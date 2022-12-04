Bakan Kurum: Benzersiz bir dönüşümü başlattık!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afeti yaşayan Malatya’mızda el birliğiyle zor günlerin üstesinden geldik. Yaraları sarmakla kalmadık, benzersiz bir dönüşümü başlattık. Yeni binalar inşa ettik, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık. Söz verdik, Sözümüzü tuttuk!” diyerek Malatya’daki deprem sonrası dönüşümün anlatıldığı bir video yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya’da yaraları sarıyor.

Bakanlık tarafından depremin hemen ardından afet bölgesinde hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı. Kentte, depremde hasar gören ve yıkılan binaların yerine TOKİ tarafından yerel mimariye uygun, çevreye ve iklime duyarlı güvenli konutlar inşa edildi.

Kentte konutların yanı sıra vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik de çalışmalar yürütüldü. Yeni konutlarda yaşayan vatandaşlar için okullar, camiler ve park gibi sosyal donatı alanları yapıldı.

Depremde büyük hasar gören Doğanyol ilçesi de adeta yeniden inşa edildi. Depremin hemen ardından başlayan çalışmalar ile ilçeye yatay mimariye uygun iki katlı konutlar ve iş yerleri yapıldı.

Bakan Murat Kurum’un, resmî sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Malatya’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Malatya İl Müdürü Ali Laloğlu, “Malatya’da şuan da yaklaşık 8 bin konut üretimi yapıldı. 88 derslikli okulumuz tamamlandı. Malatya halkının hizmetine sunuldu.” ifadelerini kullandı.

Doğanyol ilçe merkezinde depremden en çok etkilenen mahallelerin bulunduğunu söyleyen Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise, “Yaklaşık bir buçuk, iki yıl süren bir çalışmanın akabinde 317 konut, 1 cami, 56 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı. Bir ilçe tamamıyla yenilendi.” dedi.



“Devletimiz yanımızdaydı, yaralarımız sarıldı. Her imkânı önümüze sundular”

Depremin ardından kısa süre sonra afet bölgesinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’a teşekkür eden depremden etkilenen Malatyalı vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Murat Kurum Bakanımızdan da Allah razı olsun. O, deprem zamanı buraya kadar geldiler. Proje vardı, projeyi getirmişlerdi. Projeyi gördüğümüz zaman ya diyorduk bu ne? Yani baktığın zaman inanmıyordum. Devletimiz yanımızdaydı, yaralarımız sarıldı. Her imkânı önümüze sundular. Çağırdığımızda yanımızdalardı.” ifadelerini kullandı.



Konutların yanı sıra yapılan sosyal donatılardan da memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, “Eski binamızla kıyasla şu anki bina daha kaliteli, daha sağlam. Mesela çocuklarım çok etkilenmişti. Artık onlar da çok güvende hissediyor. Onlar güvende olduğu için ben de çok güvende hissediyorum. Benim ufak oğlum çok mutlu. Parka gidelim, bir şey yapalım. Eskiden öyle bir şey hiç yoktu. Şimdi çocuğunu al git, birkaç saat oynat gel. Çok güzel. Elimizi neye sürdük? Devlet bize ev aldı. Hiçbir şey yaptık mı? Hiçbir şey yapmadık. Şimdi güvendeyiz. Her zaman devletimiz yanımızda. Hiç hayal bile edemiyordum.” şeklinde konuştu.