Bakan Kurum: "Cevabımızı anlımızdaki terle, gömleğimizdeki terle vereceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen “Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni” için geldiği Rize’de, önce Güneysu’da heyelandan etkilenen vatandaşlar ile bir araya geldi.

Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, ardından Rize’de yapımı tamamlanan “Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi Kapalı Otopark” ve “Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi Termal Tesis ile Konaklama Birimleri”nin açılışları ile Afet ve Kentsel Dönüşüm kapsamında inşa edilen 368 konut ile 31 dükkânın anahtar teslim törenine katıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında, birbirinden güzel eserleri Rize’ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“85 MİLYONUN YANINDA OLMAYI BİR VATAN BORCU OLARAK GÖRÜYORUZ”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 yıldır Rize’yi çevreden şehirciliğe, ekonomiden turizme, sağlıktan spora kadar her alanda büyük eserlere kavuşturduğunu belirterek, “85 milyonun iyi gününde de kötü gününde de yanında olmayı; bir vatan borcu olarak görüyoruz. Bu anlayışla; 2021 yılı Kurban Bayramı’nda meydana gelen sel felaketinde de her afette olduğu gibi hemen Rize’mize koştuk. Bayramı ve hüznü aynı anda yaşadık. Selin vurduğu Çayeli’mizde, Madenli’de, Büyükköy’de, Muradiye’de çıkılmadık tepe, inilmedik vadi, girilmedik ev bırakmadık. Tek bir an bile durmadan çalıştık. Bugün artık, yuvalarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“11 İLİMİZDE YUVASINA KAVUŞMAYAN TEK BİR DEPREMZEDE KALMAYACAK”

6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan 76 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonuna kadar 200 bin konutun tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, “Bugün nasıl Rize’mize yeni yuvalarını müjdeliyorsak, deprem bölgemizi de buradan, Cumhurbaşkanımızın huzurunda müjdeliyoruz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde; 11 ilimizde teslim edilmeyen tek bir konut, kepengi açılmayan tek bir işyeri, yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kalmayacak.” dedi.

“RİZE’MİZİ VATANDAŞLARIMIZLA EL ELE VERİP DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Rize’nin her yerini eserlerle donattıklarını kaydeden Bakan Kurum, “Bugün cazibe merkezi haline gelen Rize’nin adeta kalbinin attığı Çarşı Meydan Projemizden konutlarımıza kadar tüm alanları vatandaşlarımızla el ele verip dönüştürüyoruz. Müftülük Sitesi’nde yine aynı anlayışla dönüşüm projelerimizi yapıyoruz. Millet Bahçelerimizle, Rize’mizin yeşiline yeşil katacak çalışmaları yine hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ayder’imizi, Doğa Koruma Projesi çerçevesinde yaptığımız yeni yatırımlarla gelecek nesillere armağan ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Rize mimarisine uygun, 2.500-3.000 kişilik muhteşem bir cami yapmak için çalışmalarımıza başladık.” diye konuştu.

“ONLARA CEVABIMIZI GÖMLEĞİMİZDEKİ TERLE VERECEĞİZ”

Bakan Murat Kurum, konuşmasında şehirler güçlenmeye başladığında bazılarının bundan mutsuzluk duyduğunu vurgulayarak, “Onlara cevabımızı; eserlerimizle vereceğiz. Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri biliyoruz. Onlara cevabımızı; şu gömleğimizdeki terle, şu alnımızdaki terle vereceğiz. Saflarımızı her zamankinden daha çok sıklaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın yanında, Kaçkar Dağı gibi omuz omuza, dimdik duracağız. İnanın biz böyle oldukça, Türkiye Yüzyılı’nın önünde hiçbir güç duramayacak.” dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.