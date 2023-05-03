Bakan Kurum canlı yayında açıklamalarda bulunuyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı "Tarafsız Bölge" canlı yayının programında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Yoğun bir mesai var seçim çalışmalarıyla birlikte. Vatandaşlarımızın sorunları neyse onu dinliyoruz, yeni temeller atıyoruz. Kahramanmaraş Göksun ilçesinde meydana gelen deprem sebebiyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni bir kampanya başlattık.

Yarısı Bizden Kampanyası

100 yılın dönüşüm kampanyası. 91 bin 752 başvuru çerçevesinde 485 bin 689 bağımsız bölüm başvuru yapmış oluyor. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir konu.

Vatandaşımız istiyorsa, rıza gösteriyorsa yerinde hızlı dönüşüm yapmak istiyoruz. Burada devletimiz her imkanıyla elini taşın altına koyuyor. Bazı binalar arsa, arsa da hissedar. Kat mülkiyetli tapusu olmayan vatandaşlarımız var. Arsa da hissedar olsa da başvurabilirler.



O binada oturan mülkiyet sahibi vatandaşlarımızın 3'te 2 çoğunluğu sağlaması gerekiyor. İrtibat ofislerine başvurabilirler, e devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Biz gidiyoruz sizin binanız başvuru yaptınız. Geliyoruz, binanızı inceliyoruz. Önce tespitini yapıyoruz. Sizin binanız risk taşıyabilir, dönüşüme tabii olabilir. Bizim önceliğimiz riskli binalar. Başvuru çerçevesinde hasar tespit ekiplerimiz burada da beton kalitesi, yapım yılı çok çok önemli. Depremde baktığınızda 99 öncesi yapılan yıkıldığını görüyoruz.

İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutun olduğunu tespit ediyoruz. 200 bin konutu yerinde dönüşümünü yapıyoruz. 100 bin konutu da rezerv belirlediğimiz alanlarda yapıyoruz. Başvuruya bakacağız, bizim hedefimiz İstanbul'daki riskli yapı stokunu dönüştüreceğiz. Bizim amacımız bu dönüşümü yapmak. Biz 5 senelik bir vizyon ortaya koyduk. Bizim bu noktada amacımız İstanbul’umuzu dirençli hale getirmek. 300 bin çok büyük bir rakam.

7 bölgede uygulamayı yaygınlaştıracağız

Bu kampanya şu an için İstanbul'da. İstanbul bizim nüfusumuzun 5'te birinin yaşadığı yer. İstanbul'un güvenliği tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. İstanbul bizim milli güvenlik meselemiz. Ekonomi burada, finans burada. 81 ilde 270 bin kentsel dönüşüm konutumuz fiilen devam ediyor. 7 bölgede uygulamayı yaygınlaştıracağız.

29 Mayıs'a kadar başvurularımızı alacağız. İlk anlaşanlardan da hemen inşaatlarını başlatacağız. Bu inşaatları TOKİ yapacak. 2 yıl içerisinde başladığımız inşaatları bitirmek. Yarısından fazlasını 1 yılın sonunda bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bu süreci biz en geç 1,5- 2 ay sonra inşaatlara başlayacağımız yerler var.

Uydu kentler oluşturacağız

Bu kampanya kapsamında 300 bin konutumuzu dönüştürmüş olacağız. Toplamda 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Rezerv alanlar belli. Uydu kentler oluşturacağız.

Başvuruda ücret ödenmeyecek

Donatı yerlerde kalan vatandaşlarımız var. Herhangi bir tasarrufta bulunamıyor. O vatandaşlarımızı rezerv alanlara taşıyacağız. Zeytinburnu'nda yaptığımız dönüşümler için 3+1'ler 7 ile 10 milyon arasında diyorlar. İmarda donatı alanıysa mağdur etmeden rızasını alarak, yeni bir konuta taşıyorsunuz. Bağcılar İstoç'un arkasındaki alan rezerv alanı. Aylık 5 bin 250 lira kira yardımı vereceğiz. 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz. Evi bitene kadar bu yardımı alacak. 6 ayda bir memur maaş artış oranı TEFE TÜFE ortalamasında artıracağız. Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek."

Ayrıntılar geliyor...