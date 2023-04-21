Bakan Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında "Yarısı Bizden" Kampanyası hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu bayramı hepimiz buruk giriyoruz. Çünkü 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen, 50 bin 399 kardeşimizi yitirdiğimiz maalesef Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sebebiyle tüm Türkiye bu bayrama buruk girdi. Bu bayramda aklımız, fikrimiz, gönlümüz hep deprem bölgesinde oldu. Oradaki kardeşlerimizin acılarını dindirebilmek için bir nebze de olsa o hüzünlerine ortak olabilmek içi devletimiz, 85 milyon vatandaşımız ilk andan itibaren afet bölgesinde kardeşlerimizle beraberdik. Tek yürek, tek yumruk olduk. Orada acılar dinene kadar da içimiz rahat etmeyecek. Elimizi de gönlümüzü de deprem bölgesinden çekmeyeceğiz. Tekrar hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor"

Biz deprem bölgesinde nüfusumuzun, topraklarımızın yüzde 70'i deprem bölgesi ki, derecesine baktığımızda deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan bir ülkeyiz. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası deprem bölgelerinde yaşıyor. Bugüne kadar baktığınızda, yaşadığımız depremler sebebiyle 130 bin canımızı, kardeşimizi bu depremlerde yitirdik. Biz aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Emin olun o kadar zor ki. Göreve geldiğimiz andan itibaren nerede bir afet olsa hep vatandaşımızın yanında olduk. Elâzığ’da bir deprem oldu oradaydık, 2 saat sonra gittik ilgili bakan arkadaşlarımızla, kurumlarımızla birlikte. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele verdik. En son 11 ilimiz Kahramanmaraş merkezli depremde enkazların yanında yavrusunu, eşini, kocasını bekleyen vatandaşlarımızın acısı çok zor, inanın anlatılamaz. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz.

"Temelini attığımız konut rakamımız 106 bine geldi"

Depremi engelleyemeyiz ama depremle mücadele edebiliriz. Depremle mücadele etmek için de sağlam, güvenli binalarda oturmak zorundayız. Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz, Allah'ın takdiri. Böyle bir deprem yaşadık. Ama inşallah onlara en iyisini, en güzelini, daha önce Elâzığ’da, Malatya'da olduğu gibi, Antalya, Muğla'daki yangınlarda olduğu gibi, Karadeniz'deki sellerde olduğu gibi hızlı bir şekilde yapacağız. 15'inci günde temellerini attık. 40'ıncı günde temellerini attık ve bugün temelini attığımız konut rakamımız 106 bine geldi.

"Mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutumuzu başlatacağız"

Biz bu acılar bir daha yaşanmasın istiyoruz. O yüzden İstanbul'umuz da bu manada bizim için çok ok kıymetli. Bizim birinci önceliğimiz deprem bölgesi. İnşallah mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutumuzu başlatacağız. Ardından 650 bin konutumuzun inşasını hem yerinde hem rezerv alanlarda başlatacağız. Şu an hasar tespitleri çerçevesinde, tabii hak sahipliği süreçleri de yürütülüyor, 750-800 bin bir ihtiyaç olacak gibi gözüküyor. Biz netleşmiş gibi 650 bin konut ihtiyacı varmış gibi hareket ediyoruz.

"İlk köy konutlarımızın anahtarlarını vereceğiz"

Birinci önceliğimizi yoluna koyduktan sonra etap etap, inşallah yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk köy konutlarımızın anahtarını vereceğiz. Deprem 6 Şubat'ta oldu, 15 gün sonra sözleşmelerini yaptık. 2 ayda tamamladık. Burada 145 bin tane köy evi yapılacak. Onların ilk teslimlerini yapacağız. Hem onlara örneklerini göstermiş olacağız hem de onların bayramda mutluluklarına bir nebze de olsa şahitlik etmiş olacağız. Bu motivasyonla da hızlı bir şekilde konutlarımızı vatandaşımıza inşallah teslim edeceğiz. Tabii birinci önceliğimiz bu.

İkinci önceliğimiz ise, hani diyoruz ya işte 'ocaklara ateş düşmesin, annelerimiz, babalarımız ağlamasın, çocuklarımız annesiz, babasız kalmasın." Binalarımızı güçlü hale getirmek, depreme dayanıklı hale getirmek durumundayız. Bununla ilgili de sayın Cumhurbaşkanımız aslında töreni yaptığımız yer de çok önemli. Çünkü 2012'de kentsel dönüşümü bir seferberlik anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da başlattı. Orada çok riskli binalar vardı. O riskli konutları yıkıp topyekûn bir kentsel dönüşüm seferberliğinin adımlarını oradan attık. Gelinen süreçte bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Sadece İstanbul'da 700 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Fiilen şu an sahada 98 bin konutun inşası devam ediyor.

İstanbul'un özeline baktığımızda bunlar yaptıklarımız. Ama biz deprem riskini bertaraf etmiş durumda değiliz. İstanbul'umuzun öyle sokakları var ki Allah göstermesin, herhangi bir yangında, herhangi bir afette o sokaklara yardım götürmek bile sorun olacak. Tek aracın girip çıkabildiği, belki itfaiye aracının bile girerken zorlandığı sokaklarımız var. Yeşil alan eksiklerimiz var, trafik sorunu var. Trafik sorununa baktığımızda aslında yerleşimin bir yerde yoğunlaşmasından kaynaklı.

Yarısı bizden kampanyasının detayları

26 Nisan'da E-Devlet üzerinden İstanbul'da mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecek. 29 Mayıs tarihine kadar sürecek. Bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler. Bu bina riskli mi, öncelikli mi diye ön rapor tutacaklar. Bina dönüşüme uygun mu diye bakılacak. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.

Konut kampanyasındaki gibi kura çekeceğiz. İstanbul'un silueti değişecek, yeşil alanlar artacak. Bölgenin imar koşullarına göre hareket edilecek. Kentsel dönüşümde kendini ispatlamış arkadaşlarla çalışıyoruz.