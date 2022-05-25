Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyetini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Atatürk Havalimanı pistininin korunacağını ve aynı zamanda afet toplanma alanı olacağını söyleyen Bakan Kurum, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız." dedi.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Atatürk Havalimanı açıklaması

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. Birisi Kuzey Güney yönünde diğeri denize paralel olan. Biz 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız. Bu pisti içindeki tüm değerleri kullanarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz."

"Buradaki bütün binalar korunacak. Kültür merkezi ulusal ve uluslararası fuarlar kütüphaneler olacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. İstanbul'un merkezinde Türkiye'nin ilk havalimanının korunduğu, bu pistin afet alanında hizmet vereceği aynı zamanda toplanma alanı olacak."

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları

"(Kılıçdaroğlu) Bu ülkede darbe olursa tankın önüne ilk önce ben yatarım diyordu ya kendisi, 15 Temmuz'da niye yatmadı peki? Gitti evinde kahve içti. Sabah akşam 'nasıl bir iftira atsak da milleti boş işlerle meşgul etsek' diye düşünüyorlar."

"İnanın bunlar neye 'olmaz' dediklerini de bilmiyorlar"

"Bunların zihniyeti köhneleşmiş bir zihniyet. Bu 6'lı masa var ya, bunlar 6'lı masanın etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Atatürk adı üzerinden istismarlarla, inançlarımız üzerinden yalan yanlış söylemlerle süreci baltalamaya yönelik siyaset güdüyorlar. Yaptığımız havalimanı 'olmaz', Osmangazi Köprüsü 'olmaz', millet bahçesi 'olmaz', şehir hastanesi yapıyorsunuz 'olmaz'. İnanın bunlar neye 'olmaz' dediklerini de bilmiyorlar."

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maaliyeti ne kadar?

Buranın maliyeti 2 milyar 175 milyon TL. Orada da yandaşlara verdiler deniliyor. TOKİ Başkanlığı buranın ihalesini yaptı. Haftanın 5 günü Sayıştay personelleri yapılan her şeyi sabahtan akşama kadar takip ediyor. Bunların tamamını denetliyorlar.

Fahiş kira artışlarına karşı atılacak adımlar

Tüm dünyanın yaşadığı bir enflasyon ve tedarik problemini hepimiz görüyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarihlerinde görüşmemiş enflasyonları görüyorlar. Yurt dışında Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da gerek konut gerek gayrimenkul satışıyla alakalı, kira değerleriyle alakalı problemler yaşıyorlar.

Kira konusuna geldiğimizde 85 milyon evlerde oturuyor. Türkiye'de kira kontratının yapılması belli. Raic bedeller belli. Kira güncellemesini 5 yılda bir yapabilirsiniz. Kira zammı açıklanan TÜFE bedelidir. Kanun böyle söylüyor. Bunun dışındaki sözleşmeler kanuna aykırıdır.

5 yıl sonra güncellemeyi piyasa rayiçini dikkate alarak yapabilrsiniz. Bunun dışında güncelleme yapamazsınız. Kira artış oranını yüzde 35 olarak devletimiz açıkladı. Tavan fiyat budur. Artış söz konusu olamaz. Varsa vatandaşımız hukuki süreç başlatmaya hakkı vardır.

Olası artışlarla alakalı piyasada bazı fırdatçılar var. 35 yapması gerekirken yüzde 50 yüzde 100 yapıyor. Hakkı olamayan artışları konu ediyorlar. Bu noktada biz takibini ilgili bakanlıklar yapıyor. Vatandaşlarımız bakanlıklara şikayetlerini iletebilirler.