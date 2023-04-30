Bakan Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulundu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkent Kulisi programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek, "İstanbul için Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekip arkadaşlarımızla 21 yıldır her alanda çalışıyoruz. İnsanlarımız 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve 15 Mayıs'ta kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Vatandaşımız büyük bir teveccüh gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek gelecek. İstanbul'un ve Türkiye'nin yeniden şahlanış dönemini başlatacağız. Bakanlık yaptığımız süreçte de İstanbul'a sürekli geldik. Kartal'da Kağıthane'de bir olay olduğunda biz oradaydık. Atatürk Havalimanı'nı 7-8 Mayıs gibi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesi hakkında bilgi verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Devletimiz ilk günden itibaren seferber oldu. Depremden 15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini tamamladık, 46 gün sonra ise temelleri atıldı. 11 ilimizde eş zamanlı olarak toplamda 650 bin konutun yerinde inşaat çalışmalarını yürüteceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda. Ağır hasarlılarda bazı vatandaşlarımızın itiraz süreci var. Çalışmalarımız devam ediyor." diye ekledi.

"Yarısı Bizden" kampanyası

Kentsel dönüşümün İstanbullular için en önemli konu olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm İstanbullu için en önemli konular.

'Gönüllü' 3'te 2 bir çoğunluk arıyoruz. Tespitlerin ardından rızaya dayalı olarak vatandaşımızda kabul edince kura ve proje sürecine başlayacağız. Vatandaşımız 200 bin TOKİ konutuna başvuru yapacak.

Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Müteahhite verilen konutları da bu kampanyaya dahil ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Başvuru sayısını açıkladı

Bakan Kurum, "Yüzyılın projesine bugüne kadar 65 bin 500 başvuru oldu. 100 bin konut rezerv üretiyoruz. 500 bin Anadolu, 500 bini Avrupa'da yeni yerleşim alanları oluşturacağız. Dönüşümde ne varsa aynısı yapılacak. Yerinde dönüşüm olacak. En fazla başvuru ise 44 bin bağımsız bölümle Bahçelievler'de gerçekleşti." diye konuştu.

665 bin konutta dönüşüm yapıldığını söyledi

İstanbullu vatandaşların kentsel dönüşüme hazır olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Vatandaşımız hazır. Biz bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 665 bin konutta kentsel dönüşüm yaptık. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerine de değinen Bakan Kurum, "İmamoğlu her yıl 40 bin konutta dönüşüm söz vermişti ama bin 500 konutun bile anahtarını verebilmiş değil." diyerek sözlerini noktaladı.