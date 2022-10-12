Bakan Kurum, başvurularda son durumu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında başta sosyal konut projesi olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Arsa başvurularına şu ana kadar 67 bin kişi katıldı. İş yerleri için ise 20 bin kişi başvurdu. Arsalarımızın yüzde 40'ını şehir merkezlerimizde belirledik. İlçelerden de arsalar ciddi talep var. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak. Yapmış olduğumuz il ziyaretlerindeki vatandaşlarımızın talepleri, neticesinde bu sayıları belirledik. 10 Ekim itibarıyla başvurular başladı. 7 Kasım'a kadar sürecek.

İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Değerlemelerden de yüzde 50'ye varan indirim yapıyoruz. 350 milyon metrekare üzerinde çalışıyoruz.

Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz

Sabit olacak. Faizsiz bir şekilde vatandaşlarımız ödeyecek. İlk taksit 1 yıl sonra başlayacak. Vatandaşlarımız sabit bir şekilde taksitlerini ödeyecekler. Gençlerimiz bu projeye çok büyük bir ilgi gösterdiler. Gençler bizim geleceğimiz. Biz eminiz ki bizden çok daha iyisini yapacaklar. Tek amacımız onlara daha iyi bir gelecek sunmak. Gençlerimizin başvuru 2 milyonu aştı.

Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Vatandaşlarımıza aralık ayı itibarıyla arsa tapularını vermeye başlayacağız. Her türlü teknik desteği de sağlayacağız. 81 ilin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu projeleri sunacağız. Ama kişiler kendisi de projesini yapabilecek. Bazıları arsalarını kat karşılığı olarak da verilebilecek.

Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek