah Diyarbakırlı hemşerilerimizin, milletimizin desteğiyle 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı rekor bir oy alarak ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz.”