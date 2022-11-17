Bakan Kurum COP27'de mevkidaşlarıyla görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) için Mısır’a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şarm El Şeyh kentinde bulunduğu iki günde çeşitli ülkelerin bakan ve temsilcileriyle çevre ve iklim değişikliği konularıyla ilgili temaslarda bulundu.

Bakan Kurum, "COP31'e adaylık başvurumuz olumlu karşılandı. İkili görüşmelerimizde adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz, 2026 yılında yapılacak COP31'i ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzde bir fırsat var. Bugün dünyada yaşanan savaşlar konusunda ortaya koyduğumuz tavrı, mücadeleyi çevre alanında da iklim değişikliği ile mücadele hususunda da vermek zorundayız. Ülkelerimizin, evlatlarımızın geleceği, ortak evimiz dünyanın geleceği için bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu konferanslar da bu anlamda bir fırsattır. Farklı ülkelerin aynı paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koyması önemlidir. Bunun için yeni teknolojileri de ortaya koymamız lazım. Teknoloji, araştırma, geliştirme konusunda enstitüler kurmak, yeni güneş panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceğimiz sistemleri geliştirmemiz lazım. Yutak alanları artıracağız ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamız gerekir. Batarya teknolojilerinin artırılması lazım. Bununla ilgili işbirliklerimizi artıracağız."

“Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ile görüşme”

Bakan Kurum, COP27 Kongre Merkezi’nde ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesinin oldukça olumlu ve verimli geçtiğini, belirten Bakan Kurum şunları aktardı:

"Şarm El Şeyh'te yaptığımız COP27 toplantısındaki başarılı organizasyonundan dolayı Mısır'ı tebrik ettik. Her türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Mısır'ın ev sahipliğinde konferansın başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladılar."

Bakan Kurum, Mısırlı Bakan Şukri'nin İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajını ilettiğini de dile getirdi.

Öte yandan Bakan Kurum ve Bakan Şukri’nin görüşmesinde, iklim değişikliği ile mücadele konusunda iki ülkenin ortak girişimleri ve çevre konularında atılacak adımlar konuşuldu.

“Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile görüşme”

COP27’de Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile de ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Murat Kurum, Rehman’ın, kısa zaman önce Pakistan’da meydana gelen sel afeti sonrası Türkiye’nin verdiği destek için kendisine memnuniyetini ve teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. Bakan Kurum, ayrıca Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nda, Pakistan'da yaşanan sel afeti örnek gösterilerek iklim değişikliğinin etkilerini vurguladıklarını ve diğer alanlarda olduğu gibi çevre alanındaki işbirliğini de güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini aktardı.

“Almanya ile görüşme”

Bakan Kurum, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi LEMKE ile de bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmede iki ülke arasında çevre alanında işbirliğinin artırılması ve tecrübe paylaşımı konularını ele aldıklarını belirtti.

“Katar ile görüşme”

Bakan Murat Kurum, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Dr. Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al Thani ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Katar’la Türkiye arasında özellikle çevre alanında yeni teknolojiler geliştirilebilmesi maksadıyla ARGE çalışması yapacak bir vakıf kurulması konusu görüşüldü. İyi bir öneri olarak değerlendirdiği bu konuda çalışmalar yapılacağını söyleyen Bakan Al Thani; iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin çevre alanında, özellikle yenilenebilir enerji konusunda da artırılması gerektiğini ifade etti.

“Hollanda ile görüşme”

Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen ile de bir görüşme gerçekleştiren Bakan Kurum, görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasında çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanması için teknik ekiplerin görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Görüşmede özellikle döngüsel ekonomi alanında ve atık yönetimi konusunda ortak çalışmalar yapılması, yeşil hidrojen teknolojisi konusunda AR-GE çalışmaları için işbirliği imkânlarının araştırılması gibi konular ele alındı.

Hollanda’nın özellikle tekstil ve tekstil atıkları, genel olarak katı atık bertaraf teknolojisi ile ilgili yaptığı çalışmaları Türkiye’de paylaşması, Türkiye’nin tekstil sektöründeki tecrübesinin aktarılması konusunda da görüşmeler yapıldı.

Hollanda’nın sıfır atık konusunda Türkiye’ye destek olacağını bildiren Çevre Bakanı Heijnen, Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanan sıfır atık iyi niyet beyanını destekleyen 59 ülkeye Hollanda’nın da gerekli desteği vereceğini taahhüt etti.

“Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius ile görüşme”

Bakan Kurum, COP27’de katılımcı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeleri kapsamında Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius ile de bir araya geldi. Görüşmede, biyoçeşitliliğin korunması için bütün ülke ve tarafların kolektif somut eylem gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındı.

Bakan Kurum; Türkiye’nin, biyoçeşitliliğinin korunması için Avrupa Birliği’ne (AB) her konuda destek olacağını ifade etti. Görüşmede özellikle denizlerin, akarsuların ve göllerin korunmasının yanı sıra orman yangınları konularında birlikte uyum içerisinde çalışılmasının altı çizildi.

“COP26 Başkanı Alok Sharma ile görüşme”

COP26 Başkanı Alok Sharma ile de bir görüşme yapan Bakan Kurum, COP26 Başkanlığı döneminde gösterdiği üstün başarı ve gayretli çalışmaları nedeniyle Alok Sharma’ya teşekkürlerini iletti. COP27’nin de başarılı bir şekilde tamamlanması için Türkiye’nin yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Bakan Kurum, Alok Sharma’nın Başkanlığı döneminde Türkiye’nin; 2053 net sıfır hedefimizin duyurulması, Paris antlaşmasına taraf olunması, İklim Değişikliği Kanun Taslağı’nın hazırlanması, Uzun Vadeli İklim Strateji ve Eylem Planlarının Hazırlanması gibi önemli gelişmelere imza attığını aktardı.

Bakan Kurum, ayrıca COP27’de 2015’te yüzde 21 artıştan azaltım olarak açıklanan ulusal katkı beyanımızın yüzde 41 olarak güncellendiğini ve bu güncellemenin detaylı ve titiz bilimsel çalışmaların ardından başta enerji ve ulaştırma olmak üzere tüm ilgili sektörlerin dahil edilerek gerçekleştiğini söyledi.

Alok Sharma’nın, “COP27’den beklentiniz nedir?” sorusuna Bakan Kurum, adil bir finansman sisteminin kurulması, kolektif bir koordinasyonla hareket edilmesi gerektiği, bu sorunların ülkelerin tek başına çözebileceği sorunlar olmadığı cevabını verdi. Özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin bu konuda desteklenmesi ve gelişmiş ülkelerin daha çok sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Kurum, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle kayıp ve hasar konusunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, ülkenin bir 1/3’ü su altındayken Pakistan’ın iklim konularına öncelik verebilmesi için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Murat Kurum, Alok Sharma’nın uygulanması gereken finansman yapısının ne şekilde biçimlendirilmesi gerektiğini sorusunu ise çok taraflı bankalar aracılığıyla muhtemel tam fonların seferber edilmesinin ve mozaik şeklinde mevcut tüm kaynakların topyekûn bir anlayış ve ortak karar mekanizmalarıyla kullanılması gerekliliğinin altını çizerek cevapladı.

Sıfır Atık Projesi ve BM nezdinde imzalanan İyi Niyet Beyanı ile ilgili Alok Sharma’dan destek talebinde bulunan Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği için aday olduğunu ve bu konuda da Sharma’nın desteklerini beklediğini de ifade etti.

“Slovenya ile görüşme”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Slovenya Cumhuriyeti Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Uros Brezan ile de bir araya geldi.

Brezan’ın, 2023 Aralık ayında Türkiye’den devralacakları Barselona Konvansiyonu Büro Başkanlığı’na ilişkin, “Türkiye’nin sergilediği başarıyı devam ettirmek için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?” sorusuna Bakan Kurum, organizasyon ve diğer konularda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baknlığı’nın ilgili birimlerinin desteğe hazır olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, organizasyonda bakan düzeyinde yeterli katılımın olmamasının ülkelerin bu konudaki samimiyetleri açısından yeterli olmadığını ifade ederken, bu durumun hem Napoli’de hem de Antalya’da gerçekleşen toplantılar için geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Çevre konusunun sınır aşan bir konu olması nedeniyle tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi ve somut eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye’de kurulması önerilen Bölgesel Faaliyet Merkezi ve COP31 adaylığı ile ilgili Slovenya Bakanı’ndan destek istedi. Slovenya Bakanı Brezan, halihazırda Barselona Konvansiyonu kapsamında faaliyet gösteren 7 Bölgesel Merkez bulunduğunu ve Türkiye’de kurulması düşünülen merkezi destekleyeceklerini bildirdi.

“Azerbaycan ile görüşme”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Şehir Planlaması ve Mimarisi Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev ile yapılan toplantıda da şehir planlaması, çevre ve altyapı yatırımları ele alındı. Özellikle işgalden kurtulan yerlerin imar ve planlama çalışmaları üzerinde duruldu.

“Bakan Kurum, 3 ayrı dilde hazırlanan ‘Sıfır Atık’ kitabını katılımcılara hediye etti”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkça Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan “Sıfır Atık” kitabını, COP27’de yaptığı ikili görüşmelerde mevkidaşlarına hediye etti.

Bu arada Bakanlıkça hazırlanan “Sıfır Atık” kitabı, COP27 Kongre Merkezi’ndeki Türkiye Pavilyonu ziyaretçilerine de dağıtıldı. Kitap, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.