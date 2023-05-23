Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en yüksek oyunu alacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta açık ara farkla seçimi kazanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihinde bir liderin aldığı, alacağı en yüksek oyu alarak seçilecektir." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kandil, HDP'ye ve yine Millet İttifakı'na doğrudan desteğiyle ilgili açıklama yaptı. Organik, inorganik terör örgütlerinden, Kandil'den desteğine ilişkin bunu her zaman gündeme getirdiler. Zaten gerçekleri herkes biliyor. Bölücü terör örgütünün başındaki zat aleni ifade ve söylemleri ile Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Gerçekleri konuşalım. HDP'ye aday çıkarttırmadılar.

Kılıçdaroğlu'nun söylem değişimi

Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce hiç kimse rahatsız değildi. Terörü destekleyenlere karşıydınız, 14 Mayıs öncesinde bunu niye dile getirmediniz. Niye 'terörün her türlüsüne karşıyız' demediniz. 'Terörü destekleyen gruplarla olmayız' niye dediniz.

Sinan Oğan'ın desteği

Şimdi bahane olacak ya. Şimdi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yan yana duranlar iyi, herkes kötü. Sinan Oğan, istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladılar. Oğan da 14 Mayıs'ta milletimizin sandığa gidip, iradesini sandığa yansıttığı, bu süreçte terörü destekleyenlere, ülkemizin bütünlüğü, bayrağı için mücadele edenlere destek olmuştur. Onlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ülkenin geleceği. Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı.

"Büyük çoğunluğu bizi destekleyecek"

Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Büyük çoğunluğun (Oğan'a oy veren seçmen) bize destek olacağını düşünüyorum. Baktığınızda söylemleri, beklentileri bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız ve bundan sonra vaat ettiğimiz işler.

"Cumhurbaşkanımız rekor oy alacak"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır. Bu noktada milletimizin güveni, inancı net bir şekilde hem 14 Mayıs'ta görülmüştür. Anketlerle, algıyla, hayalle kazanılmadığını milletimiz net bir şekilde sandıkta cevabını verdi. Biz gerçekten yüksek bir teveccühle, gerçekten sandıklar patlayacak. Rekor destekle inşallah Türkiye yüzyılının adımlarını atacağız.

"11 ilimizde 650 bin konut yapıyoruz"

Her şey yolunda dersek hem kendimizi hem vatandaşımızı aldatmış oluruz. Tüm dünyanın etkilendiği bizim de ülke olarak doğru ve dolaylı etkilendiğimiz süreci yaşıyoruz. Salgın sürecinin başından itibaren de tüm sektörlere yapılabilecek her türlü desteği ortaya koyduk. Milletimiz bunu da görüyor. 21 yıldır yaptıklarınız, eserleriniz, hizmetleriniz var. Bu sürecin geçici olduğunu inşallah yine tek haneli enflasyona geldiğinizde. 11 ilimizde 650 bin konuttan bahsediyoruz. Bunu 4 ile çarptığınızda bir Bursa ediyor. Bursa'yı yeniden yapacaksınız. Olağanüstü durum yaşadığımız için milletimiz bunu görüyor. 'Bunu düzeltirse yine Recep Tayyip Erdoğan ve kadrosu düzeltir' diyor. Buna ilişkin tüm analizler incelenecek, partimizin içinde alınması gereken önlemleri alacağız tabii ki. Ama bu bugünün konusu değil. 21 yıllık iktidarsınız. 15 seçimin galibisiniz. Bu seçimde de vatandaşımız en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark atmış. Ve sizsiz yedi düvele karşı savaş veriyorsunuz. Partimizin oyunu yükseltmek adına atılması gereken tüm adımları atacağız.

"Küskünlere, dargınlara ulaşacağız"

Bizim şu andaki önceliğimiz 28 Mayıs. Şurada 5-6 günlük zaman kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla kapı kapı gezerek kendimizi anlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan anlatacağız. Küskünlere, dargınlara ulaşacağız. 85 milyon kazansın. Sayın Cumhurbaşkanımıza öyle ir destek verelim ki depremzede vatandaşlarımızı sevindirelim. Bizim Cumhur İttifakı olarak İstanbul dahil her yerde öndeyiz.